詐騙ing／飛來遺產？ 加拿大「神祕信」來釣魚

這家律師事務所寄來的信紙還煞有介事的在左上角印有天平秤圖案。 (作者提供)

日前，我收到一封從加拿大 寄來的「神祕信」，信的郵包是「 CANADA POSTES 」。拆開信封一看，洋洋灑灑寫滿一整頁的英文信，是加拿大一家叫「哈維‧阿博特律師事務所」(Harvey Abbott LLP)寄來的。信紙的左上角還堂而皇之印有該律師事務所的Logo標誌(是一個天平秤圖案)。

但讀完信後，讓我驚奇萬分，簡直就像是收到了六合彩公司寄來的「中獎通知書」似的，卻又覺得是否「跑」錯了地方。再看看信封，我家的地址門牌號，我的名字也都千真萬確，這封信確實是寄給我的。

來信，首先向我抱歉，因為我從來沒有與該律師事務所打過交道。然而，來信開門見山告訴我：「我聯繫您是為了討論一件敏感而重要的事情，涉及我們一位已故客戶瑪麗亞‧陸女士的一份無人認領的「永久人保險壽單」。瑪麗亞·陸女士不幸於大約四年前因新冠肺炎嚴重死亡。陸女士是一位受人尊敬的股票經紀人和退休註冊會計師，她留下了一個「身故後支付」（POD）儲蓄帳戶，價值約為1080萬0020美元（$10,800,020.00）。

信的「開局」確實很引人入勝，但信的話鋒一轉，說：「雖然我們竭盡全力，但勉強能找到她任何在世的親屬或遺產指控人。根據保險公司規定，無人認領的保單必須在收到通知後的兩至四年內交還給州政府的財產部門。

行書至此，按照該律師事務所的「規畫」，我極有可能成為近期巨額遺產的繼承人了。哇，一夜之間，我便成千萬富翁啦，真是有點不可思議。我迫不及待地把信讀下去。 「方案詳情：慈善捐贈：追回款項的10%將分配給各個慈善機構。分配：剩餘的90%將由我們雙方各占50%，此機會沒有任何相關風險，符合法律標準。我們隨時準備提供所有必要的法律文檔和支持，以有效地證實您的指控。我們力求盡快解決問題，預計自收到您的工作日同意之日起，整個過程需要盡快解決問題。

最後，信的補充處留了個電子郵件地址，並叮嚀我：「如果您能盡快回覆，我們將不勝感激」。對這封信很容易讓人「沉迷不已」的陌生來信，我十分驚訝，疑點重重。首先，我在加拿大沒聯絡過什麼律師事務所，實屬「空穴來風」；再者，這「故事」本身，不是教別人做手工防疫的罪惡勾當嗎？我拿這封來信的地址上電腦「Google」」查核，來自Google衛星地圖清晰可見，該地址是「加拿大魁北克、一家餅店咖啡屋」，不是什麼律師事務所。看來，這顯然是騙子寄來的跨國「釣魚 信」，如若上鉤，犯罪團夥肯定會使出全身解數，大行詐騙之術，禍害他人，值得警惕。

實際上，日常生活中，若不小心就會誤蹈「陷阱」。 不久前，我手機收到一則簡訊：「我叫莫妮卡」，是最簡單的招募人員。我們目前提供彈性的兼職工作機會，您可以在空閒時間每天工作15分鐘。此職位負責協助TEMU商家進行產品評論。工作內容很簡單，我們將提供免費培訓，幫助您快速入門。每日工資從200美元到3000美元不等，工作完成後您將收到佣金。所有款項都在同一天完成。如果您有興趣，請發送短信，請注意，申請人必須年滿21歲才能申請諸此職位」。這種用金錢作誘餌，取得個人資訊，行詐騙之實，真是防不勝防。對此類短訊，必須刪除，並馬上標示為「垃圾資訊」 。

現在社會上，電訊詐騙手法五花八門，最常見的就是電話與短訊，冒充駐外機構，謊稱你的郵包丟了，這已是老生常談的「故事」了。現又變換手法，以車管局 (DMV)名義，說你欠了一筆罰金沒付，如果沒在指定日期內付款，他們將向車管局報告，吊銷你的車輛註冊或取消駕照資格，甚至威脅稱將威脅逮捕。

從來自加拿大的「釣魚信」，到形形色色的短訊、來自四面八方的「無名電話」，我們必須時刻保持清醒，擦亮眼睛，提高警惕，正確應對電訊犯罪的各種「把戲」，避免輕信陌生來電和訊息。對來路不明的聯結或附件，不要輕易點閱，以免下載病毒或遭遇個資外洩。如遇電訊詐騙，可聯絡網路犯罪警報中心：ic3-chuandan- zht.pdf。