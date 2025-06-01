封面故事／中國館 包容，天人的合唱

中國館以「容·智慧」(CO-EXIST)呈現，由MAD建築事務所創始合夥人馬岩松策畫。(取自微博)

第19屆威尼斯國際建築雙年展正在威尼斯軍械庫(Arsenale)展館舉行。本屆雙年展以「智慧、自然、人工、集體」 (Intelligens. Natural. Artificial. Collective. )為主題，聚焦氣候變遷 與科技創新背景下的建築實踐。中國館以「容·智慧」(CO-EXIST)呈現，由MAD建築事務所創始合夥人馬岩松策畫。

中國館以良渚文明、敦煌石窟、北京中軸線、立交城市、更新城市、未來城市為主題的10組作品，以「容」的智慧，展現城市更新、材料革新與可持續發展的中國方案。

展出的建築師和團隊包括中國美術學院視覺傳播學院、敦煌·共熠沙丘研究所、中央美術學院的王子耕耘、香港 中文大學的結構平衡實驗室、清華大學建築學院的龍瀛主題組等。這些年輕的建築師們從中國本土文化中汲取靈感，試圖在「傳統文化的解碼與轉譯」與「現代性後自然與情感的重新連結」之間找到平衡。

建築廢棄物獲重生

中國館參展作品之一，「廢硹再生」(Concrete Spolia，混凝土棄土) 由香港中文大學結構平衡實驗室王帥中教授主導，佩克集團提供結構支撐，以突破性的鋼筋混凝土再利用技術重新定義建築永續性。其創作靈感來源於中國諺語「天有其季，地有其氣，材有其美，工有其技」，體現與自然和諧共生的理念；在都市更新過程中產生大量建築廢棄物的背景下，透過回收再利用，讓材料得以持續煥發生命力。

馬岩松在受訪時說，「容」的核心是對多元聲音的包容。中國建築的未來不應是單一風格的獨白，而應是世代之間的合唱。展場裡，既有以良渚城邦祭祀禮樂為靈感的空間裝置，也有將北京中軸線景點的時間片段轉化為詩意的影片。這些作品橫跨5000年文明，卻共同在追問「自然與科技共生」的命題。「智慧」則指向傳統與未來的連結。中國傳統文化對人與自然關係的認知極具前瞻性：自然是人類精神的外延，而非將人與自然割裂，這正是「天人合一」的深層智慧。

他說，在工業文明向智慧時代的轉型期的今天，人與自然共情的能力減弱，技術和資本占了上風，有時甚至以環保的名義出現。自然要不是正在被人類破壞的生存資源，就是被持續修正的客體對象，而不像在東方傳統自然觀和哲學中，是精神與想像的擴展與延續。

馬岩松說，希望重拾天人相融的世界觀，從歷史精神中尋找智能時代的新答案。

2006年首參展 打造瓦園

中國是在2006年首度參加威尼斯建築雙年展，當時由杭州建築師王澍(Wang Shu)與藝術家許江聯手，以6萬4000片瓦片在威尼斯打造一座「瓦園Tiled Garden」。

相比於今年的主題，「瓦園」10年前即利用舊建材循環再用的方式打造中國傳統。瓦片是中國舊城牆拆遷後回收的舊青瓦，王澍將瓦片與竹子等材料，修建一個約800平方公尺的側斜青瓦屋頂，且瓦頂的高度從地面上升到3.6公尺，沿著對角線轉折，瓦頂上建有一條曲折的竹橋，讓遊人登臨其上，可遠眺並回望威尼斯。

10年後再來 推西村大院

中國在首度參加威尼斯建築雙年展的10年後、即2016年，即由今年獲得「全球建築領域的最高榮譽」普利茲克獎的得主劉家琨代表參展，作品「西村大院」的模型被陳列在威尼斯雙年展的中央館。如今「西村大院」已是劉家琨的重要代表作。

劉家琨大部分時間都在家鄉四川成都。「關於混雜豐富和融匯一爐，火鍋應該算一個象徵。」他把「火鍋」理念運用到了代表作——成都西村大院的設計中，宛如沸騰的成都火鍋，各種食材紛繁入鍋，熬煮出麻辣鮮香的生活滋味。