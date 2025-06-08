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料理功夫／養生金錢蝦餅

江碧琪
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養生金錢蝦餅
養生金錢蝦餅

改良過的金錢蝦餅營養均衡，彈牙多汁，做法簡單，是一道清爽不膩，輕鬆入口的菜餚。

食材：(可做6個)

蝦仁1杯，滑豆腐3/4杯，玉米澱粉2湯匙，蛋清1個。

配料：

紅蘿蔔碎、蔥花。調味料（皆適量）：鹽、白胡椒粉、香油、雞粉。

沾醬：甜辣醬。

做法：

1.滑豆腐瀝乾水分，用手盡量把水分擠乾，並捏碎備用。

2.蝦子去殼去腸泥成蝦仁，再用鹽搓洗乾淨，廚房紙巾擦乾，再用刀背拍扁，剁碎成蝦泥。

3.紅蘿蔔去皮切碎，蔥切花備用。

4.在大碗中，放入蝦泥，碎豆腐，再加入適量配料和調味攪拌均勻 。

5.最後放入玉米澱粉，蛋清混合均勻成團，不可以太稀，入冰箱冷藏20分鐘備用。

6.把豆腐蝦泥分成6等分，搓圓後稍微壓扁至1/2吋厚，塑成圓餅狀。

7.平底鍋中掃上一層薄薄的沙拉油，放入蝦餅生胚用中小火，煎至兩面金黃即可擺盤。

8.食用時可沾些甜辣醬。

小建議：

1.紅蘿蔔可改用新鮮荸薺或豆薯。

2.避免用嫩豆腐，因為水分過多難塑成圓餅狀。

金錢蝦餅食材
金錢蝦餅食材
準備好的食材
準備好的食材
煎至兩面金黃
煎至兩面金黃

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