博物館／南加內陸麥當勞博物館 不只說漢堡的故事

民間設立的麥當勞歷史博物館。(記者啟鉻／攝影)

提起美式快餐漢堡，許多華人第一個想到的品牌就是「麥當勞 」(McDonald's )。金色拱門標誌深入人心、快樂兒童餐陪伴無數人的童年。您是否知道，這個全球最大快餐連鎖巨擘，最初來自麥當勞兩兄弟在南加州 內陸聖伯納汀諾市(San Bernardino)開設的一間路邊小餐廳。如今麥當勞最初店面早已不復存，但在原址，一家主題博物館迎接著各方來客探訪。

出餐快又便宜 受社區歡迎

這家非官方的博物館位於66號公路附近、14街與E街(E Street)交匯處，這裡是麥當勞兄弟理察(Richard)和莫理斯(Maurice)創立第一家McDonald's Barbeque Restaurant的地方。當時小小餐廳擁有約20名有穿著迷人服飾的汽車送餐女服務生。

最早在聖伯納汀諾市的路邊麥當勞餐廳。(記者啟鉻／攝影)

Richard和Maurice1940年在聖伯納汀諾開設一家小餐廳後，1948年大膽改革營運流程，創造出Speedee服務系統(Speedee Service System)，以最簡單菜單、最快的服務滿足最多顧客，這也正是今日快餐業前身。

當時餐廳菜單僅有漢堡、薯條和汽水，但製作速度超快、價格低廉，吸引大批家庭顧客與學生族群光顧，迅速成為當地人氣名店。

據博物館副館長卡伯拉爾(Ezra Cabral)介紹，館內展品包括早期麥當勞的菜單、餐具、制服與餐廳照片，早期Speedee吉祥物模型，這是麥當勞叔叔出現前的標誌，以及全球各地麥當勞玩具、兒童餐贈品、促銷紀念品，復古漢堡機、奶昔攪拌器、老式炸薯條機等，還有後期加入經營並開始設立加盟店的克洛克(Ray Kroc)推廣特許經營相關文件等。

博物館內陳列有關麥當勞歷史發展的各類展品。(記者啟鉻／攝影)

博物館由民間機構、炸雞連鎖公司Juan Pollo Chicken創辦人、美籍日裔企業家大倉(Albert Okura)1998年接手維護，他也是快餐文化熱情參與和收藏者。

賣的不是漢堡 是經營模式

麥當勞開始引入加盟觀念在1950年代中期。當時奶昔機銷售員克洛克注意到麥當勞兄弟竟一次購買八台奶昔機，於是親自前往考察後，提議將品牌透過加盟制度擴展至全美，並於1955年成立McDonald's System, Inc.，開出第一家加盟店。

麥當勞兄弟壁畫。(記者啟鉻／攝影)

克洛克秉持標準化、制度化、快速複製原則，堅持總部掌控供應鏈與品質監管。更於1961年買下麥當勞兄弟持股，正式掌握品牌營運主導權。他曾說︰「我賣的不是漢堡，是一套經營模式。」

設計在地菜單 全球開分店

隨後幾年麥當勞持續從加拿大到波多黎各開始向海外拓點，逐步擴展至亞洲、歐洲與非洲，在亞洲香港、台北、中國深圳相繼開分店，還在北京王府井開設全球最大分店。

麥當勞進入華人市場後，也積極在地化菜單，例如台灣的玉米湯、中國的油條豆漿早餐、香港的奶茶套餐等，充分展現本地口味、全球品質的策略精神。同時為適應數位時代發展及環保健康理念，麥當勞也積極改革。如今，麥當勞已不再只是一家餐廳，而是結合科技、物流、會員經濟的快餐平台。

最老的麥當勞在哪？ Q：1948年第一家麥當勞店面，現在是什麼商店？ A：墨西哥風味烤雞連鎖餐廳Juan Pollo的總部。Juan Pollo創辦人Albert Okura於1998年以13.5萬美元的價格買下麥當勞原店的所在地。地址：1398 N E St, San Bernardino, CA 92405。 Q：麥當勞現仍存在的最老的店在哪裡？ A：加州唐尼市(Downey)麥當勞餐廳。地址：10207 Lakewood Blvd, Downey, CA 90240 加州唐尼市的麥當勞餐廳是現仍在營業的最古老的店。(截自谷歌地圖 )

(影音來源：記者啟鉻)