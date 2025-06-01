周日動動腦／歐洲人均犯罪率最高的國家是哪裡？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.在哪個國家可以看到太平洋的日出，以及大西洋的落日？

2.自2013年起，5月的第一個星期四被訂為什麼日子？

3.都說牡丹花是唐朝的國花，但它也是美國哪一州的州花？

4.哪一部義大利 電影自2016到2024年間總共被26國翻拍過，列入金氏世界紀錄？

5.古代用來頌揚帝王后妃生前功德，寫在玉石木竹之上的一種文體叫做什麼？

6.全球第一個成立的國家公園其實不是美國的黃石，而是1778年設立的博格多汗烏勒Bogd Khan，這是位於哪個國家?

7.以人均而言，歐洲犯罪率最高的國家是哪裡？

8.哪個國家可以看到一種叫做布洛克(Buloke)的鐵木，據說它是世界最硬木頭？

9.若望保祿二世是史上出行最多的天主教教宗，於1978-2004間到過100個以上的國家。他在從事聖職之前做過哪些工作？

10.道教認為人有三魂七魄，其中三魂是指哪三個？

答案：1.巴拿馬 2.世界密碼日 3.印第安納 4.完美陌生人 5.哀冊 6.蒙古 7.梵蒂岡 8.澳洲 9.足球員、演員、礦工10.胎光、奭靈、幽精