封面故事／台灣館 漂蕩，靈活的韌性

今年威尼斯建築雙年展中，台灣館以一座「科技島」裝置為核心，結合電子紙輪播台灣地景照片。（中央社）

2025年威尼斯建築雙年展5月10日登場，台灣館以「科技島」為核心，運用電子紙呈現台灣地景，並以廟會常見的「辦桌桌腳」支撐，呼應威尼斯建立在數百萬根木樁的島嶼基底。此外，一整面由精密電子系統控制的「光明燈牆」，則展現庶民文化背後蘊含的高科技實力。

台灣館以「【無】信仰：漂蕩世界的台灣智慧」(NON-Belief: Taiwan Intelligens of Precarity)為主題參展，邀集17組作品展出，呈現台灣面對不確定處境下的韌性與創造力。策展人薛丞倫表示，展覽核心概念「【無】信仰」，此處的「信仰」不僅限於宗教，還包括對群體、歷史、地緣政治與科技的信念，而這些信仰也不斷地在變動。

「漂蕩」全新創造力

薛丞倫說，副標使用precarity，中文意思為「漂蕩」，雖然漂蕩常被視為負面詞彙，但他參考「在世界盡頭遇到松茸」作者安清(Anna Lowenhaupt Tsing)的觀點，他認為「漂蕩」也可能是一種新的生機、創造力的來源。

薛丞倫說，台灣面對地緣政治壓力、美中關係，還有自然災害如颱風與地震，這些不確定性已經成為日常，「我們要學會將這種不確定視為一種正面力量，正視它，而不是逃避。」

在展覽現場，也定時播放入圍2024年奧斯卡最佳紀錄短片的「金門」(Island in Between)，這部片隱喻台灣的認同處境和不確定性。 2025年威尼斯建築雙年展，台灣館定時播放入圍2024年奧斯卡最佳紀錄短片的「金門」（Island in Between），這部片隱喻台灣的認同處境和不確定性。（中央社）

「金門」導演江松長說，「金門」看似是呈現金門的日常樣貌，實際上是透過家族記憶，呈現地緣政治如何影響生活，「再硬的議題，也要找一個讓人有感的入口」，進而使觀眾產生情感連結。

江松長說，不需要特意去強調什麼叫「韌性」，因為台灣的故事自然會展現出來。而對他來說，「『漂蕩』反而帶有一種靈活的意味，是在不穩定的環境中不只能生存，還能繁榮，這是一種非常值得外人尊敬的性格。」

台灣館的位置也呼應策展主題，今年台灣館位在普里奇歐尼宮(Pallazzo delle Prigioni)，它是一座舊監獄，與「嘆息橋」連接至著名景點總督府。

過去囚犯被押送到監獄牢房前，會在橋上望向城市風景最後一眼，並發出嘆息聲，這座橋因而得名「嘆息橋」。薛丞倫說，「它象徵一種『介於』的狀態—生與死、美與苦之間。」 今年台灣館位在普里奇歐尼宮（右），它是一座舊監獄，與「嘆息橋」連接至著名景點總督府（左），象徵生與死、美與苦的「介於」狀態。（中央社）

團隊特別在展場內保留一扇窗，讓觀眾站上階梯，從囚犯曾經的視角望出去，感受到希望與絕望間的張力，這也是策展概念In between，最直觀的空間體現。

電子紙展現多元地景

而來到台灣館內，最先映入眼簾的是大型裝置「科技島」，使用台灣主導的「電子紙技術」呈現台灣多元地景。電子紙在極低電力下仍能維持圖案穩定顯示，並以電漿改變墨水分布顯示圖像。

薛丞倫表示，團隊把電子紙拼成一塊塊的磚牆，看似是傳統建材，但每片都是高科技的成果，「這也再次呼應台灣表面平凡、背後強大的韌性。」

科技島的中心，則是以可拉伸、收納的「蜂巢紙」精雕成台灣地勢，象徵台灣在地緣政治下，被拉扯的角力現實。

而為了支撐「科技島」，團隊使用約20個廟會常見、金屬製的「辦桌桌角」，薛丞倫說，這個結構不僅回應凹凸不平的百年地板，也隱喻威尼斯本身的結構。 2025年威尼斯建築雙年展中，台灣館以「科技島」為核心，運用電子紙呈現台灣地景，並以廟會常見的「辦桌桌腳」支撐，呼應威尼斯建立在數百萬根木樁之上的基底。（中央社）

威尼斯與台南的異同

威尼斯坐落於潟湖中，城市建築並非立於堅實土地，而是架構在數百萬根木樁上。這些木樁垂直打入水下的淤泥與沙層，由於水下缺氧，木材不易腐爛，經數百年浸泡後，反而變成如石頭般堅硬，支撐起這座漂浮之城。

薛丞倫表示，「科技島就像把威尼斯的剖面圖如X光一樣抬進展場，創造處於『威尼斯』與『台灣』之間的特殊狀態。」

此外，現場作品「大員與威尼斯：體現的島嶼共和國智慧」，也對照台南與威尼斯兩座歷史古都在城市結構上的發展差異，以辦桌形式呈現台南蕃薯崎街廓模型，透過旋轉桌面讓內外空間翻轉，映射兩地由橋、騎樓串連的島嶼的城市智慧。 2025年威尼斯建築雙年展中，台灣館作品〈大員與威尼斯：體現的島嶼共和國智慧〉對照台南與威尼斯兩座歷史古都，在城市結構上的發展差異，以辦桌形式呈現台南蕃薯崎街廓模型，透過旋轉桌面讓內外空間翻轉，映射兩地由橋與騎樓串連的島嶼的城市智慧。（中央社）

光明燈展現庶民文化

薛丞倫分享，展覽的另一個亮點，是以台灣廟宇「光明燈」作為牆面，背後由精密的電子系統控制，象徵台灣的科技實力。「正面是很傳統的日常庶民文化，但背後卻是高科技。這種反差正是想讓觀眾感受到『介於之間』的狀態。」

光明燈牆在昏暗中閃爍光芒，若仔細觀察，燈內的媽祖模樣也都略有不同，原因是光明燈來自台灣各地的宮廟。 台灣館以一整面由精密電子系統控制的光明燈牆，展現庶民文化背後蘊含的高科技實力。（中央社）

此外，會場也展出作品「媽祖廟」，呈現這位象徵「航海守護者」的廟宇，最初集中在沿海平原，如今遍布全島，這些廟宇凝聚與大海抗爭的歷史，也反映台灣社會的變遷。

展場中也可見對現代信仰的反思，其中「環境正義」聚焦台南的都市熱島效應。薛丞倫表示，過去人們認為熱島多發生於人口密集的市中心，如今卻轉移至台南科學園區，因當地生產大量晶片所致。

薛丞倫說，當今台灣的信仰可能是對台積電、對發展、對效率的信仰。藉由展覽，讓大眾重新思考這些價值，並意識到台灣正處於「科技島」與「生態島」之間的拉扯。

關於台南在經濟發展下的建築型態，作品「舊城－台南車站－科學園區」探討台南車站承載著百年交通記憶，卻隨著南部科學園區帶動的產業與經濟轉型，逐漸被重新定義。舊城區代表的傳統與慢活文化，與南科所象徵的科技與效率，形成空間與治理邏輯上的鮮明對比。