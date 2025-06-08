人物／華裔歐陽傑棄電腦業從影20年 與阿湯哥出任務

「不可能的任務：最終清算」的導演Christopher McQuarrie(右起)、歐陽傑、湯姆克魯斯三人合影。(圖／歐陽傑提供)

演員湯姆克魯斯 (Tom Cruise)主演的電影「不可能的任務：最終清算」(Mission : Impossible - The Final Reckoning)正在北美上映，這是湯姆克魯斯這一系列電影中的第八部；華人歐陽傑(Stephen Oyoung)從未想過自己能拿到戲裡的角色。

歐陽傑20年前剛從聖地牙哥 加大(UC San Diego)電腦專業畢業時，他做出了一個出人意料的決定：放棄電腦行業，投身演藝事業。他那時還不知道演藝道路是多麼艱難；更不知道，有一天居然可以與湯姆克魯斯演對手戲。

歐陽傑在南加州長大，父母與大多數華裔家庭一樣，都希望兒女能從事穩定、高薪的工作。歐陽傑的媽媽Linda指出，她還記得歐陽傑從聖地牙哥加大電腦專業畢業，親朋好友一起去參加他的畢業典禮；在典禮之後的聚餐上，他宣布一個讓所有人驚掉下巴的決定：「我要去當演員」。

Linda表示，歐陽傑從小喜歡武術，他上大學的時候，父親曾送他去中國學習武術。歐陽傑更是從小就喜歡演戲，上學時一直參加學校的話劇社。歐陽傑說，當他決定做演員時，父親給他十年時間，當他30歲還未有所成就，就回學校念書，從事一份「正經」職業。

十年很快過去，在好萊塢當演員雖然不愁工作，但也很難闖出一片天。十年間，歐陽傑大多數時間僅作為武打演員出演影視劇，有時候露面僅有幾秒鐘。然而在父親鼓勵下，歐陽傑找回初衷，努力爭取角色。在之後的十年間，他陸續參演過電視劇「海軍犯罪調查處」、2004年電影「龍捲風」等。

但是，參演湯姆克魯斯的電影「不可能的任務：最終清算」，歐陽傑至今也不敢相信。他從300多位候選人中脫穎而出，拿到該角色。在紐約首映禮上，歐陽傑牽著媽媽的手走過紅毯。他說：「媽媽，我可能做不了一名醫生，但我可以讓你與湯姆克魯斯一起走紅毯。」

當被問及20年的演藝生涯是否有過想放棄的時候，歐陽傑說，「這種想法一直都有」。就在拿到「不可能的任務」角色前幾周，他與媽媽通電話：「我不知道我還能不能繼續做下去。」