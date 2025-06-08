博物館／薩金特巴黎歲月 紐約大都會博物館復刻

美國藝術家薩金特在巴黎作畫。(取自維基公有領域)

19至20世紀初知名美國藝術家約翰·辛格·薩金特(John Singer Sargent)，以肖像畫而聞名；他以充滿活力與感性的筆觸傳達畫中人物神采，並融入他對色彩、光線與陰影的精湛運用。紐約大都會 博物館4月舉辦極具里程碑意義的畫展「薩金特與巴黎」(Sargent and Paris)，展期從4月27日至8月3日，內容涵蓋薩金特自18歲起在法國度過的10年歲月，也探索了藝術家最具實驗性的創作階段。

策展人史蒂芬妮·赫德里希(Stephanie Herdrich)表示，在巴黎的十年，奠定了薩金特繪畫生涯的基礎，「是他未來成功的墊腳石」。

美國藝術家薩金特最具知名度的畫作「X夫人」。(取自維基公有領域)

「X夫人」肖像畫展出

展出作品包括薩金特最具知名度的「X夫人」(Madame Pierre Gautreau，皮埃爾·戈特羅夫人)肖像畫，以及為這幅畫創作的幾幅草圖。在原始畫作中，戈特羅夫人露肩晚禮服的鑲鑽金色肩帶，有一邊從肩膀垂下，在1884年當時被視為傷風敗俗，引發極大爭議；薩金特不得不黯然離開巴黎，隨後重新繪製了肩帶。他保留了這幅作品30多年，直到賣給大都會博物館，並要求隱藏畫中女子姓名。

赫德里希說，這段時期的創作是薩金特繪畫生涯中情感最濃烈、最具雄心、最有活力的作品；「X夫人」在巴黎沙龍揭幕引起非議後，薩金特開始有意識地探索正式與非正式、感知與現實、動與靜間的對比。

這幅畫完成後不久，他便開始創作「Le Verre de Porto」，描繪伊迪絲與艾伯特·維克斯(Edith and Albert Vickers)夫婦在晚餐後的情景。赫德里希說，薩金特對光線及其渲染十分著迷，想要營造一種氛圍與情調；在這幅畫中，他以穩定的筆觸及對色彩、光影的運用，傳達了豐盛晚餐後的慵懶時刻。

一窺旅行寧靜時刻

在其他展品中，參觀者可以看到薩金特在荷蘭、西班牙、北非與義大利 旅行時描繪的寧靜時刻、不知名人物與建築。他的畫作表現了風、海浪、煙霧等自然之美，同時也呈現了19世紀優雅的家庭生活寫照。

在「Madame Paul Escudier」這幅畫中，薩金特捕捉了隆冬午後光線從裝飾著白色棉布與流蘇塔夫綢窗簾的窗戶流瀉屋內，以及牆上一面義大利洛可可風格的盾形鏡子。在這幅畫中，薩金特對路易絲·勒菲夫(Louise Lefevre)身旁那張豪華的天鵝絨躺椅的紋理刻畫入微，讓人聯想她彷彿剛從椅子上起身。

薩金特在「Madame Paul Escudier」這幅畫中，捕捉了光線從流瀉屋內，天鵝絨躺椅的紋理刻畫入微。(取自wikimedia公有領域)

在另一幅「拉蒙·蘇貝卡索在貢多拉」(Ramón Subercaseaux in a Gondola)中，薩金特畫下一位由顧客轉為朋友的人物。赫德里希指出，兩人的友誼，讓薩金特的筆觸隨意、不拘形式，且充滿實驗性。

類似的作品還有「Young Man in Reverie」，畫中人物靠在粉刷過的牆壁上，黑髮凌亂、充滿性感；這是他巴黎時期眾多作品之一，反映出畫家正處於發展階段，清楚知道哪些元素如光線、材料、安排、動作，能使某個時刻值得捕捉。