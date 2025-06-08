料理功夫／養生金錢蝦餅
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改良過的金錢蝦餅營養均衡，彈牙多汁，做法簡單，是一道清爽不膩，輕鬆入口的菜餚。
食材：(可做6個)
蝦仁1杯，滑豆腐3/4杯，玉米澱粉2湯匙，蛋清1個。
配料：
紅蘿蔔碎、蔥花。調味料（皆適量）：鹽、白胡椒粉、香油、雞粉。
沾醬：甜辣醬。
做法：
1.滑豆腐瀝乾水分，用手盡量把水分擠乾，並捏碎備用。
2.蝦子去殼去腸泥成蝦仁，再用鹽搓洗乾淨，廚房紙巾擦乾，再用刀背拍扁，剁碎成蝦泥。
3.紅蘿蔔去皮切碎，蔥切花備用。
4.在大碗中，放入蝦泥，碎豆腐，再加入適量配料和調味攪拌均勻 。
5.最後放入玉米澱粉，蛋清混合均勻成團，不可以太稀，入冰箱冷藏20分鐘備用。
6.把豆腐蝦泥分成6等分，搓圓後稍微壓扁至1/2吋厚，塑成圓餅狀。
7.平底鍋中掃上一層薄薄的沙拉油，放入蝦餅生胚用中小火，煎至兩面金黃即可擺盤。
8.食用時可沾些甜辣醬。
小建議：
1.紅蘿蔔可改用新鮮荸薺或豆薯。
2.避免用嫩豆腐，因為水分過多難塑成圓餅狀。
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