移民專頁／不能在I-485之後 再提交I-130

讀者問：

本身是F-1 STEM OPT ，對象是公民。我申請結婚綠卡 ，上個月提交了I-130、I-765、I-485，然後只有I-485跟I-765收到收據(receipt)，昨天I-485收到RFE，說需要I-130的receipt，但是我壓根就沒有收到過I-130 receipt。我一直給lockbox發email，也沒回覆。現在，我嚴重懷疑他們把I-130弄丟了，不知道這種case怎麼辦？

I-130可以重新online在file一份嗎？但是，I-485的RFE中有個note說，I-130不能在I-485之後提交，提交了這個 I-485會失效。請律師給點建議。

答：

1. 你遇到的這個情況非常關鍵，因為I-130是I-485的基礎，I-130可以提前提交，或和I-485同時遞交(concurrent filing)。如果移民 局無法確認你已提交I-130，你的I-485就沒有了基礎，會面臨被拒絕。

2. 你的I-130和I-485、I-765是放在一個信封同時遞交的吧？如果是，但至今還沒有收到I-130收據，可能的原因包括移民局Lockbox掃描的時候錯誤放置或丟失，移民局收到了I-130，但沒有生成Receipt（偶爾可能因系統錯誤、付款問題），I-130和I-485沒有被配對，Lockbox未處理完你的I-130等等。

3. 你除了給lockbox發email，建議你也立即打電話聯繫移民局客服，提供你I-485和I-765的 receipt number，告知你郵寄的是concurrent filing（I-130 + I-485 + I-765），說明你從未收到I-130的receipt，也未收到你的聯絡移民局客服時，也需要清楚郵寄時間、地址、支票號碼、USPS送達紀錄等，以便被要求時提供。

4. 如你是透過支票支付I-130政府費，可查看銀行紀錄看是否已被兌現，並查看背面是否有Receipt Number。如是透過信用卡G-1450支付，可查看是否被扣款；如是透過匯票 (money order)支付，也可以向銀行查詢是否已被兌付。若 I-130的款項未被扣款，大機率是移民局根本沒處理你的I-130。

5. RFE通知上說「不能在I-485之後再提交 I-130」，意思是如果你此時重新提交新的I-130，那會被視為你原本並沒有正確的concurrent filing。這會導致你的I-485沒有基礎而直接被拒絕。如果確定移民局沒收到原始I-130，不要馬上重新在線提交一個新的I-130，因為那會破壞原始concurrent filing的邏輯，會讓你的I-485無效。

建議你重新郵寄一份紙I-130到正確的Lockbox地址，並在Cover Letter中解釋清楚，你原先已concurrently提交了I-130、I-485、I-765申請，I-485和 I-765已經收到Receipt，I-130不知為何尚未收到Receipt，也沒有被退件，因為收到移民局RFE，因此重新提交一份I-130以回應，同時附上原始I-130副本，並附上政府費 (支票或G-1450）已以及RFE複印件，這樣可以讓USCIS理解這是補交、不是全新的申請，有助於保住你的I-485。