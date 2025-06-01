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移民專頁／I-485審理期間 出境最好別超過90天

李亞倫律師主答

讀者問：

我的I-485仍在審理中，估計要大約五年，等表A排期(Final Action Dates，意指指綠卡名額可使用的最終裁定日期，也就是「批准排期」)排到。目前，我已有AP(回美卡)和EAD卡(工卡)，在中國仍有工作。請問，我能不能每半年回美國停留兩周，處於跑卡狀態？律師對此說法不一，沒有法律明文規定要住在美國多久，我自己的律師建議離開美國不要超過180天。但也有律師建議離美不要超過90天，且每年在美國時間要超過183天，做稅務居民。我到底能不能跑卡？風險有多大？會在進美國時候攔下，還是I-485被拒絕？每四到五月回一次美國、有證據顯示願意留在美國居住就可以嗎？

答：

你是對的，不同律師對於持有基於I-485申請的回美紙(Advance Parole)人士可在美國境外停留多久有不同看法。我們傾向保守處理，即不建議在美國境外停留超過90天。

我們正進入川普政府執政移民法更嚴格的時代，在拜登政府下可能被視為可接受的風險，如今在國土安全部(DHS)從以往的福利審批轉向更強調執法的態度轉變之下，可能會變得更加危險。

拜登 綠卡 國土安全部

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