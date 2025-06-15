旅遊／美景+傳說 圓夢太行山

太行天路。(圖為作者提供)

小學五六年級在台灣上的地理課所學，至今仍模糊記得，太行山大致上是中國的地理分界線，也還記得老師說的：「它有許多峽谷」。從小在山裡長大、愛山的我，就想著哪天去太行山遠足，從沒想過它遠在天邊。

當年的痴兒說夢，沒想到長大出國，老了還有機會到處遊玩，有幸夢想成真，真的到河南 山西走一遭。敗部復活的登太行山夢，連續安排兩次，一次遊河南林州太行大峽谷，另一天訪山西壺觀的太行山大峽谷，一字之差，兩省的太行山峽谷景觀各走一遍，圓夢兩回，人生足矣。

嚴格地說，太行山應該是中國東部地區的重要山脈和地理分界線，跨越北京、河北、山西、河南四省市，兩度探訪的大峽谷，位於山西和河南的部分，走向從東北向西南，北高南低，東陡西緩。我比較喜歡河南林州有美景有史蹟的部分，就以此段「銀髮族遠征」當圓夢紀行吧。

桃花谷 壯麗美景迎賓

河南林州太行大峽谷，是典型的氣勢壯闊，紅崖長牆的嶂石岩地貌。主要景區包括桃花谷、太行天路、王相岩三個部分，非常適合一日或二日遊。

從桃花谷景區門口搭景區觀光 車入谷，谷未到山景已在遠天開口笑似的迎接我們。穿過人工化的長廊，終於還它清新自然山景壯麗的大峽谷面貌，桃花谷步道入口到了。

桃花谷是太行大峽谷中的一條谷中之谷，全長只有4公里，但是海拔高低差近千米。和巨岩相比，小小的人兒走入山谷，好像進入不見天日的群崖疊翠裡。一條桃花溪，貫穿峽谷，高山懸瀑落百丈，泉流潭水澄如鏡，一步一景，美景連綿不斷。小團四人時間充裕，可以緩步慢行仔細欣賞。

順著入口步道沿溪而行，先經過一個大大的石頭觀景點「琴台」，據說是姜子牙完成他輔佐周武王的任務後，曾到此一遊，流連於山光水色，席地而坐，支起琴架撫琴彈曲，樂而忘返。

棧道貼壁而上 踏入雲端

琴台邊4月下旬桃花清溪蜿蜒，遠山峻美，夾岸桃花點點。沿溪而行，很快就到高岩夾縫瀑布聲潺潺，萬珠落入黃龍潭的美景邊。潭邊山崖原無路，80年代末期建的350米長的雲端棧道，讓遊客貼崖壁蜿蜒而上，彷彿一步步踏入雲端。

階梯有點陡，到了上方，只見腳底瀑布分流而下，短橋串聯兩山崖。沿溪而上清澈水潭與瀉玉小瀑布呈現眼前；轉個彎沿階而上，來到飛龍峽，又見美景，景景相連。它是一條蜿蜒曲折的峽谷水廊，像一條匍匐而行的巨龍，置身谷底。行行復行行，來到二龍戲珠處，原本該是一條瀑布，卻被一塊大石卡在中間，分流奔下。溪水清澈見底，小小游魚成群結隊，嬉戲在水緩的大石邊。

過了風月橋來到花溪棧道。據說桃花盛開的春日裡，花開花落，飄零的花瓣散落水中，鋪滿水面上，就成了花溪。我們去得晚，見不著落花傷心逐流水，卻能有高崖倒影清溪秀，瀑布碧溪山間流，遊人沿溪行漸遠，微風輕拂，景致寧靜。

接著就進入瀑布相連的九連群瀑區，4月底水量不大，溪中小景不斷，有巨石、清溪，還有疊瀑。遊人可以穿行於瀑布中，享受清風徐吹拂髮絲，細雨輕飄迎面涼的舒服時光。

太行天路 百里畫廊

穿過武陵源，經過仿造民俗村，接著搭索纜上太行天路。索纜內眺望遠山綿延，近山腳底下綠意盎然。太行天路全長約30公里，是一條蜿蜒曲折的山路，沿途有多個觀景台和停車站，可以遠眺群山、近觀溪流。

