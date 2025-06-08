周日動動腦／全世界最大的國家公園在哪裡？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.古人用「奴」字為孩子取乳名的不少，例如白居易的弟弟白幼美叫「金剛奴」，還有長孫皇后叫什麼？

2.中國歷代文人中留下了9300首詩作，數量高居榜首的人是誰？

3.全世界最大的國家公園在哪裡？

4.美國的哪一所大學在1861年率先頒發博士學位？

5.日本著名建築師安藤忠雄並未受過正規建築訓練，在走上這個行業前是以何職業為生？

6.連接兩塊陸地間的狹長地形叫地峽(isthmus)，如著名的巴拿馬地峽、蘇伊士地峽等。而克拉地峽是連接哪兩塊陸地？

7.佛教四大聖地中，哪一個是佛陀最初說法之處？

8.位於俄羅斯 和美國中間的白令海峽(Berling Strait)是根據哪國的探險家所命名？

9.1965年法國的紋章學家為塞內加爾設計了新的國徽，中間有一頭獅子和什麼並列？

10.哪一個亞洲國家的天主教徒高占全國人口的85%？

答案：1.觀音奴 2.陸游 3.格陵蘭 4.耶魯 5.拳擊手 6.馬來半島、亞洲大陸 7.鹿野苑 8.丹麥 9.猴麵包樹 10.菲律賓