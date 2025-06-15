娛樂／史迪奇、阿湯哥23年再對決 外星萌寵超車動作天王

「星際寶貝史迪奇」電影海報。（取材自IMDb）

迪士尼 真人版「星際寶貝：史迪奇」（Lilo & Stitch）早前和湯姆克魯斯（Tom Cruise）新作「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible - The Final Reckoning，「碟中諜8：最終清算」）同步上映，沒想到這隻「外星小狗」的首映票房大勝「不老男神」不只一倍。

真人版「星際寶貝：史迪奇」在美首映獲得驚人的1.45億美元票房，成為當仁不讓的周末票房冠軍，將6403萬票房的「不可能的任務：最終清算」狠甩在後。截至6月4日，「星際寶貝：史迪奇」全球票房已突破6.13億美元、「不可能的任務：最終清算」約3.53億美元。

差點放棄院線直上串流

原本該片預計直接上架串流Disney+，不過隨著退休回任的迪士尼功臣艾格（Bob Iger）重出江湖，重新將「星際寶貝：史迪奇」等作品改成院線發行，從這次收成的票房成績來看，果然薑還是老的辣。

這次「星際寶貝：史迪奇」票房能開出佳績，一方面是製作水準在線，另一方面動畫版打下的基礎也功不可沒，畢竟真人版打的招牌就是「忠實還原」。回溯到2002年，迪士尼推出原創動畫電影「星際寶貝」，由兩位新人導演兼編劇克里斯桑德斯 （Chris Sanders）和迪恩戴布洛伊（Dean DeBlois）一手打造。故事發生在夏威夷的小島上，不擅社交的小女孩「莉蘿」跟姊姊相依為命，由於家庭遭遇變故，社工認為莉蘿無法被妥善照顧，計畫把她送去福利機構。同時，擁有超強破壞力的高智慧外星實驗生物「史迪奇」橫空出世，逃到地球後，被莉蘿誤認為流浪狗並收養。在她的影響下，只會破壞的史迪奇領悟了愛與責任，真正成為家中的一員。

與迪士尼過去營造的夢幻氛圍不同，動畫版「星際寶貝」的粗獷線條更接近現實，片中夏威夷的旖旎風光也令觀眾沈醉其中，該片全球票房達2.73億美元，是迪士尼千禧年代最成功的動畫之一。在隔年的奧斯卡獎 上，該片入圍最佳動畫長片獎項，雖然最後敗給宮崎駿的「神隱少女」（又譯「千與千尋」），但對於新人新作而言，已是不錯的成績。

此後，「星際寶貝」的衍生劇應運而生，史迪奇也成為迪士尼樂園的常駐角色，兩位導演克後來又合作打造了另一個成功的「馴龍高手」（How to Train Your Dragon）系列。如今，兩人都已獨當一面，桑德斯的「荒野機器人」（The Wild Robot）入圍今年的奧斯卡獎最佳動畫長片，此番他也在真人版為史迪奇配音；德布洛斯執導的真人版「馴龍高手」13日在北美上映。

動畫小輸今大勝 攻守易位

有趣的是，「史迪奇」和阿湯哥早在23年之前就對戰過，2002年6月21日，動畫版「星際寶貝」首映周末，湯姆克魯斯主演、史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的「關鍵報告」（Minority Report，又譯「少數派報告」）。當時「關鍵報告」獲得3560萬美元首映票房，小贏動畫版「星際寶貝」的3520萬美元；「關鍵報告」最終全球總票房達3.58億美元，比起「星際寶貝」的2.73億美元，還是贏了不少。

然而，23年後，情況倒轉過來，闔家歡的真人版「星際寶貝：史迪奇」在首映票房上勝出鎖定成年、中老年觀眾的「不可能的任務」不少，總票房看來也將大幅超越。這也很能說明當下電影市場的總趨勢。正如2024年北美票房數據顯示：當年上映的所有電影中，適合全家觀賞的PG級電影總票房達到28億美元，比2023年多出足足7億美元，充分說明在經濟形勢不明朗的前景下，合家歡電影在市場中起到的定海神針的作用。

「不可能的任務：最終清算」電影海報。 （取材自IMDb）

「星際寶貝：史迪奇」和「不可能的任務」兩部大片加在一起，讓這個週末的北美總票房達到約2.62億美元，這是自去年11月美國感恩節周末以來的最佳成績，也是2020年以來排名第四高的周末總票房。美國電影由4月開始的復甦，看來並非曇花一現。

（取材自澎湃新聞）