美國現象／搶救好萊塢 加州來晚了

好萊塢風光不再，單靠政府補貼難以回春。(美聯社)

加州州長紐森近日宣布，將協助好萊塢 影視產業恢復競爭力，但娛樂媒體「綜藝」(Variety)指出，可能為時已晚，因為加州過去兩年已經失去4萬個製片職缺，就算加倍補助，頂多也只能創造4000至5000個崗位。

影視產業逐年萎縮

往年常見的情景是，背景是紐約或其他大都市的電影，其實都是在好萊塢拍的。但是當影視業2022年登頂後，隨之而來的卻是逐年萎縮；依照業界人士迪戈維亞(Sienna DeGovia)的說法，2024年一開始，一切都像跌落懸崖。

「綜藝」雜誌指出，電影「廣告狂人」(Mad Men)的故事背景設定在20世紀60年代的紐約，但大部分的場景是在洛杉磯市中心的一個攝影棚拍攝。迪戈維亞是參與這部劇的數百名工作人員之一，她需要重現那個時代的食物，例如看來美味的果凍，還有曾經在飛機上供應的切成一吋見方的胡蘿蔔；她是食物造型師。

25年前，她從助理做起，學習了這門手藝後，成為了首席造型師。連20多年沒有求人幫忙找工作的她，如今都開始到處拜託幫找工作。

好萊塢的衰退，自然引發向加州與聯邦政府求救的聲音，但是總統川普威脅式的100%關稅可能無效，因為衰退的不只是加州，紐約、倫敦、喬治亞州與加拿大近兩三年都在萎縮，只不過洛杉磯看起來更嚴重。

movieguide網站指出，德州州議會正在討論一項法案，該法案將把其兩年一度的電影稅收抵免提高到3億美元，而紐約州的年度稅收抵免額度為8億美元。喬治亞州的稅收抵免額度超過10億美元。這些稅收計畫對電影公司有利，但業內人士怎麼看？

政府補貼效果有限

製片公司總經理德貝柯(Michael Dubelko)不認為加碼補貼能發揮功效，以前可能是50部片同時播，現在至少500部，沒有一部片能夠在一地完成，更何況遠離好萊塢的趨勢，早在1980年代就已經成形了。「要怎麼做才能把生意恢復過來？」他說，「我也不知道」。

「演員、導演、編劇、製片人和導演都想住在這裡，和家人團聚。他們不想去保加利亞、南非或加拿大拍戲，這讓一些低收入工作機會回到了洛杉磯，」編劇兼導演亞歷山德拉·佩奇曼(Alexandra Pechman)向「Deadline」娛樂網站表示。 「但我們需要激勵圈內人留在這裡，重建和支持我們的小企業。這座城市建立在來這裡拍電影的基礎上——讓我們把他們留在這裡。」

高成本釀製作外逃

是沒有職缺？或有人取代了？世界娛樂之都為何受重創？20多年前經濟低迷，在加拿大拍攝美國電影，成本更低，誰不去？

以1986年移師加拿大卑詩省(British Columbia)的德貝柯為例，借房子一天可能要1萬美元，而且當劇組開拍時，鄰居就剛好要除草，只能花錢消災，「總而言之，在南加拍片成本太高」，一集10萬美元起跳、一季就是200萬美元；當時加拿大的民眾歡迎他們，因為可以創造工作機會。

雖然一開始引發「製作外逃」(runaway production)的爭議，但是愈來愈多公司選擇出走，光是卑詩省，就有近萬人受雇於美國影業。

紐約時報報導，從技術層面來說，美國戲院放映的絕大多數電影都是在美國製作的，從撰寫劇本、規畫前期製作、選角、拍攝剪輯素材和音效。而好萊塢之所以愈來愈多轉向外國拍攝，和傳統製造業外移原因相同：成本更低。

英加紐澳爭食商機

英國、匈牙利、澳洲、紐西蘭、加拿大和其他國家均提出稅收激勵政策，已經吸引迪士尼、華納兄弟、環球影業等主要電影公司，甚至Netflix和Amazon等串流平台。

美國導演工會(Directors Guild of America)的執行長何蘭德(Russell Hollander)說，影業外逃並不是新聞，不同的是，現在是全球影視產業都在蕭條。在此情況下，他說，每一個放棄美國的職缺都會頗有份量，拿回職缺需要更有力的政策。

紐森5月14日說，「我們必須提高競爭力」。補貼似乎可以幫忙，但是製片班德(Chris Bender)說，全球至少70國補貼影視產業，要有競爭力、或接近有競爭力，不僅需要各州的努力，還需要聯邦的補助激勵措施，做為拯救好萊塢計畫的一部分。

消失中的電影業…

「美國電影業正在迅速消亡」，川普5月初在「真相社交」網站上發文表示：「其他國家正在提供各種激勵措施，吸引我們的電影製作人和工作室離開美國；好萊塢以及美國國內的許多其他地區都遭受了重創，這是其他國家的共同努力，因此構成了國家安全威脅」，「我授權商務部、美國貿易代表立刻啟動對所有在外國製作的進口電影課徵100%關稅的程序」。

在川普公開該計畫後不久，白宮發言人澄清說，該計畫仍處於發展階段，尚未做出任何正式決定。