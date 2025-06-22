我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

章子怡「醬園弄」首映 口碑兩極 她的演技最受質疑

川普派「空中幽靈」炸伊朗 21億元B-2戰機曝光

新聞眼／馬斯克實驗性私校線上英語授課 強調批判性思維

記者趙健
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬斯克曾說：「理想的教育應該像好玩的電玩一樣吸引人。」(美聯社)
馬斯克曾說：「理想的教育應該像好玩的電玩一樣吸引人。」(美聯社)

2014年，馬斯克在洛杉磯縣的SpaceX總部內，創辦一所名為「Ad Astra」(拉丁文意為「奔向星辰」) 的實驗性私立學校，最初只為他的孩子和少數SpaceX員工子女設計，後來發展為面向全球10至15歲招生的線上學校。

這所學校顛覆傳統教學體制，以STEM課程為主軸，強調問題解決與批判性思維。馬斯克曾這樣形容，「這裡不設成績制度，讓所有孩子在類似裝配線一樣的同年級中學習，根據他們的天賦與能力量身設計教育內容」。華盛頓郵報稱它為「一所專門培養熱愛火焰噴射器的聰明孩子的秘密實驗學校」。

隨著馬斯克的孩子長大，Ad Astra在2020年結束運作，但其核心教育團隊轉而創立了新平台：Astra Nova School，由與馬斯克聯合創辦Ad Astra的教育專家約書亞·達恩(Josh Dahn)營運，延續前沿教學精神。

如馬斯克所希望：「理想的教育，應該像好玩的電玩一樣吸引人。你從來不用提醒孩子們玩遊戲，他們會自動投入一整天。」

Astra Nova是純線上授課學校，招收全日制或非全日制學生。根據其網站介紹，學校主要招收10至15歲(約5至9年級)學生，面向全球招生，但採用太平洋時間授課。所有課程均以英語現場授課，班級規模通常為6至16人。

除Astra Nova外，一所名為「Ad Astra」的線下私立新校2024年在德州Bastrop出現，鄰近馬斯克旗下公司如Boring Company和SpaceX的設施。官網介紹，該校面向三至九歲兒童，主打蒙特梭利式(Montessori Education)混齡教學與STEM早教，師生比為1:15或更高，被稱為未來教育的「實驗基地2.0」。

馬斯克曾說：「假設你要教學生了解引擎的構造，傳統方法是先上螺絲起子課、再上板手課，但更有效的方法，應該是：『這裡有一顆引擎，我們來拆解它』。」

當前可選課程介紹。（學校官網截圖）
當前可選課程介紹。（學校官網截圖）

馬斯克 SpaceX 德州

上一則

新聞眼／民粹潮下洩憤標靶 無證客真的都住豪華酒店？

下一則

新聞眼／馬斯克私校「夢幻」顛覆傳統 面試問什麼？

延伸閱讀

WSJ：川馬短暫翻臉 DOGE員工擔心自己也被裁掉

WSJ：川馬短暫翻臉 DOGE員工擔心自己也被裁掉
「怎能反對？」 馬斯克父親讚中國人是優秀競爭對手

「怎能反對？」 馬斯克父親讚中國人是優秀競爭對手
被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去
白宮回應馬斯克懺悔文 Axios曝道歉前內幕「曾與川普通話」

白宮回應馬斯克懺悔文 Axios曝道歉前內幕「曾與川普通話」

熱門新聞

透過火車窗戶，旅行者「看到了這個國家更多的一面」。圖為美鐵「帝國建造者號」(Empire Builder)沿著俄勒岡州波特蘭附近的哥倫比亞河峽谷前進。(美聯社)

封面故事／25歲比利時女孩 買499元通票搭火車遊美

2025-06-15 13:30
好萊塢風光不再，單靠政府補貼難以回春。(美聯社)

美國現象／搶救好萊塢 加州來晚了

2025-06-15 12:15

理財百科╱守住辛苦掙得財富 避免犯這4錯誤

2025-06-15 02:16
愈多消費者改買冷凍披薩回家，自己烤來吃。(美聯社)

美國現象／冷凍披薩熱銷=經濟不妙

2025-06-15 11:24
理財專家歐曼(Suze Orman)。(美聯社)

理財百科╱掌握5金錢原則 生活中擁POWER

2025-06-15 02:16
遊客們俯瞰新河峽谷。(美聯社)

封面故事／7條鐵路 暢遊南方小鎮風情

2025-06-15 13:28

超人氣

更多 >
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退
汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡

汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡
美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線