周日動動腦／誰是人類歷史上最早攻克鼠疫的人？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.哪兩個汽車品牌曾在引擎蓋上裝飾有灰狗立標？

2.直飛格陵蘭的機場只有兩個，分別在哪兩個城市？

3.黃石公園 是世界最大的間歇泉集中地，排名第二的在俄羅斯的什麼地方？

4.「雞頭米」是哪種中藥的俗稱？

5.全球有許多國家曾經破產過，其中不少是歐洲國家，但亞洲也有兩國上榜，是哪兩國？

6.全球天主教徒最多(遠超過1億)，高占全球總數13%的國家，是哪一國？

7.誰是人類歷史上最早攻克鼠疫的人？提示:曾被歐洲學者李約瑟讚嘆過的某位中國古代名醫。

8.在西洋文化的黃道十二宮中排在首位，性格喜歡爭第一的是哪個星座？

9.蘆笙是苗族人常用的樂器，相傳是誰教苗族人做的？

10.克林·伊斯特伍德(Clint Eastwood)曾拍過一部越獄電影，背景是美國哪個城市的聯邦監獄？

答案：1.福特、林肯 2.哥本哈根、雷克雅維克 3.勘察加半島 4.芡實 5.泰國 、斯里蘭卡 6.巴西 7.張仲景 8.牡羊座 9.諸葛亮 10.舊金山