行經玻璃棧道，它橫跨山谷的身影相當壯觀。最重要的是太行山群峰崢嶸壯麗景色，則以在太行天路上看到的「西山畫屏風」綿延的群山萬豁最令人凝神震撼；天路下九彎十八拐的崎嶇山路最為驚心動魄；及夢幻谷匍匐蜿蜒在連綿群峰下，如夢似幻的美景令人心曠神怡。

王相岩 紀念君臣際遇

王相之名始於商代。「王」為商王武丁，「相」為奴隸出身的傅說，兩人有個迷人的歷史故事。據說武丁自小就被他父親下放到商都西部的寶泉岩一帶，和平民及奴隸一起勞作；傅說因為自身太窮，自賣為奴，兩人就在寶泉岩相遇相知。

武丁繼位後，雖然早已知道傅說出眾的才華和人品，但當時商朝有奴隸不能在朝為官的祖訓。武丁利用人們信奉鬼神的心理，故作玄虛三年不語。有一天晚上他在睡夢中大笑不已，被搖醒後，終於會說話，藉口夢見老祖宗商湯託夢，說商湯為他找到一位賢臣當宰相，於是以畫像尋人找到傅說，並且當眾宣布拜傅說為相，輔佐武丁治理國家。就此成就了一段賢王名臣相得益彰的佳話，這就是「武丁中興」。

後人為了紀念這一段歷史，把他們生活過的寶泉岩改為王相岩，住過的山村為王相村。1990年在王相村立了傅說的雕像，以紀念他們的這一番難得的君臣際遇。

王相岩範圍很大，是以台階為主的爬山步道。說來好笑，我們四人小組，先是有位男士棄權不爬台階，剩餘三人跟著導遊，沿著左邊往牧馬坡懸空棧道及摩天筒梯的方向爬陡階。三人中的長腿妹兒遙遙領先，我們夫妻追不上，趕忙請導遊追著她跑，相約見面時間地點，就放她們一馬，去快樂登陡階了。

我們夫妻檔終於爬了96級奇陡無比狀似專為高個兒建的石階，氣喘如牛地到了牧馬坡。據說傅說所牧之馬，有一匹天賦異稟，能爬陡階到此處，武丁也非常喜歡此處，就成了後人口中的牧馬坡。

石板岩民俗村 後人仿造

這時候兩位有腳力的早已不見蹤影，我們望階興嘆：「怎麼有如此多的又陡又高的階梯啊！」正好聽到遊客從上面下來，雙方交換爬階情報，他們說陡梯綿延無盡處，他們不爬了，要回頭找民俗村及傅說的雕像。就這樣把我們拐帶下山。

右邊的階梯雖沒那麼陡，可也是綿延不斷，幾度想放棄，停下詢問往下走的人們，人人都說：「再轉兩、三個彎就到了」，就這樣在人們善意的鼓勵下，不知轉了幾道彎，總算到達民俗村與傅說雕像處。

石板岩民俗村，其實就只有一座小小破爛、無人居住的後人仿造石板房，旁邊放了舊石磨，還有個蓋著的水井。最後詢問僅有的山上人士小店店主，才知道目前碩果僅存、真正民居留下的古物，是在階梯下的一個石磨心。傅說泥金色的雕像，英姿颯爽昂頭側臉，望向遠方堅毅深思的神情及腳鍊纏繞，褲腳高摺到膝，手持木棍的一副奴隸打扮形象，很傳神。

一趟王相岩，不但看到簡陋的複製民俗村及傅說雕像，更重要的是沿途了解了「王相」的歷史傳說，再則深深體會隨著年齡增長，量力而為的重要性，雖然玩不到王相岩的一半行程，但是玩得盡興，仍算沒有白來。