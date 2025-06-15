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一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

移民專頁／短暫身分逾期 不致影響入境

鄭毅律師主答
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讀者問：

我五年前是F-1 OPT，EAD過期，grace period(寬限期)兩個月後才離境，逾期了兩天。後來也換過兩種別的簽證入境，我需要如實在I-485表格裡承認自己曾違法嗎？

答：

是的，F-1寬限期是60天，一旦超出，就屬於逾期停留(overstay)，構成status violation(違反身分)。原則上你應該如實申報。因此，I-485表格第8部分的問題，問你是否有違反，你應該回答Yes，然後作出解釋。如果你寫No，而移民局在紀錄中查到，反而會有被認定為虛假陳述的風險。

你只超過兩天，而且是非故意、非惡意、非滯留很久，屬於移民局通常不會重點追究的範圍。這種短暫、輕微、久遠的身分逾期，一般不會導致I-485被拒，尤其是你後來已經兩次用合法簽證重新入境，美國政府也接受你了。海關與邊境保護局(CBP)和美領館都知道你過去的出入境，依然發給你簽證，表示他們沒有認為你不合格。假如你是公民的配偶申請婚姻綠卡類別(Immediate Relative)，尤其如此。這類移民類別對過往非重大身分過期問題非常寬容。

你在遞交I-485申請時，可以遞交當時出境機票的時間證明、後來簽證獲批與入境紀錄、當前合法工作或身分的持續證明(如H-1B的I-797、工資單等)、一份簡單Explanation Letter等等，放在I-485附件裡。

簽證 移民 H-1B

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