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經驗談／防糾紛 保險細節須知道

記者朱敏梓
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隨著暑期和假期臨近，許多華人租車出行；但在租車過程中，可能遇到糾紛和索賠問題。南加資深保險經紀林大衛提醒，華人在租車時，應特別注意保險細節，才能避免不必要的麻煩和經濟損失。

林大衛表示，租車時，可以使用自己的車險，因為租車行通常可以將租車保險轉移到租車者自己已投保的保險公司，但在此之前，有幾個重要步驟需確認。

首先，租車者應詢問自己的保險公司是否有全險，而非僅有責任險。責任險通常僅涵蓋第三方損害，而單向保險則無法涵蓋租車者自身造成的損壞。若確定有全險，還需要確認自己的自付額是多少。很多保險計畫的自付額500至1000美元，若發生事故，租車者需自行負擔自付額。

對輪流駕駛的情況，林大衛建議，所有駕駛人都應將自己的駕照登記在租車行，且每位駕駛人都必須擁有全保保險。例如家中有多輛車，僅一輛車是全保，其他為責任險，租車者也無需過於擔心，保險公司將優先選擇最佳的保險方案進行理賠。

此外，為避免麻煩，林大衛建議，租車時最好選擇購買「waiver」，這項附加保障通常只須支付20到30美元，能夠涵蓋碰撞損傷或刮痕。這樣即使發生輕微損壞或是事故，租車者也不需自行承擔費用，而且不會影響保險中的事故紀錄。如果不購買waiver，則須依賴自有保險處理，如果發生事故，可能導致未來三年保險費用連續上漲。

最後，林大衛強調，若在租車時選擇購買租車行的保險，務必將所有駕駛車輛的人的駕照提供給租車行登記。這樣可以確保所有駕駛人都能在保險範圍內，避免出現保險理賠爭議。

常見的Waiver(免責補償)類型：

★碰撞損失免責(Collision Damage Waiver,CDW)／車損盜搶免責(Loss Damage Waiver,LDW)

這是最常見的免責補償，承租人若因碰撞或意外造成車輛損壞，CDW/LDW 可減免或免除承租人需賠償的修理費用。LDW 通常同時涵蓋車輛失竊的損失。

★竊盜免責補償（Theft Protection,TP）

車輛遭竊時，TP可減免或免除承租人需賠償的金額。部分租車公司會將TP與CDW/LDW合併提供。

租車 保險 華人

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