詐騙ing╱在臉書賣舊貨 理財專家被騙

Facebook Marketplace等地方的二手商品賣家，容易成為假買家企圖利用Zelle轉帳詐騙的目標。圖為Facebook Marketplace的商品照片。(美聯社)

全國廣播公司商業頻道(CNBC)財經記者卡瑪隆·麥克奈爾(Kamaron McNair)撰寫個人理財文章七年，報導內容涵蓋各種金融詐騙及辨識方法。她說，她熟悉一些警訊，並清楚應採取哪些措施，以防範現實與網路世界的不法之徒；然而，今年春天她仍不幸受騙，損失了500元。

麥克奈爾表示，她曾經站在故事的另一邊：閱讀或聽聞別人被騙的故事，並認為這種事永遠不會發生在自己身上；但它確實發生了，因為她忽略專家提供的許多建議，以及自己報導中所提及的內容。她說，如果能從她的錯誤中汲取教訓，那麼一切都是值得的。

網路詐騙是如何開始的

4月底，麥克奈爾正要搬家，試圖在臉書拍賣 市集(Facebook Marketplace)上出售一些家具。她需要在5月1日前將這些物品搬出公寓，但一直沒有收到太多認真的詢問，直到一位臉書用戶聯繫她，稱對廚房收納盒感興趣。

他願意支付該物品的全額價格(50元)，麥克奈爾給了他電話號碼，讓他透過Zelle轉帳。那50元從未入帳，卻收到自稱來自Zelle的簡訊，稱為了收到款項，她需將帳戶升級為商業帳戶。簡訊稱買家需再轉帳500元才能完成升級；並稱只要她先轉帳，會退款給她，麥克奈爾同意了。

對方告訴她已轉了500元，隨後麥克奈爾收到另一則Zelle簡訊，恭喜她帳戶升級，稱500元即將入帳，但需先支付500元才能收到全部的550元(即最初的50元加上500元帳戶升級費)。

在與買家多次溝通並致電自稱是Zelle客服代表後，麥克奈爾被迫支付500元才能收到應得的全部款項。大家可能已經猜到了，結果她什麼都沒收到。以下是麥克奈爾忽略的4個警訊：

1.交易好得令人難以置信

買家沒有對商品還價，並稱他的侄子當晚可以來取貨；由於交貨需要幾個小時，他希望提前付款確保麥克奈爾不會將商品賣給他人，這說法似乎合情合理。麥克奈爾說，她應該問自己：「你會為一件尚未見過的商品付款嗎？」答案顯然是否定的。但她沒有這樣做，因此未意識到這筆交易好得令人難以置信。

網路安全軟體公司LifeLock總經理伊恩·貝德諾維茲(Ian Bednowitz)表示，如果事情好得出奇，如果對方施加壓力，如果他們透過不同平台與你溝通，這些都是可能存在問題的信號。

2.使用第三方支付

臉書警告不要在拍賣市集交易中使用Zelle轉帳，但麥克奈爾認為這個警告是針對那些不太精明的買家與賣家，而不是她，一個財經記者。

貝德諾維茲指出，如果有人試圖讓你離開交易的平台，這類請求都是問題，理想情況下，應使用臉書付款系統Facebook Pay，就不需用到Zelle了。只要使用Facebook Pay而非第三方支付，臉書會為交易中遇到問題的買家提供保護措施。Zelle亦指示用戶僅向認識的人轉帳；但在麥克奈爾看來，要向她購買商品的人已達此一標準。

3.簡訊非來自Zelle

麥克奈爾最初從騙徒那裡收到的簡訊，乍看與她先前收到Zelle轉帳的無異；但如果她多花一兩分鐘仔細查看這些簡訊，可能會發現其中的拼寫錯誤、奇怪的措辭以及不同的電話號碼，這些都表明不是Zelle發出的。

貝德諾維茲說，當與一個陌生人的交易平台打交道時，一定要放慢腳步。值得一提的是，麥克奈爾確實用Google 搜尋了Zelle的客服，並在官網上看到不同的電話號碼；她說，慚愧的是，她忽略了這個差異。

她只能將錯誤歸咎於自己的分心，當時她正在工作，需同時處理許多事；此外，她正忙於搬家，需協調所有物流與費用。麥克奈爾說，總之，她當時的狀況根本不適合做出500元的決定，遑論與陌生人進行如此大額交易了。

4.情緒過於激動

麥克奈爾說，回想起來，她完全明白為什麼自己會成為騙子的目標；她在商品描述中提到了時間緊迫，所以對方一開始就知道她急於出售，且因搬家壓力而分心。

在交易過程中，買家透過假裝擔心被騙來操縱麥克奈爾。當她試圖做一些查證，例如打電話給銀行、查找Zelle官方客服電話時，買家不斷發訊息給她，慌張地表示問題沒有解決，他要損失50元了。同樣地，電話另一頭的客服也表現得好像是她在無理取鬧；當她對可疑指示感到沮喪，要求先確認付款再轉帳時，他卻要她「冷靜下來」。

貝德諾維茲表示，騙子喜歡利用人們的焦慮，他們利用緊迫感、短時間限制與情緒，迫使受害者迅速行動而不去思考。