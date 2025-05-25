亞裔故事／西北岸中國城 看見華裔發展史

陸榮昌博物館內的益豐商店展示區。(作者提供)

美國是有移民 歷史的國家，美國社會呈現不同種族特色的傳統節慶，這些文化活動，正是各族移民薪火相傳的象徵。以華裔 居民為例，春節節慶是最具中華文化意義的節日，各州的中國城也在此時舉行各項慶祝活動。美國西北岸具有悠久的華人移民歷史，中國城裡更是擁有獨具特色的文化景點。這些景點，就像是一道橋梁，銜接了華裔文化的過去、現在與未來。

西雅圖 陸榮昌博物館

「陸榮昌博物館」(Wing Luke Museum)位於西雅圖的中國城內，是一座泛亞太裔(Pan-Asian PacificAmerican)美國社區博物館，特色在於展示過去的歷史，同時著重現代生活藝術。這座於1967年成立的博物館是史密森學會(Smithsonian)的附屬機構，同時受到國家公園管理局的管轄與保護。

參觀期間，導覽員首先為我們介紹博物館的命名故事。陸榮昌是西雅圖第一位亞裔市議員，他為亞裔移民爭取了許多公民權利，同時倡導保護移民歷史的觀念與政策。這座博物館的興建正是來自陸榮昌的原始構想，藉此保存、傳薪，同時分享泛亞太裔的移民經驗和貢獻。

陸榮昌是西雅圖第一位亞裔市議員。(作者提供)

接著，導覽員介紹博物館的所在大樓「東港益大樓」。1910年，當地華裔興建這棟大樓，很快就成為移民的商業與社交中心。經過多年的修復，現在大樓內增設教育活動中心和展覽室。另外，百年前移民所使用的旅館、同鄉會館和商店，也都原封不動地呈現在旅客眼前。

在導覽員的帶領下，我們參觀了「福民旅館」。這是許多移民在西雅圖居住的第一個家，一個小房間內經常住了好幾戶人家。聽著解說，看著展示照片，我們在小房間裡，沒走幾步就面對牆壁。置身實地，讓我們深刻感受到當年移民的堅苦環境。

隨後，我們來到「至孝篤親公所」，導覽員說，孫中山先生曾在此與當地華裔居民會面。另外，我們也參觀了幾間同鄉會館，館內的麻將桌是當年移民的主要娛樂項目。

最後，參觀了「益豐商店」。商店內的展示商品來自於店主的捐贈，以為當地的移民生活留下歷史見證。陸榮昌博物館不僅為美國歷史保留了移民故事，也記錄著移民的奮鬥精神。

西雅圖 亞洲美術館

「西雅圖亞洲美術館」(Seattle Asian Art Museum)1994年成立，位於義工公園(Volunteer Park)內，館身是一棟典型的裝飾藝術(Art Deco)風格的建築物，它於2016年被列入國家歷史地標(NRHP)，館內的典藏以亞洲各國文物為特色。

西雅圖亞洲美術館是一棟裝飾藝術風格的建築物。(作者提供)

亞洲美術館的所在地點雖然不在中國城內，卻是旅遊西雅圖必訪的文化傳薪景點。我與家人曾經多次前往參觀，最令我印象深刻的展示品包括，東周時期的編鐘。這件長達2000多年歷史的文物，是祭孔典禮中的樂器之一。它的品質保存良好，甚至可以看見編鐘上所鑄刻的饕餮神獸圖形。另外，中國陶瓷器展示區的館藏與說明，也讓我們感到十分滿意。

美術館內一件精緻的新娘禮服，讓我們學到許多傳統文化。這件來自清朝的紅色絲綢上衣，宇宙景觀為刺繡圖案，再加上舞動的祥龍，洋溢著吉祥喜氣。根據展示說明，我們陸續發現禮服上的祥雲、高山和珊瑚等吉祥圖案。我們也學習到新娘服上繡著載有戰戟的船隻，象徵多生貴子，同時以戟字的諧音意味晉級官階的期許。這些記載著傳統生活的歷史文物，讓我對中華文化感到十分驕傲。

西雅圖亞洲美術館展示的清朝時代新娘禮服。(作者提供)

波特蘭 蘭蘇園

2000年，俄勒岡州波特蘭的中國城內，出現了一座精緻幽雅的蘇州林園，名為「蘭蘇園」(Lan Su Chinese Garden)，是波特蘭與姊妹市蘇州攜手合作的結晶。來自蘇州的60多位園藝師傅，採用從中國運來的建材，在波特蘭花了九個月興建而成。

充滿過節喜氣的蘭蘇園，是當地華裔慶典的活動中心。(作者提供)

