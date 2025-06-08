料理功夫／養生金錢蝦餅

養生金錢蝦餅

改良過的金錢蝦餅營養均衡，彈牙多汁，做法簡單，是一道清爽不膩，輕鬆入口的菜餚。

食材：(可做6個)

蝦仁1杯，滑豆腐3/4杯，玉米澱粉2湯匙，蛋清1個。

配料：

紅蘿蔔碎、蔥花。調味料（皆適量）：鹽、白胡椒粉、香油、雞粉。

沾醬：甜辣醬。

做法：

1.滑豆腐瀝乾水分，用手盡量把水分擠乾，並捏碎備用。

2.蝦子去殼去腸泥成蝦仁，再用鹽搓洗乾淨，廚房紙巾擦乾，再用刀背拍扁，剁碎成蝦泥。

3.紅蘿蔔去皮切碎，蔥切花備用。

4.在大碗中，放入蝦泥，碎豆腐，再加入適量配料和調味攪拌均勻 。

5.最後放入玉米澱粉，蛋清混合均勻成團，不可以太稀，入冰箱冷藏20分鐘備用。

6.把豆腐蝦泥分成6等分，搓圓後稍微壓扁至1/2吋厚，塑成圓餅狀。

7.平底鍋中掃上一層薄薄的沙拉油，放入蝦餅生胚用中小火，煎至兩面金黃即可擺盤。

8.食用時可沾些甜辣醬。

小建議：

1.紅蘿蔔可改用新鮮荸薺或豆薯。

2.避免用嫩豆腐，因為水分過多難塑成圓餅狀。 金錢蝦餅食材 準備好的食材 煎至兩面金黃

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。