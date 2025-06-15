封面故事／這些火車路線連接東西岸 必經芝加哥

芝加哥聯合車站雄偉壯麗，美鐵多班列車由此地出發。圖為兩名阿米希少女從二樓俯瞰車站大堂。(作者提供)

想搭火車橫越美國大陸，不管你住在東岸或西岸，幾乎無法避開芝加哥 。

從紐約或東岸城市到芝加哥，有哪些選項：

1.搭湖岸號(Lake Shore Limited)，在水牛城下車遊尼加拉大瀑布。

2.搭賓夕法尼亞人號(Pennsylvanian)，經費城，橫跨賓州，在匹茲堡下車玩一兩天。

3.搭國會特快號(Capitol Limited)，從華府，經過賓州，在匹茲堡下車玩一兩天。

4.搭紅雀號(Cardinal)，經維州和西維州，在辛辛那堤下車玩一兩天。

湖岸號列車的海報。(作者提供)

從芝加哥啟程往美西，有四條路線：

1.最北的是帝國建造者號(Empire Builder)：從芝加哥(Chicago)，在華盛頓州東部的斯波坎(Spokane)一分為二，北線往華盛頓州西雅圖(Seattle)，南線往俄勒岡州的波特蘭(Portland)。單程2200哩，46小時。ttps://zh.amtrak.com/empire-builder-train

2.中部的加州和風號(California Zephyr)：往返芝加哥和奧克蘭附近的愛默利維爾(Emeryville)。單程近2440哩，約51小時，經過7州35城鎮。可在丹佛下車遊洛磯山脈，也可在鹽湖城下車，遊國家公園。

https://zh.amtrak.com/california-zephyr-train

3.往西南的是西南酋長號(Southwest Chief)：洛杉磯 和芝加哥對開，單程2265哩，車程40小時，經過8個州。可在旗桿鎮(Flagstaff)下車遊大峽谷。

https://zh.amtrak.com/southwest-chief-train

4.先往南到德州 ，再往西的是德州之鷹號(Texas Eagle)：在聖安東尼奧與日落特快號(Sunset Limited)銜接，部分車廂直赴洛杉磯。芝加哥至聖安東尼奧約32小時25分鐘；芝加哥至洛杉磯約65小時20分鐘。https://zh.amtrak.com/texas-eagle-train

美南的路線：

1.日落特快號(Sunset Limited)：紐奧良與洛杉磯對開，近2000哩，途經聖安東尼奧、鳳凰城，每周三班，在聖安東尼奧以西，該列車與德州之鷹號列車合併營運。

https://zh.amtrak.com/sunset-limited-train。

2.紐奧良線(City of New Orleans)：紐奧良與芝加哥南北向對開，900哩，20小時。

https://zh.amtrak.com/city-of-new-orleans-train

3.新月號(Crescent)：紐奧良與紐約對開，1377哩，途經夏洛特維爾、亞特蘭大，為旅行者開啟了一扇欣賞美國南部美景和傳統的窗戶。

https://zh.amtrak.com/crescent-train

美東的路線：

1.銀星號Silver Meteor / Palmetto：紐約市和邁阿密對開，1522哩，途經里治蒙、蕯凡納、奧蘭多。

https://zh.amtrak.com/silver-service-palmetto-train

2.Acela：華府到波士頓，可再轉車北延至緬因州的波特蘭。

https://zh.amtrak.com/acela-train

3.阿迪朗達克號(Adirondack)：紐約市到加拿大的滿地可，12小時。