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料理功夫／炒刀蜆

周靈
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炒刀蜆
炒刀蜆

過去在越南餐館第一次吃到炒刀蜆這道海鮮，非常驚艷，新奇又美味。向餐館老闆討教後方知，這個類海鮮產於沿海地區，製作簡單，口感新奇鮮美。今日見超市有許多紮好新鮮的刀蜆出售，立刻買一紮（2磅），做給家人吃，反應熱烈，願與大家分享。烹飪過程中，唯一麻煩是要將每一個蜆剪開，剔除清洗殼內黑色的內臟。

材料：

1.刀蜆一紮2磅，立刻泡清水2個鐘頭吐沙，再從殼的中間剪開，去除黑色內臟，沖水清洗。

2.2把蔥，切長段。

3.薑一大塊，切片或絲。

4.蒜頭數瓣，切末。

5.小米辣椒（隨意），切末。

6.調味：菜油2湯匙、醬油2湯匙、料酒2湯匙、胡椒粉2茶匙、糖2茶匙、太白粉2茶匙、麻油2茶匙。

做法：

先燒一大鍋水，放一把蔥及數片薑，大滾後將刀蜆全倒入大鍋中，快速攪勻，1分鐘後立刻撈起沖涼水。這道手續至關重要（不要超過1分鐘），一方面為了食物安全，要避免海鮮的任何寄生蟲，另一方面又要保持食物的鮮嫩，備用。

炒鍋熱油，炒香蒜末及辣椒後，倒入刀蜆、薑片，大火翻炒半分鐘後，淋上事先調好的醬汁，快炒翻動，灑上蔥段，立刻起鍋上菜。刀蜆肉豐腴嫩滑，香甜可口，非常討喜。

刀蜆
刀蜆

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