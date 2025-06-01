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綠手指／這6種水果好種成熟快 園藝愛好者易上手

馬雯婷
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六種生長快速的水果，非常適合容器種植，短短幾月就能收成。(路透)
六種生長快速的水果，非常適合容器種植，短短幾月就能收成。(路透)

你的蔬菜園生機盎然，香草園也飄散著迷人的香氣。那水果呢？許多人認為種水果比較困難(尤其是像酪梨、柑橘這類需要較長時間成熟的品種)，但其實有許多生長快速的水果，非常適合容器種植，短短幾個月就能收成。

從簡單的零嘴到高級甜點的配料，Real Simple居家雜誌報導了一些最容易上手、最快成熟的水果，非常適合各種程度的園藝愛好者。

現在適合種植的水果有哪些？

草莓根系淺、生長快速，且能快速結果。(歐新社)
草莓根系淺、生長快速，且能快速結果。(歐新社)

1.四季草莓(Ever-Bearing Strawberries)

四季草莓非常適合容器栽培，因為它們根系淺、生長快速，且能快速結果。園藝專家Andrew Porwol建議選擇四季或日中性品種，這樣整個夏季都能陸續收成。結果前還會開出潔白小花，觀賞價值也很高。

．容器大小：每株約2加侖

．日照：全日照

．結果時間：移植後6–8周；從種子種起則約14–20周

．適種區域(USDA)：3–10

2.無花果灌木(Fig Shrub)

比起傳統高大的無花果樹，矮小茂密的無花果灌木更適合容器栽培。購買苗圃中的現成植株後，多數在第一年就能結果，主要產季集中在初夏與晚夏至初秋之間。

園藝專家、Wyse Guide創辦人Kaleb Wyse說：「多數無花果品種為自花授粉，第一年就能結實，甚至在購買時植株上就已經有果子了。」

．容器大小：依成熟度5–15加侖

．日照：全日照

．結果時間：現成植株約2–8周(依植株成熟度而定)

．適種區域：7–9

3.迷你西瓜(Mini Watermelons)

夏天怎麼能少了西瓜？在陽台或庭院種一株迷你西瓜，其實一點也不難。建議選擇成熟期短、果重約三至十磅的小型品種，如Sugar Baby、Mini Love、Bush Sugar Baby、Little Darling、Yellow Doll等。

．容器大小：每株約10–15加侖

．日照：全日照

．結果時間：移植後約10–12周；種子種起約11–14周

．適種區域：4–11

矮種藍莓第一年就會開花結果，開花後約2–3個月可收成。(圖／123RF)
矮種藍莓第一年就會開花結果，開花後約2–3個月可收成。(圖／123RF)

4.矮種藍莓(Dwarf Blueberries)

矮種藍莓非常適合在容器中種植，不需要等待多年就能收成香甜果實。Porwol說：「這些藍莓葉片會隨季節變色，觀賞性十足。多數品種在種下的第一年就會開花結果，開花後約兩至三個月可收成。」

藍莓偏好酸性土壤，建議選用pH值4.5–5.5的介質，並搭配酸性肥料。保持土壤濕潤，覆蓋一層有機覆蓋物可協助保水。

．容器大小：每株約5加侖

．日照：全日照

．結果時間：移植後10–14周；從種子約20–32周

．適種區域：3–7

5.蘊果(Ground Cherries)

蘊果雖名為「櫻桃」，但其實更像是包裹在紙質果皮中的迷你番茄，風味酸甜濃郁。品種如Aunt Molly's、Pineapple、Goldie等都適合容器栽培，且結果豐富。它們甚至可能自播繁殖，來年再次冒出新苗。

雖然不需要棚架，但使用番茄支架或支撐環有助於保持枝條離地，確保果實乾淨無泥土。

．容器大小：每株約5–7加侖

．日照：全日照

．結果時間：移植後8–11周；從種子9–13周

．適種區域：4–11

迷你覆盆子品種特別適合小空間與容器種植。(圖／123RF)
迷你覆盆子品種特別適合小空間與容器種植。(圖／123RF)

6.阿爾卑斯覆盆子(Alpine Raspberries)

這種無刺的迷你覆盆子品種特別適合小空間與容器種植。雖然果實比傳統覆盆子小，但味道更濃郁，且不會過度蔓延。Porwol說：「這些品種風味十足，又不會像一般覆盆子那樣擴張性強，影響其他植物。」

選擇至少15吋深的容器，搭配排水良好、富含有機質的土壤。保持濕潤，並施用平衡有機肥料，有助健康生長與高產量。

．容器大小：每株約3加侖

．日照：全日照至半日照

．結果時間：移植後約8–12周；從種子約16–24周

．適種區域：4–9

園藝 酪梨

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