大仁說財經／要iPhone回美國生產 川普的幻覺？

川普總統警告，如果蘋果未在美國生產iPhone，該公司將面臨至少25%關稅。(路透)

川普 總統日前宣布對全球徵收前所未有的關稅 ，並宣稱「就業和工廠將會強勁復甦」。但他特別渴望在美國生產一種產品：iPhone 。

★川普救工業 點名蘋果

川普5月23日在《Truth Social》上發文說，「我很久以前就告訴過蘋果公司的庫克，我期待在美國銷售的iPhone將在美國製造和生產，而不是在印度或其他任何地方」、「如果不是這樣，蘋果必須向美國繳納至少25%的關稅。」

川普另表示，擬對所有不是在美國生產的手機課稅，有可能在6月底就會上路。

但金融服務公司Wedbush Securities全球技術研究主管艾夫斯(Dan Ives)今年4月就曾指出，這個想法只是一個「虛構的故事」。

艾夫斯表示，由於複製亞洲目前高度複雜的生產生態系統需要花費大量成本，美國製造的 iPhone價格可能是目前約1000元的三倍以上。

他說，「在美國建立這條供應鏈，在西維吉尼亞州和新澤西州建造一座工廠。它們結果是會生產出售價3500元的iPhone。」他特別強調的是製造工廠，或者說高科技製造設施，通常用於生產電子設備所需的電腦晶片。

艾夫斯表示，即便真的在美國生產iPhone，蘋果也需要花費約300億元和三年時間才能將10%的供應鏈轉移到美國。

幾十年前，智慧型手機零件的製造和組裝就已轉移到了亞洲，因為美國企業主要專注於軟體開發和產品設計，因為這些領域的利潤率要高得多。這股潮流幫助蘋果成為全球最有價值的公司之一，並鞏固了其作為主導智慧型手機製造商的地位。

自1月底川普就職以來，蘋果由於擔心關稅將對其高度依賴中國大陸和台灣的龐大供應鏈產生影響，股價已下跌逾14%。艾夫斯表示，蘋果約90%的iPhone產量在中國生產。

他在4月時表示，「這就是為什麼我認為你可以看到股價發生什麼變化，因為在這場五級風暴中，沒有哪家公司比庫比蒂諾和蘋果更受關稅影響」、「這是一場經濟末日，尤其是對於科技產業而言。」

川普總統(右)揚言如果蘋果手機不在美國生產，將課以25%關稅。蘋果執行長庫克(左)日前未隨川普訪問中東，據傳川普不太高興。(路透)

★關稅若逾30% 難不加價

iPhone的晶片主要在台灣生產，而螢幕面板則由南韓企業供應，其他一些零件在中國製造，最終組裝也主要在中國進行。

美國政府將智慧型手機和其他含有半導體的電子產品排除在對華高額「對等」關稅之外，使iPhone免受最嚴厲的關稅，但由於中國在芬太尼貿易中扮演的角色，蘋果仍需面臨中國商品關稅。蘋果執行長庫克在該公司最近的財報電話會議上表示，現在在美國銷售的「大多數」iPhone將從印度出貨，並補充說關稅可能會導致蘋果本季的成本增加9億元。

今年2月，蘋果宣布將在未來四年內在美國投資5000億元，以擴大其在中國以外的生產規模並避免川普對美國徵收關稅。

川普揚言對蘋果iPhone課徵25%的關稅。(路透)

蘋果一直在尋求將其生產基地從中國轉移到印度和巴西。但深水資產管理公司(Deepwater Asset Management)執行合夥人蒙斯特(Gene Munster)估計，如果蘋果面臨30%或更高的關稅，它很難不提高iPhone價格。

「低於30%的任何關稅，它們可能都會承擔絕大部分，」他說，「但我認為，到了某個時候，它們必須開始分享它。」

【小檔案1】庫克拒中東行 川普怒

紐約時報導，川普總統5月中東行的前夕，白宮邀請多位美企高管隨行，蘋果執行長庫克婉拒參與。這項決定顯然惹惱了川普，他從沙烏地阿拉伯前往阿拉伯聯合大公國途中，數度批評庫克。相較下，川普在利雅德演講時點名表揚在場的Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳說：「庫克沒來，而你來了。」當時出席活動的美企執行長還有資產管理公司貝萊德的芬克、OpenAI的奧特曼、花旗集團的范潔恩，以及半導體公司超微(AMD)的蘇姿丰。

稍後在卡達，火藥味更重，川普直言，「和庫克有點小問題」。雖然他肯定蘋果在美投資，但不滿該公司傳出要在印度建廠。

【小檔案2】蘋果尋出路 可能有3條

Yahoo Finance資深專欄作家紐曼(Rick Newman)列舉蘋果公司三條可能的出路。

1.直接承擔25%的關稅，然後評估可以將多少新增成本轉嫁給零售消費者。由於美國國內幾乎不生產智慧手機，若川普對iPhone課徵25%關稅，對三星等廠商也會採取相同措施。

2.庫克或許仍能與川普達成某種涉及其他類型國內支出的協議，以滿足川普的政績需求，像蘋果2月「宣布」5000億元巨額國內投資，部分實際上只是將已在進行的計畫彙整起來，給川普一些可以吹噓的政績。

3.蘋果也可選擇尋求法律救濟，或靜待相關裁決出爐。