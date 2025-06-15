我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／這些火車路線連接東西岸 必經芝加哥

明尼蘇達州槍擊案 嫌犯曾向友人表示「可能時日無多」

封面故事／這些火車路線連接東西岸 必經芝加哥

周正理
芝加哥聯合車站雄偉壯麗，美鐵多班列車由此地出發。圖為兩名阿米希少女從二樓俯瞰車站大堂。(作者提供)
芝加哥聯合車站雄偉壯麗，美鐵多班列車由此地出發。圖為兩名阿米希少女從二樓俯瞰車站大堂。(作者提供)

想搭火車橫越美國大陸，不管你住在東岸或西岸，幾乎無法避開芝加哥

從紐約或東岸城市到芝加哥，有哪些選項：

1.搭湖岸號(Lake Shore Limited)，在水牛城下車遊尼加拉大瀑布。

2.搭賓夕法尼亞人號(Pennsylvanian)，經費城，橫跨賓州，在匹茲堡下車玩一兩天。

3.搭國會特快號(Capitol Limited)，從華府，經過賓州，在匹茲堡下車玩一兩天。

4.搭紅雀號(Cardinal)，經維州和西維州，在辛辛那堤下車玩一兩天。

湖岸號列車的海報。(作者提供)
湖岸號列車的海報。(作者提供)

從芝加哥啟程往美西，有四條路線：

1.最北的是帝國建造者號(Empire Builder)：從芝加哥(Chicago)，在華盛頓州東部的斯波坎(Spokane)一分為二，北線往華盛頓州西雅圖(Seattle)，南線往俄勒岡州的波特蘭(Portland)。單程2200哩，46小時。ttps://zh.amtrak.com/empire-builder-train

2.中部的加州和風號(California Zephyr)：往返芝加哥和奧克蘭附近的愛默利維爾(Emeryville)。單程近2440哩，約51小時，經過7州35城鎮。可在丹佛下車遊洛磯山脈，也可在鹽湖城下車，遊國家公園。

https://zh.amtrak.com/california-zephyr-train

3.往西南的是西南酋長號(Southwest Chief)：洛杉磯和芝加哥對開，單程2265哩，車程40小時，經過8個州。可在旗桿鎮(Flagstaff)下車遊大峽谷。

https://zh.amtrak.com/southwest-chief-train

4.先往南到德州，再往西的是德州之鷹號(Texas Eagle)：在聖安東尼奧與日落特快號(Sunset Limited)銜接，部分車廂直赴洛杉磯。芝加哥至聖安東尼奧約32小時25分鐘；芝加哥至洛杉磯約65小時20分鐘。https://zh.amtrak.com/texas-eagle-train

美南的路線：

1.日落特快號(Sunset Limited)：紐奧良與洛杉磯對開，近2000哩，途經聖安東尼奧、鳳凰城，每周三班，在聖安東尼奧以西，該列車與德州之鷹號列車合併營運。

https://zh.amtrak.com/sunset-limited-train。

2.紐奧良線(City of New Orleans)：紐奧良與芝加哥南北向對開，900哩，20小時。

https://zh.amtrak.com/city-of-new-orleans-train

3.新月號(Crescent)：紐奧良與紐約對開，1377哩，途經夏洛特維爾、亞特蘭大，為旅行者開啟了一扇欣賞美國南部美景和傳統的窗戶。

https://zh.amtrak.com/crescent-train

美東的路線：

1.銀星號Silver Meteor / Palmetto：紐約市和邁阿密對開，1522哩，途經里治蒙、蕯凡納、奧蘭多。

https://zh.amtrak.com/silver-service-palmetto-train

2.Acela：華府到波士頓，可再轉車北延至緬因州的波特蘭。

https://zh.amtrak.com/acela-train

3.阿迪朗達克號(Adirondack)：紐約市到加拿大的滿地可，12小時。

https://zh.amtrak.com/adirondack-train

阿迪朗達克號列車的海報。(作者提供)
阿迪朗達克號列車的海報。(作者提供)

芝加哥 洛杉磯 德州

上一則

封面故事／搭乘長途列車 宜帶7物品

下一則

封面故事／帝國建造者號 帶我橫越8州

延伸閱讀

聯邦法官裁定 川普下令國民兵進入洛杉磯屬非法

聯邦法官裁定 川普下令國民兵進入洛杉磯屬非法
法官暫時禁止川普派國民兵進洛杉磯 13日中午生效

法官暫時禁止川普派國民兵進洛杉磯 13日中午生效
洛杉磯之亂 39%支持40%反對…華郵民調 看法分裂

洛杉磯之亂 39%支持40%反對…華郵民調 看法分裂
川普派國民兵進駐洛杉磯 發文稱過去2晚「平安無事」

川普派國民兵進駐洛杉磯 發文稱過去2晚「平安無事」

熱門新聞

2022年美國人在糖果上的支出為426億元，預計未來數年此一數字將攀升至540億元。(記者康錦卿／攝影)

美國現象／加州人最愛吃糖果 為何仍健康

2025-06-08 02:25
5月初在奧馬哈舉行的波克夏股東會前，巴菲特接受記者訪問。(路透)

封面故事／牢記4個E 切忌頻繁交易

2025-06-08 12:45
巴菲特是投資界有名的寵粉者。波克夏股東會的會場，有巴菲特的人形立牌和「謝謝光臨」的字樣，提供粉絲們合影留念。 (路透)

封面故事／巴菲特，我來了 華人粉絲奔向股東會朝聖

2025-06-08 02:30
圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(本報資料照)

詐騙ing／防糧食券被盜 卡片遺失5招自保

2025-06-08 02:26
內布拉斯加州普拉特河邊的私人玉米田裡，沙丘鶴忙著覓食增肥。(圖為作者提供)

城鎮傳真／在沙丘鶴之都 看群鳥大遷徙

2025-06-08 02:24
維吉尼亞州諾福克市的塔羅牌算命師Ashley Branton正在占卜，維州的算命禁令，直至2024年才取消。(美聯社)

美國現象／3成人愛算命 每年至少1次

2025-06-08 02:25

超人氣

更多 >
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大

華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降
明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列