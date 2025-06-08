娛樂／罷工期間修劇本 好萊塢2編劇被除名

影集「蘇利文的十字路口」編劇洛瑪羅斯因在罷工期間修改劇本遭工會開除。（取材自Instagram）

2023年好萊塢編劇工會大罷工 已結束近兩年，餘波至今仍在影視圈激盪。美國編劇工會（Writers Guild of America, WGA）早前通過會員投票 ，開除兩名涉嫌罷工期間違規創作的編劇。這次站在風口浪尖的兩名電影從業人被指控在罷工期間，不顧工會命令與集體利益，暗中繼續創作劇本，成為同行口中的「工賊」。

開除會員是美國編劇工會最嚴厲懲罰，將直接導致當事人難以承接主流影視工作，僅能與少數非正規獨立公司合作，生計堪憂。工會發言人羅伯福曼（Rob Forman）承認：「投票讓編劇不安，但我們必須追究違規者，他們背棄同僚，傷害工會。」

辯稱以製片、導演身分做事

其中一位被踢出工會的是1968年出生的洛瑪羅斯（Roma Roth），來自加拿大 的她以助理製片入行，擔任編劇十餘年，作品多為電視電影與劇集，較知名的主創作品是由加拿大CTV與美國CW頻道合製的劇集「蘇利文的十字路口」（Sullivan’s Crossing）。此次她成為眾矢之的，因在罷工期間不顧禁令，繼續修改該劇劇本。

另一位是澳洲出生的編劇愛德華德雷克（Edward Drake）入行十餘年，作品多為IMDb評分僅3至4分（滿分10分）的電影，包括布魯斯威利（Bruce Willis）退休前主演的「終極狩獵團」（Apex，又譯「獵殺時刻」）與「俠探特攻：全面追緝」（Detective Knight: Rogue，又譯「警探奈特：俠盜」）。工會指控他在148天罷工期間違規修改劇本，對此決定，兩人都表示不服並提出上訴，近期編劇工會會員對此線上投票，結果支持董事會開除決定的人略占多數。

愛德華德雷克最新作品是5月15日上映的獨立電影「槍聲響起」（Guns Up），他身兼編劇與導演，他辯稱當時是以導演身分微調劇本，非修訂劇本，無不當行為。他在上訴書中表示：「這是可怕的折磨，數月來我生活在斷頭台的恐懼中。」他透露工會逼他供出另一非會員協助修改劇本者的姓名，他拒絕後工會就選擇對他「痛下殺手」。最終投票以769票對652票，德雷克被開除。

愛德華德雷克（右）曾兩度與布魯斯威利（左）合作。（取材自Instagram）

同樣，最後以778對639遭工會除名的洛瑪羅斯，也堅稱當時只是以製片人的身分監督編劇室的工作，並未直接動筆修改劇本。她還辯稱，根據章程，違反規定的結果應是罰款，而不是開除，並且批評編劇工會董事會「在集體投票前群發電子郵件，不公平地影響了本該公平的上訴程序」。

除了上述兩人，這次被投票名單也包括編劇朱莉布希（Julie Bush）與蒂姆多伊爾（Tim Doyle）。朱莉布希曾參與犯罪影集「飆風不歸路」（Sons of Anarchy，又譯「混亂之子」），她在罷工期間修改劇本，但稱已先徵詢工會律師意見，且無報酬。最終，董事會對她做出了暫停一年工會會員資格，今後也不能參與競選工會職務。同樣，這項處罰也在會員投票中以小幅差距獲得通過（745票對686票）。朱莉布希已表示將向勞工部提起訴訟，並對那些投票支持她的同行表示感謝。

臉書貼上吊圖也被懲處

而創作「宅男行不行」（The Big Bang Theory，又譯「生活大爆炸」）與「完美協奏曲」（Perfect Harmony，又譯「完美之聲」）的蒂姆多伊爾則因言獲罪，罷工正酣的2023年8月9日，他在工會內部有上千人的臉書群組中，貼了一張男人被吊死在樹上的黑白圖片，搭配文字「我的樹準備好了」，引發爭議。按他的說法，他當時只是想開個玩笑，表達一下罷工罷到想要上吊自殺的心情。不過，這樣的配圖卻讓一些非裔編劇聯想到早年美國白人對黑人執行私刑的種族惡行，事件曝光到社群上，多伊爾被千夫所指。

事後，他也曾鄭重道歉，WGA審判委員會建議內部譴責與參加多元化培訓、處罰不對外公開。然而，工會董事會否決了這項建議，轉而決定對他做出公開批評。對此，多伊爾的律師認為，工會已經越權監管會員在社群媒體上的言論，而在5月9日的集體投票中，915票對557票未通過，處罰撤銷收場。據信，私底下為他打抱不平的編劇同行大有人在。

（取材自澎湃新聞）