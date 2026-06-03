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Firstrade 於 FINRA 全新日內保證金框架生效首日同步上線

紐約訊
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美國領先免佣金股票交易線上券商 Firstrade Securities Inc. 6月4日宣布，已於 FINRA 全新日內保證金框架生效首日全面就緒。該框架自 2026 年 6 月 4 日起生效，這套現代化機制使更廣泛的投資人都能更靈活、更便利地進行主動交易。

在新框架下，進行當日沖銷交易所需的最低賬戶淨值僅需 $2,000，即標準融資賬戶的最低要求。此框架帶來以下幾項主要變更：

無交易次數限制： 只要可用購買力足夠，客戶想交易幾次都可以。

即時日內保證金購買力： 當日沖銷交易購買力將於交易日內動態計算，依據客戶的即時保證金餘額，而非前一日的收盤餘額。

「這是邁向更開放、更靈活交易環境的重要一步，」Firstrade 創辦人暨執行長 John Liu 表示，「我們很自豪能於生效首日即為客戶實現這項變更。」

此次變更反映了美國證券監管的整體現代化趨勢。美國證券交易委員會（SEC）已於 2026 年 4 月 14 日核准 FINRA Rule 4210 的修訂，並訂於 2026 年 6 月 4 日生效。

如需更多資訊，客戶可前往 Firstrade 幫助中心，或聯繫全天候（24/7）客戶服務團隊

關於Firstrade（第一證券）

Firstrade的核心理念秉持「客戶體驗第一」，我們以卓越的服務、低廉的投資成本，協助每一位客戶實現財富成長的目標。

Firstrade（第一證券）為領先的零佣金美國網路券商，提供股票、ETF、期權及共同基金的零佣金交易，同時亦提供高利息固定收益產品，包括聯邦政府債券（Treasury Bills, Notes & Bonds）、地方政府債券（Municipal Bonds）、公司債券（Corporate Bonds）及定期存款（CD）。Firstrade致力於為自主投資者提供全面的投資產品和工具，幫助客戶更有效掌控財務未來。請訪問我們的免費交易頁面查詢詳細收費。Firstrade Securities, Inc成立於1985年，為美國金融業監管局（FINRA）及美國證券投資者保護公司（SIPC）的成員。更多信息請訪問 https://www.firstrade.com。

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