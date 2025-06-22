新聞眼／馬斯克實驗性私校線上英語授課 強調批判性思維

馬斯克曾說：「理想的教育應該像好玩的電玩一樣吸引人。」(美聯社)

2014年，馬斯克 在洛杉磯縣的SpaceX 總部內，創辦一所名為「Ad Astra」(拉丁文意為「奔向星辰」) 的實驗性私立學校，最初只為他的孩子和少數SpaceX員工子女設計，後來發展為面向全球10至15歲招生的線上學校。

這所學校顛覆傳統教學體制，以STEM課程為主軸，強調問題解決與批判性思維。馬斯克曾這樣形容，「這裡不設成績制度，讓所有孩子在類似裝配線一樣的同年級中學習，根據他們的天賦與能力量身設計教育內容」。華盛頓郵報稱它為「一所專門培養熱愛火焰噴射器的聰明孩子的秘密實驗學校」。

隨著馬斯克的孩子長大，Ad Astra在2020年結束運作，但其核心教育團隊轉而創立了新平台：Astra Nova School，由與馬斯克聯合創辦Ad Astra的教育專家約書亞·達恩(Josh Dahn)營運，延續前沿教學精神。

如馬斯克所希望：「理想的教育，應該像好玩的電玩一樣吸引人。你從來不用提醒孩子們玩遊戲，他們會自動投入一整天。」

Astra Nova是純線上授課學校，招收全日制或非全日制學生。根據其網站介紹，學校主要招收10至15歲(約5至9年級)學生，面向全球招生，但採用太平洋時間授課。所有課程均以英語現場授課，班級規模通常為6至16人。

除Astra Nova外，一所名為「Ad Astra」的線下私立新校2024年在德州 Bastrop出現，鄰近馬斯克旗下公司如Boring Company和SpaceX的設施。官網介紹，該校面向三至九歲兒童，主打蒙特梭利式(Montessori Education)混齡教學與STEM早教，師生比為1:15或更高，被稱為未來教育的「實驗基地2.0」。