料理功夫／清炒雪白菇青江菜

清炒雪白菇青江菜。

在繁忙生活中，一道簡單清爽的蔬食往往能為餐桌帶來一抹清新。這道清炒雪白菇青江菜，色彩明亮，口感豐富，更富含膳食纖維、β葡聚糖等多種營養素，青江菜的爽脆與雪白菇的鮮甜相互輝映，淡雅的調味讓食材本身的鮮味得以充分展現。

材料：

青江菜300克、雪白菇200克、蒜末2湯匙、薑絲少許、食用油2湯匙、鹽1/2茶匙、白胡椒粉少許、料理酒1湯匙、香油少許(可選)。

做法：

1. 青江菜洗淨，瀝乾水分後將梗、葉分開直切。

2. 雪白菇洗淨，輕輕撕開成小朵。

3. 蒜頭剝皮，拍碎後切末；薑切成細絲備用。

4. 熱鍋倒入食用油，中火加熱，下入蒜末和薑絲，快速炒出香氣，注意不要炒焦。

5. 放入雪白菇，轉中大火快速翻炒，直到菇類略微變軟並帶有焦香色。

6. 加入料理酒提味，繼續翻炒30秒。

7. 倒入切好的青江菜梗，快速翻炒均勻，再加入菜葉，炒至顏色轉深綠色但仍保持脆度。

8. 加入鹽和白胡椒粉調味，快速拌炒均勻，起鍋前可淋上少許香油添香氣，趁熱裝盤享用。

小叮嚀：

1. 翻炒時間要掌握好，青江菜不要炒太久，以保持爽脆的口感。

2. 如要增添風味，可在起鍋前加入少許蠔油或麻油。 清炒雪白菇青江菜材料。

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