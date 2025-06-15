娛樂／甜姐兒變搞笑咖 侯佩岑「乘風」之旅好意外

過去在鏡頭前成熟穩重的侯佩岑，在「乘風2025」展現鮮活有趣的一面。（取材自微博）

侯佩岑 站在「乘風2025」的舞台上，燈光聚焦，觀眾歡呼，她卻感受到一種「不習慣」和前所未有的「失控」，作為曾經的新聞主播、節目主持人，她習慣了在聚光燈下保持優雅與克制：主持時要精準控場，當來賓時要知性得體；但這一次，她選擇挑戰害怕的事情，將自己投入一個不擅長的陌生領域——真人秀和唱跳的舞台。

從被觀眾熟知的知性形象，到節目中意外展露的「喜劇人」特質，觀眾們驚訝地發現，原來那個在鏡頭前沉穩持重的侯佩岑，竟藏著如此鮮活有趣的一面。

「乘風」與「失控」 從怕出糗到享受舞台

「乘風2025」節目組向侯佩岑發出邀約時，她的第一反應是拒絕，「這個節目從第一季（2020年）就與我接觸過，但我一直不想挑戰自己。」侯佩岑坦言自己害怕的不僅是唱跳肢體跟不上節奏，更是『失控』本身：團體生活的不確定性、真人秀中隨時被鏡頭捕捉的未知，以及成為焦點的壓力。作為主持人，她習慣讓被訪問的對象成為主角，並不喜歡有太多關注的目光落在自己身上。接受「乘風2025」的邀請就意味著必須站在舞台中央接受觀眾的審視，她甚至產生過自我懷疑：「這是我要做的事嗎？」

沒想到心境的轉折點竟是來自年齡，「已經活到這麼大年紀了，還怕什麼？趁現在還有一點時間，還有體力，我應該去挑戰一件害怕的事情。」她形容就像一場「結婚般的衝動」——當節目組工作人員半開玩笑地調侃「佩岑姐，再不來就不禮貌了哦」，她突然意識到，人生過半，若連嘗試的勇氣都失去，這或許才是真正的遺憾。

但真正的「失控」來得猝不及防，舞蹈動作的肌肉記憶、隊形走位的精確卡點，這些對專業唱跳歌手而言的基礎要求，於她卻是全新的挑戰。第一次公演前的分組評級小考，侯佩岑隊的三位成員有忘詞的、有掉拍的，也有拼命補救的……但正如管樂所說，小考就是誠實告訴大家現在還不行，後面會練好的。果然，在一公舞台上，三人組獻上了令人驚艷的「愛的就是你」。觀眾看到她和管樂、鄧萃雯日常歡樂相處、看到她在拉票環節被管樂掄起來轉圈，彈幕刷滿了「侯佩岑居然是喜劇人」的驚嘆。

「我私底下和姐妹相處就是這樣啊！」侯佩岑笑著說。或許是曾經的新聞主播形象太過深入人心，以至於觀眾忽略了她的另一面：從小和朋友講電話會被提醒「笑之前先說一聲，否則耳朵會聾掉」；和「乘風2025」隊友管樂、鄧萃雯在練習室玩鬧時，總愛突發奇想「隨地大小演」。她原以為節目組不會把這些內容剪進正片，沒想到這些「嘰里呱啦」最後都被剪進去了。節目中這些與過往形象不同的「失控」，反而成了侯佩岑與觀眾重新連接的橋梁——大家以前覺得她是體面的，但直接和真實一直都是她個性的一部分。

侯佩岑（右）在練習室和其他隊員的「嘰里呱啦」都被節目播出。（取材自豆瓣電影）

「糾結」與「樂觀」 隊長在兩者找到平衡

成為「乘風2025」的隊長，是侯佩岑職業生涯中最具反差感的角色，隊長需要在很多關鍵時刻做出決定，侯佩岑卻是一個「從小害怕做決定」的人，甚至連買泡麵 的口味都會糾結，「我的邏輯是面對選擇就會忍不住想：選A路線可能發生什麼事，我能夠處理嗎；走B路線會不會比較開心；走C路線會不會比較輕鬆……糾結很多方面，沒有辦法立即馬上做出決定。」

