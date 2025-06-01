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封面故事／舊賓州車站「巨鷹石雕」重返紐約 擁有百年歷史

編譯周靜芝
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德裔美籍藝術家阿道夫·亞歷山大·溫曼為1910年的賓州車站創作了8座小型與14座大型老鷹雕像。圖為車站拆除後送至華盛頓特區國家動物園的一隻石鷹。(取自維基共享資源https://www.flickr.com/photos/23282118@N05/2297651948)
德裔美籍藝術家阿道夫·亞歷山大·溫曼為1910年的賓州車站創作了8座小型與14座大型老鷹雕像。圖為車站拆除後送至華盛頓特區國家動物園的一隻石鷹。(取自維基共享資源https://www.flickr.com/photos/23282118@N05/2297651948)

巨鷹再次降臨紐約賓州車站(Penn Station)街區。

紐約郵報報導，一尊有百年歷史、曾矗立在曼哈頓舊賓州車站頂部的粉色花崗岩巨鷹雕像，在封存多年後再次與大眾見面。

重達1700磅的石雕巨鷹，是這座具古典裝飾風格的交通樞紐約24座雕塑之一，賓州車站大樓於1960年代在爭議中被拆除。此後，巨鷹雕塑曾移至擴建後的中城新址，直至2019年再次被移入倉庫。

這座雄偉的雕塑於今年3月6日重返該賓州車站地區，被安置在33街和34街間的行人廣場，這是Vornado房產信託公司斥資24億元對該社區進行大規模改造的Penn District的一部分。

雄偉的紐約市賓州車站大樓於1960年代在爭議中被拆除。建築立面上有石鷹。(取自維...
雄偉的紐約市賓州車站大樓於1960年代在爭議中被拆除。建築立面上有石鷹。(取自維基公有領域／By Hikki Nagasaki )

該公司副總裁格倫·韋斯(Glen Weiss)在一份聲明中表示，對Penn District的投資能延續該社區的歷史，讓他們感到自豪，且很榮幸在公共空間改造過程中，能重現這隻曾裝飾賓州車站的標誌性石鷹。

負責該項工作的Urban Art Projects公司表示，這座花崗岩雕像經過精心清理與修復。該公司的尼克·安德森(Nick Anderson)說，這座雕塑保存良好，不需進行太大修復，主要是用肥皂和水清理蜘蛛網和其他污垢，這些是因長期存放在倉庫以及長時間暴露在外而累積的。

這座110年的花崗岩雕像由德裔美籍藝術家阿道夫·亞歷山大·溫曼(Adolph Alexander Weinman)所創作，他受賓州車站建築師委託，為1910年的開幕創作了8座小型與14座大型老鷹雕像。

然而，在舊車站被拆除後，這些雕塑迅速被分散至全美；目前已知完好的18座雕塑分布在賓州至密蘇里州各地。Vornado代表稱，該公司擁有的第二座雕塑仍儲存於倉庫，將於日後修復並公開亮相。

一尊有百年歷史、曾矗立在曼哈頓舊賓州車站頂部的粉色花崗岩巨鷹雕像，在封存多年後再...
一尊有百年歷史、曾矗立在曼哈頓舊賓州車站頂部的粉色花崗岩巨鷹雕像，在封存多年後再次與大眾見面。圖為賓州車站新的莫寧漢大廳。(路透)

安德森表示，這是向過去的歷史致敬，因為這些作品最初就是為公眾而創作的，本就該讓所有人體驗與欣賞；有時人們並不知道這些石鷹的存在，而現在他們可以看到，並說「嘿，那是紐約市歷史的一部分」。

舊的紐約賓州車站

1910年，一次大戰前，美國東岸重要的鐵路車站完工，火車可從南部直達紐約市。這座紐約賓州車站是由賓州鐵路(PRR)建造，並以其命名。這座曾是紐約市最偉大的建築之一，1963年在抗議聲中被拆除。兩年後，紐約市通過了地標保護法案，成立了地標保護委員會。紐約市中央車站也因此在拆除聲中獲得保留，城市周圍其他3萬多座歷史建築也免於被破壞。

紐約賓州車站這棟建築傑作，由 McKim, Mead, & White 設計，擁有 84 根花崗岩多立克柱，其宏偉的建築風格與古羅馬的宏偉空間相呼應。中央候車室(長一個半街區)是紐約市最大的室內空間。

1945年，火車客流量達到頂峰——那一年有1億名乘客經過賓州車站。然而，第二次世界大戰後一切都改變了。航空旅行和汽車的興盛取代了火車，也意味著鐵路的衰落，賓州車站的客流量急劇下降。 1962年，政府公布了拆除該車站的計畫，為新的娛樂場所麥迪遜廣場花園騰出空間。賓州車站在地下重建。

雄偉的紐約市賓州車站大樓於1960年代在爭議中被拆除。圖為當時車站內的大廳，有著...
雄偉的紐約市賓州車站大樓於1960年代在爭議中被拆除。圖為當時車站內的大廳，有著名的鋼拱形屋頂。(取自維基公有領域／By Cervin Robinson)

賓州 紐約市 密蘇里州

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