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流行／Jellycat太搶手 禮品店喊限購

記者朱敏梓
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記者走訪發現，幾款網路上搶手品項在這裡都可見。(記者朱敏梓／攝影)
記者走訪發現，幾款網路上搶手品項在這裡都可見。(記者朱敏梓／攝影)

英國絨毛玩具品牌Jellycat近年來在美國暴紅，不僅受到兒童喜愛，更成為成年人療癒情緒、收藏展示的熱門選擇。這股熱潮也蔓延至南加州華人社區，其中洛杉磯漢庭頓圖書館(The Huntington Library)門口的禮品店，因為Jellycat貨源充足、款式多樣，成為華人遊客爭相造訪的熱門景點。甚至有華人代購族瘋狂掃貨，導致店家不得不張貼「每款限購一個」的公告。

漢庭頓圖書館一向是南加州華人遊覽、拍照與欣賞園藝景觀的熱門去處，但在過去一段期間，不少華人表示，圖書館門口的禮品店已悄悄成為另一焦點，專程進店只為尋找心儀的Jellycat絨毛玩具。多位華人表示，在這裡比官網還容易買到熱門款。

華人小劉是Jellycat的忠實愛好者，她受訪時表示，特別喜歡該品牌中的熱門款「天空龍」(Sky Dragon)，這款只有大號尺寸的小龍，自上市以來就大受歡迎，藍白相間的顏色搭配可愛的造型，讓她一見鍾情。小劉回憶說：「我在官網搶過很多次，但從來沒成功，眼睜睜看著價格從原價65美元漲到70美元。」

爆款天空龍長年處於斷貨狀態，只要一補貨就搶購一空。(取自JELLYCAT官網)
爆款天空龍長年處於斷貨狀態，只要一補貨就搶購一空。(取自JELLYCAT官網)

眼明手快補貨就搶

直到4月她在社群媒體上看到，有人分享在漢庭頓圖書館禮品店買到這款玩具，立刻親自前往。「我那天運氣好，看到補貨立馬下手。雖然售價比官網貴兩塊錢，但完全值得，因為這款太難買了，代購溢價出售比比皆是。」

她補充表示，該店Jellycat品項極為豐富，除了天空龍，還看到了當下在社群平台上火紅的「絨毛茄子」、限量款的「叼玫瑰花的西高地白梗犬」、經典款各種尺寸與顏色的Bunny兔，甚至連官網經常斷貨的「巴塞羅熊」系列、安撫巾和兒童背包等都能找到。

Jellycat的高人氣也引發一波代購潮。有華人代購在小紅書等社群平台分享進貨心得，表示一周會造訪漢庭頓禮品店多達三次，專門留意新貨品項和補貨時間。也有華人網友爆料，有部分代購甚至在同一天內多次進出禮品店，掃貨行徑驚人，引起其他顧客與店員關注。

記者日前實地走訪該禮品店時發現，發現店內確實張貼出「每款限購一個」的提示語。盡管當日現場商品數量有限，但仍可見牛油果玩偶、巴塞羅熊安撫巾、Bunny兔背包等網路上搶手品項。店員透露：「最近補貨數量不多，也不像以前補得那麼快，我們是希望每位客人都有機會買到喜歡的款式。」

發燒友跨城來尋寶

除了漢庭頓圖書館，不少Jellycat愛好者也會開車跨城尋寶。居住在巴沙迪那的陳小姐就表示，她曾專程開車一小時前往爾灣的一家精品店「JINI MINI KIDS BOUTIQUE」，只為尋找更多Jellycat款式。「那家店Jellycat的品項很齊全，甚至比有些大型百貨還多。」

陳小姐表示，因為家中有幾個月大的嬰兒，她才開始接觸Jellycat，但後來發現這些絨毛玩具不僅材質柔軟、品質優良，也極具收藏價值與情感連結。

目前，除了漢庭頓圖書館和專賣精品店，包括部分博物館商店、高端兒童用品店，甚至獨立文創小店也紛紛引進Jellycat商品。

漢庭頓圖書館禮品店內張貼出「每款限購一個」的告示。(記者朱敏梓／攝影)
漢庭頓圖書館禮品店內張貼出「每款限購一個」的告示。(記者朱敏梓／攝影)

華人 漢庭頓圖書館 加州

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