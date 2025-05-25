亞裔故事／第一次約會處…華人科技業者心繫復興大明星劇院

直到2021年，來自中國的楚沛與其丈夫羅傑與劇院業主達成十年租約，劇院才得以翻新並重新開放。（楚沛提供）

位於舊金山華埠 的大明星劇院(Great Star Theater)今年100歲。這座擁有近百年歷史的劇院見證了華埠的興衰，如今在年輕的科技業者的努力下，重新煥發活力，成為傳統文化與現代藝術交匯的舞台。

大明星劇院近年來，由於管理權變更與財務問題，劇院一度陷入關閉的困境。直到2021年，來自中國的科技業者楚沛(Alice Chu)與其丈夫羅傑(Roger Pincombe)成功與劇院業主達成十年租約，劇院才得以翻新並重新開放。

楚沛出生於中國河南，2011年來到美國攻讀電腦科學，隨後在舊金山的科技業發展。她與先生都是軟體工程師。

她表示，丈夫羅傑對劇院藝術有著濃厚的興趣，並在大明星劇院擔任義工多年，劇院的關閉讓羅傑感到沮喪。「他認為劇院有著獨特的美，心心念念要復興劇院。這裡如同他的第二個家，我們的第一次約會就是在大明星劇院。」

疫期逆勢進入 促劇院轉型

楚沛表示，疫情 重創了整個劇院行業，許多劇院被迫關閉，只有她們逆勢進入。

「疫情反而給了我們入局的機會。一些專業的娛樂製作公司選擇退出競爭，原本的業主也從一開始保留的態度，轉而決定將劇院租給我們。」楚沛說。

在兩人的努力下，大明星劇院迅速轉型為非營利組織，並推出多元化的演出內容，包括傳統粵劇、古箏演奏會、西方戲劇，以及現代魔術與雜技表演。

楚沛說：「我們的策略是保持傳統文化的核心，同時引進國際化的製作公司，擴大影響力。」