蘭蘇園的特色以意境取勝。在園裡走一圈，就像置身於立體的圖畫中。我特別喜歡花園裡的觀景窗，每扇窗子都雕鏤著與眾不同的圖騰，為園林景致增添無數的創意。「知魚亭」是我與家人最喜歡的地方，它是一座倚湖而建的四角亭。我曾經在此為女兒講述莊子與惠子的「子非魚，安知魚之樂？」歷史故事，贏得女兒響亮的笑聲。

遊覽花園時，可見巨石假山，伴隨著瀑布流水聲。低頭欣賞湖水中亭亭玉立的荷花，漫歩環繞，山水花木，比比皆是，難以想像自己仍然處於喧囂忙碌的城市中。蘭蘇園不僅是一座象徵中華文化的花園，也是當地慶祝亞裔節慶的地點。春節的舞龍舞獅、元宵節的花燈和中秋節的賞月，這些活動為波特蘭增添了多元性的文化色彩。

波特蘭 中國城博物館

波特蘭「中國城博物館」(Portland Chinatown Museum)就位於蘭蘇園旁，於2018年開放參觀。這是俄勒岡州第一個以華裔歷史和生活文化為主題的博物館。19世紀末期，波特蘭中國城約有近5000位華裔居民，是全美第二大中國城，僅次於舊金山。中國城博物館的成立，正是為了喚起社會大眾珍惜中國城的歷史價值。

波特蘭中國城博物館，陳列各式華裔歷史文物。(作者提供)

波特蘭中國城博物館設有一個展覽館和兩個畫廊。展覽館內的展示照片和文物，呈顯出當年中國城的建築物多為三層樓。一樓是店面，二樓是住家，三樓是祭祖祠堂。在教育方面，華裔家庭辛勤地送子女到教會學習英文，同時在家學中文。雙語教育的態度，絲毫不馬虎。受到排華法案(1882-1943)的影響，中國城的興隆景氣銳減許多。接著，一張歷史照片奪取了我的目光。這張1939年的黑白照片，生動記錄著小女孩貝蒂，穿著新衣，燒香祭祖，以慶祝農曆新年。貝蒂歡喜的模樣，讓我想起小時候的過年喜氣。這張歷史照片為我帶來許多懷舊情感。

波特蘭中國城博物館保存了當地移民的生活故事。(作者提供)

約翰迪 金華昌博物館

位於俄勒岡州東部的「約翰迪」(John Day)是一個只有1000多名居民的鄉村小鎮。難以想像19世紀末期，這裡的中國城號稱為全美第三大，僅次於舊金山和波特蘭。1967年，在一項都市勘查工程中，發現了一間幾乎被市府拆除的中藥店。了解到這間中藥店的歷史價值後，隨即動工整修。這間1940年代的中藥店，無論是外觀或是內部陳列，保存完善，就像凍結在時空之中。隨後，這間名為「金華昌」的中藥店，被列入國家歷史地標和國家歷史名勝。1977年，金華昌歷史區(Kam Wah Chung State Heritage Site)在州政府的規畫下，開放參觀。全區包括有解說中心和金華昌博物館。

參觀金華昌博物館必須事前預約。在導覽員的帶領下，我們走進這間充滿神秘氣氛的中藥店，隨即被四周所陳列的豐富物品所吸引。當我面對排滿整個牆面的中藥品時，更是情不自禁地發出驚訝的讚嘆聲。

1887年，中醫師伍于念(Doc Hay)與商人梁安(Lung On)，合資租約這間建築物，命名為金華昌。它設有七個房間，包括兩間臥室、廚房、中藥店和雜貨店等。金華昌很快地成為當地華人的聚會場所，同時也吸引了許多前來求診的白人。1950年代，梁安與伍醫師相繼去世後，金華昌博物館依照伍醫師的遺囑成立了。

接著，我們前往解說中心，進一步了解伍醫師和梁安對當地的貢獻。最令人津津樂道的故事是，伍醫師從未兌現病人支付的支票。在伍醫師的床下，放了300多張未兌現的支票，全額超過2萬美元。這些支票的日期，正逢美國經濟大蕭條時期。

金華昌的故事不僅被俄勒岡州公共電視公司拍攝成紀錄片，同時也為美國的移民歷史增添豐富的色彩。當我有感而發地對導覽員說，「金華昌在被人們遺忘的期間，竟然沒有慘遭任何破壞，真是幸運」。

導覽員說，當地人並沒有忘記金華昌，他們始終感激伍醫師與梁安對當地的貢獻，「是感激之情保護了金華昌這間中藥店」。

遊訪西北岸的中國城景點，讓我深刻體驗到，中國城的故事也是美國故事。維護中國城的文化歷史，就是維護美國歷史。