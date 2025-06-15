料理功夫／蔥蒜肉末白玉豆腐

蔥蒜肉末白玉豆腐成品

這是一道簡單、省時又下飯的料理，是上班族的便利即席佳餚。

先選好自己喜愛的醬料，如李錦記辣椒醬、豆豉醬或明德辣豆瓣醬這些成品，做為肉末的美味醬料。並購買市場上現成盒狀的絲狀白玉豆腐（silken tofu），省卻不少時間和功夫，事半功倍。

材料：

1.1盒16盎司的絲狀白玉豆腐，以冷水沖洗一回，瀝乾。

2.4盎司碎牛肉或瘦碎豬肉，以醬油、白糖、太白粉先拌勻調味。

3.2湯匙菜油、1茶匙蒜碎、2支青蔥切小段、1/4杯辣醬或辣的甜面醬、1茶匙醬油、1茶匙蠔油、1茶匙白糖、1茶匙太白粉。

做法：

1.將整塊豆腐裝入淺碗內，放入蒸鍋中以大火蒸5、6分鐘。

2.炒鍋中火熱菜油，倒入碎肉，不要翻動，兩分鐘後翻面，再煎1分鐘，之後不斷翻炒2分鐘，加入蒜末翻炒至香。加入辣醬（或辣的甜面醬）、蠔油。

3.加入3湯匙水，不斷翻炒至水滾，撒上蔥花，盛起裝盤。

4.將豆腐從蒸鍋中取出，盤中的熱水倒掉，將肉末醬用湯匙盛在白玉豆腐上，趁熱享用。

材料

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