移民專頁／I-485遲遲未獲批准 可聯絡移民局了解

讀者問：

我的I-485從2024年6月交表起，就一直躺在NBC(國家受益中心National Benefits Center)，I-765和I-131也沒半點訊息。我是進黑洞了嗎？

答：

我不認為你的案件進入了「黑洞」。美國公民 及移民 服務局對所有案件都有處理時間，盡管其表示正在縮短與I-485一起提交的EAD申請的處理時間。你可以查詢負責辦公室的處理時間，請造訪美國公民及移民服務局網站的處理時間頁面(https://egov.uscis.gov/processing-times/)，輸入案件類型和USCIS辦公室，網站會告知你該類別申請的正常處理時間。

如果你的案件超出正常處理時間，你可以提交eRequest(https://egov.uscis.gov/e-request/Intro.do)或與EMMA虛擬助理(https://www.uscis.gov/tools/meet-emma-our-virtual-assistant)聊天，請求查詢案件狀態。此外，你可以撥打USCIS聯絡中心電話1-800-375-5283，與聯絡代表通話。