節目中，當隊員們讓隊長「隨心選吧」的時候，她就陷入了糾結，會反覆斟酌究竟要怎麼選才是最好的，最猶豫不決時，是隊友鄧萃雯的一句話讓她徹底釋放了焦慮：「侯佩岑，你忘記了嗎？你的高光時刻就是傻啊。你以為所有的成功是因為計畫得來的嗎？不是。請放心做你想做的決定吧！」這段表面上看似有點冒犯的話，卻讓她卸下了隊長的重擔，整個人都釋懷了，也放鬆了。

「乘風2025」的經歷讓她認識到了事物的另一面，她也開始學習相信自己的直覺，「如果當下必須得立即做出一個選擇，我要給自己一個底氣跟信心。我們對自己已經這麼嚴格了，怎麼選結果都不會太壞的，不要害怕。」

侯佩岑（後排右二）成功克服對唱跳的沒自信，在「乘風2025」載歌載舞。（取材自微博）

這種轉變的背後，是她骨子裡的樂觀天性。「可能很多人看到我的樂觀，會想問這是不是一種委曲求全？不是的。這個樂觀是我能夠自動等到陽光出來，可以快速找到黑暗中哪怕只是一點點的亮光。」其實一開始，侯佩岑對於擔任隊長非常沒有信心，但她又想到，自己雖然不是唱跳專業出身，但很擅長傾聽，如果能把大家輸出的各種意見融合起來，讓隊員們在各自想要的舞台上發光，何嘗不是另一種表現呢？

「年齡」與「標籤」 下半生和得體和解

在侯佩岑的成長軌跡中，「得體」始終是關鍵詞，在她的記憶裡，從小家庭對她的管教不會要求她拿第一名，但要求她懂規矩、有禮貌，見到人一定要打招呼，「請，謝謝、對不起、麻煩了」等禮貌用語要常掛在嘴邊。種種「SOP」（標準流程）塑造了她後來作為主持人的專業素養，也讓她習慣了這種在外界看來有些緊繃的體面。

成為媽媽後，這種「緊繃」達到了一個頂峰，以前她很喜歡泡澡，有了孩子後不泡了，每次洗澡、上廁所都爭分奪秒，時時刻刻關注孩子，同時她也要求孩子們有禮貌、懂規矩。直到有一天，她發現孩子在做決定時總看向她，問：「媽媽，你覺得這樣好嗎？這樣做你開心嗎？」她才驚覺需要改變。「我現在告訴他們：躺平也好，沒表情也好，媽媽都愛你。」這種育兒觀的顛覆，意外成為她自我鬆綁的契機。

如今孩子大了，她終於有時間去做一些自己想做的事情，比如參加「乘風2025」。侯佩岑以前很在意年齡，能少講一歲就少講一歲，也不會具體講自己47歲了，而是會說「我到了40+的階段」。她坦承有過年齡焦慮，一度覺得自己老了，也會擔心自己的體力是不是不適合再做演藝工作了？「坦白說，我有過自我懷疑，可是我覺得還是要主動踏出那一步。」

踏出那一步只是開始，經過「乘風2025」的旅程之後，侯佩岑對年齡焦慮有了另一種解讀，當看到那麼多姐姐不管在哪個年齡段，都那麼有韌性，那麼願意為了變得更好去拚搏，她不再覺得年齡是人生的一個局限或藉口。她說：「女性到了中年，確實會被家庭或者自己的某個狀態困住，但自己想做的那件事不要放棄，幾歲都不晚。」

侯佩岑說，她參加「乘風2025」只是在做一件不擅長的事情，並嘗試努力去做好。採訪結束時，她反覆提到「意外」。這趟旅程中意外收獲的友誼，意外被觀眾接納的幽默感，意外發現的鬆弛力量……這些「意外」拼湊出的，恰是一個47歲女性掙脫過往，擁抱不確定性的真實畫像。

（取材自新京報）