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人物／與阿湯哥飆戲 華裔歐陽傑歸功太太幸運魔法

記者王若然
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歐陽傑(後排右四)、湯姆克魯斯(前排左四)與電影「不可能的任務：最終清算」的演員合照。(圖／歐陽傑提供)
歐陽傑(後排右四)、湯姆克魯斯(前排左四)與電影「不可能的任務：最終清算」的演員合照。(圖／歐陽傑提供)

湯姆克魯斯(Tom Cruise)主演的「不可能的任務：最終清算」(Mission: Impossible – The Final Reckoning)正在北美熱映。電影中一位華裔演員表現亮眼，在電影中與阿湯哥演對手戲。他就是生長於南加州的華裔演員歐陽傑(Stephen Oyoung)。

歐陽傑飾演執行特別任務的海軍軍官。他接受專訪時，講述如何被導演選上參演這部電影以及阿湯哥合作的難忘經歷。

歐陽傑參演該電影的經歷，可以說與他太太的戀愛史有不解之緣。兩年前，歐陽傑與太太剛開始戀愛，那時他參與了電影的試鏡，不過那次試鏡，是為了「不可能的任務」的第七部：「致命清算」(MI-Dead Reckoning)的試鏡。一直到這部電影上映，他都沒有收到劇組的消息，歐陽傑以為試鏡不了了之。

過了大半年，在歐陽傑籌備婚禮的那一周，他突然收到通知，「不可能的任務」第八部「最終清算」的導演Christopher McQuarrie想要與他面試。歐陽傑說，當時兩人透過視訊談了約45分鐘，導演告訴他正在兩個候選人中抉擇。

在歐陽傑結婚日的兩天前，他接獲錄用通知，歐陽傑從300多位候選人中脫穎而出，成功拿下電影中海軍軍官一角。他說，現在回憶這段經歷，仍覺得不可思議，「我的太太，是我的幸運魔法。」

能與湯姆克魯斯合作，是每個演員的夢想，歐陽傑說，這是他一直憧憬的夢想。「如果湯姆克魯斯找我演戲，我會立刻放下一切過去。」這是他從業以來的口頭禪，如今成真。

歐陽傑與湯姆克魯斯的戲份在英國拍攝，原本計畫兩周多的行程，後來用了兩個多月才完成。歐陽傑說，湯姆克魯斯十分友好、親切，會認真對待劇組的每位演員，對新入組的演員，都握手歡迎。

歐陽傑說，在英國拍戲時，他與太太及家人在一家餐廳吃飯，剛好碰到湯姆克魯斯也在這裡用餐；湯姆克魯斯與他熱情打招呼，並與歐陽傑夫婦及家人一起拍照，還為他們的晚餐埋單。第二天兩人在片場見面，歐陽傑對湯姆克魯斯說：「你知道，亞洲父母通常很嚴苛，但你昨晚贏得了他們的心。」

湯姆克魯斯 華裔 阿湯哥

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