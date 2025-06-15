這是父親過世後幾十年來，偶爾會在父親忌日作的一道簡易拌麵，藉機懷念父親用嘴巴教會我的第一道拌麵。當時看著周六下班的父親飢腸轆轆吃著，我甚至懷疑能吃嗎？我試著問父親：好吃嗎？父親回覆：「好吃」。那是我為父親做的第一次拌麵條，也是最後一碗麵條，父親用嘴教育我該如何製作，因為幾年後，父親悄然離世，幾十年後證實，父親當初是有傭人、奶娘伺候的公子爺。而當初十指不沾陽春水的大小姐，如今已經是中年大嬸，我也能做上幾道料理，甚至是父親的家鄉菜，而父親再也吃不到了，只能遙想當年，用心跟在天上的父親溝通。

材料：白麵條一把（粗細皆可）、蒜頭數顆、醬油、鹽、麻油、水適量。

做法：

1.深鍋倒入適量清水煮開，麵條放入煮熟撈起備用。

2.蒜頭壓碎去表皮切細放入碗中，依序加入適量醬油、鹽、麻油調和均勻。

3.取個盤子把白麵條擺上，最後淋上蒜味麻油醬汁攪拌均勻即可完成。

延伸版：蒜頭醬料加上切細碎的蔥薑，刨上蘋果絲，因父親家鄉產蘋果，這是一碗向父親致敬的白麵條。

PS：其實乾拌麵的材料很豐富，可以發揮想像力製作，簡單快速上桌。

材料：白麵條一把（粗細皆可）、蒜頭數顆粒、醬油、鹽、麻油、水適量。

做法：

1.深鍋倒入適量清水煮開，麵條放入煮熟撈起備用。

2.蒜頭壓碎去表皮切細放入碗中，依序加入適量醬油、鹽、麻油調和均勻。

3.取個盤子把白麵條擺上，最後淋上蒜味麻油醬汁攪拌均勻即可完成。

延伸版：蒜頭醬料加上切細碎的蔥薑，刨上蘋果絲，因父親家鄉產蘋果，這是一碗向父親致敬的白麵條。

PS：其實乾拌麵的材料很豐富，可以發揮想像力製作，簡單快速上桌。

醬料。

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