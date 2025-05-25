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料理功夫／色香味俱全的有味飯

林隱
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聲色香味俱全的有味飯。
聲色香味俱全的有味飯。

材料 (一人份)

白米30克、十八穀米1小包、蝦乾3顆、乾瑤柱1顆、白菜8小棵、麻油適量、 鹽少許、白胡椒粉少許。

做法:

1.用水略沖淨蝦乾和乾瑤柱。

2.用水浸泡十八穀米、蝦乾和乾瑤柱一小時或以上，水的分量以剛好蓋過蝦乾和乾瑤柱為佳，可放在冰箱中備用。煮飯前半小時取出備用。

3.用剪刀將蝦乾和乾瑤柱剪成細粒，把洗淨的白米、切粒的蝦乾和乾瑤柱放進電鍋，再加入十八穀米和浸泡的水拌勻，水可按個人喜歡米飯軟硬程度略有增減。

4.用剪刀剪掉白菜頭，洗淨備用。煑飯前將白菜剪成小段，放在米上，灑適量的鹽、白胡椒粉和麻油，開始煮飯。

5.飯煮成後，待在電鍋中五分鐘，即可拌勻吃。

心得:

1.這款有味飯最適合工作忙碌，希望吃得健康，又容易烹煮的朋友，十八穀米和菜已非常健康，用油也較少，材料也可早一晚處理好，放冰箱備用。放工之後只需將材料放在電鍋中，半小時內即成，飯後要清洗的用具也非常有限。

2.這款有味飯的材料可改成免治豬肉，分別是豬肉需要事先用適量鹽、糖、白胡椒粉、米酒、麻油先醃好肉。菜亦可改成菜芯或紹菜，方法同上。

3.十八穀米建議選購日本出品的品種，一包有十小包，每次用一包。十八穀米包括大麥、玉米、黑米、紅豆、玄米、小麥、白高粱、藜麥和芝麻等，令米飯口感更好，也更健康。

4.飯煮熟後，把飯在電鍋好好拌勻是很重要一步，除了更入味，飯冒著煙，熱騰騰，電鍋在飯和材料拌勻時發出吱吱聲，加上少少飯焦，聲色香味俱全，絕不亞於明火煮的煲仔飯，一天工作辛苦的朋友絕對需要好好吃一碗自己煮的健康美味飯，祝大家好好生活。

用水浸泡十八穀米、蝦乾和乾瑤柱一小時或以上。
用水浸泡十八穀米、蝦乾和乾瑤柱一小時或以上。
有味飯。
有味飯。

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