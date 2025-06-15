星座／6月15日至21日 天蠍座順風順水 水瓶座幸福滿滿

2025年6月15日至21日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

若你和某人一直處於冷戰、對立狀態，本周會是結束這種敵對狀態的最佳時機。只要你肯踏出握手言和的第一步，就能讓兩人的關係開始改善。

幸運色彩：奶油白

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

戀情將得到了家人的理解與支持；工作上你的一些想法得不到上司的理解，需要用成效證明自己；理財須謹慎，不可輕信那些理財產品。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★☆☆☆☆

開始要惡補一些必要的技能或知識。出於生活和工作需要，一些東西你不得不從零開始學，雖然過程會很辛苦，甚至想要逃避，但對你的發展絕對有益無害。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

好運本周不會在你這裡多停留，你能抓到的東西十分有限。所以，不管是建立戀愛關係還是實現職業理想，暫時都應該把目標定在最實際的位置。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

做人與做事各有其重要性，但本周你將輸在後者上。感性的一面令你無論在任何場合都是個受歡迎的角色，但你將這分感性延續在公事與正事上，則很容易把事情搞砸。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

與戀人偶爾會鬥嘴，使戀情變得不那麼圓滿；工作會因為你積極的態度呈現明朗的態勢，有時還能得到上司的嘉獎；理財上可得助力，但對自己的管理仍不可大意。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

你很有想法，但行動力始終還是很欠缺。有一些機會將從你身邊路過，你通常還沒來得及跟它say hello，機會就已經和別人肩並肩走了。

幸運色彩：玉石白

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★★

本周運勢值得喝采，感情的發展趨勢呈上升狀；工作上朋友、家人會給你提供較多便利，讓你順風順水；財運表現平平，支出有減少的跡象。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★★

被熱情充斥的一周，無論做什麼你都會覺得有朝氣。特別是在工作與經營方面，飽滿的狀態為身邊人的帶來正能量。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

運勢不是很順，溝通會成為你這一周的硬傷。容易因小事與人發生爭執，且你會處於劣勢，不利於事情的進展。需要協商的事，不妨委託信賴之人去辦。

幸運色彩：古銅色

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

幸福之花會在這周悄然綻放，戀人帶給你的溫柔令你倍感溫暖，同事的關愛讓你頗為感動，與身邊人的情感將得到進一步加深。

幸運色彩：梅子青

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

本周你會把大部分精力放在大事上，對於細節不會那麼在意，也不會那麼計較，所以偶爾發生的小小不愉快總能揮之而去。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

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