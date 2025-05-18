旅遊／西江石板沙 一島一村一世界

一種詩和遠方叫疍家石板沙。(圖為作者提供)

在廣東西江上有顆耀眼的明珠，它就是位於五邑僑鄉新會區睦洲鎮最東面的小島一石板沙。

8月的大陸熱死了，我整天躲在冷氣房裡看書。郭美說，無論如何要我在回美國前去石板沙吃海鮮。來接我的是弟弟的髮小凡卡。剛坐上國產最新款黑色奇瑞七座車，立即傳來甜美的聲音，「您好主人，請問要去哪裡？」「石板沙」。凡卡漲紅著臉說，「現在建設了很多高速路和高架橋，像蜘蛛網般，司機們都靠智能導航，又快又準。石板沙以前交通不好，是很落後的漁島，現在卻成了旅遊打卡點，但我還沒有時間去過，所以一定要導航去」。

鳥的天堂 全中國最大

剛聊了幾句，一抬頭就見到綠油油的熊子山上屹立著金燦燦的茶坑塔，真不愧是龍脈所在地，難怪當年皇帝非要建塔鎮住不可。中午剛下過大雨，現在陽光明媚下，所有景物更是靈氣十足。

小鳥天堂就在路邊，凡卡故意減速讓我慢慢欣賞。寬大的廣場前是巴金題字「鳥的天堂」牌坊。藏不住的是大榕樹的翠綠誘人，拴不到的是天空中飛舞的百鳥，掩不住的是白鷺聲聲歡呼灰鷺接力夜遊。雖然還沒到六點，但鳥兒們已蠢蠢欲動，或翩翩起舞或在高談闊論出遊的所見所聞了。

就是這株古榕樹，一樹成林、圈島，引來萬鳥爭鳴，勝似天堂，成為全中國最大、世界排名第三的天然賞鳥樂園。

車子飛快地跑在剛開通不久的中陽高速上，別說我，就連走南闖北的凡卡也是第一次走，我相信他是真的沒有時間來，更相信他也和一般本地人一樣的老思想，認為睦洲、大鰲還是以前的交通落後的舊漁島。

「廣東南方職業學院」前方一連幾個大路牌在印證我沒看錯，並逐一解我疑惑，去年姊姊還沒退休 ，除了原單位，還有很多院校及團體都向她拋出橄欖枝，但她卻選了任教這個職校，我們只覺得是寒暑兩假吸引而已，原來真如她所說「加一加油就到了」，高山綠水之間，環境肯定很好，可惜現在姊姊正在外地旅遊，不能帶我參觀。

大鰲大橋 再見平板船

使天塹變通途的是雄偉的大鰲大橋，在橋下往右側可見一大一小兩個島，小的是紅衛島，大的有如豬舌般就是石板沙了。

我正陶醉於風光旖旎、風景如畫中，忽然車子停在路中間，抬眼一看，閃閃的金子在波動著，一個小島如翡翠般鑲嵌在西江中間；一艘大平板船正緩緩靠近，甲板上的人沐浴在陽光下享受著海風。在山水和諧間，我們也成為了別人的一道亮麗風景。「沒見這種平板船很久了」，凡卡感慨地說，也不理熱浪湧入，開了車窗趴著來聽船「嗚嗚」聲，「小時候我們出省城總要坐這些平板船過渡，人又多、等又久，不過有錢就可以買鹽焗蛋和甘蔗等東西吃了」。我倆你一言我一語，越講越起勁，完全沉浸於兒時的趣事中。

到了彼岸，碼頭右邊是棵大水榕樹，雖然比不上小鳥天堂的那棵，但那樹齡和丰姿也令人過目不忘。長長的綠道兩旁是荷花池、生蠔池，既自然又有規畫，建設得恰到好處。

石板沙的牌坊下停著幾輛車，凡卡說不能壓壞了村路，也把車停泊好。牌坊左邊是用細石頭鋪的大廣場，中間的草地上有艘載著沙石的小船，側邊牌子寫「石板沙印象╱有一種詩和遠方叫╱疍家石板沙」。夕陽下高高掛起的漁網讓人意會到，漁夫早已拿著滿滿的漁獵回家了。

正在感受著漁滿倉的感覺，郭美扭著細腰從石路那邊迎來，「怕羞仔呢，不是說好了他來喝我專門做的珍珠奶茶嗎？」盛開的笑臉秒變，滿滿的失落感足夠將我沉落海底。「我家怕羞仔和表哥去圖書館了」，我心虛地說。「走，我帶你們旅遊打卡去！」美美拉著我走，有海風真好，所有不快一吹盡散了。

濃情石板沙 夕陽無限

「我丈夫是本地人，不過我們已有十年沒回來了；左邊這兩間危房是村裡最舊的房子了，二婆早已搬去政府補助的新房子住。這條長石板是主村路…」。石路又長又窄，美美在前面講，每講兩句就和路人打聲招呼，不是三姑六婆就是蝦叔三伯，看來真是閉門一家親了，我也就落在後面看嵌入牆的下棋銅像，和活潑生動的趕鴨、捕魚銅像。

向右拐20米是一座蘇州式的石拱橋，我站在橋上看風景，兩岸的楊柳輕拂、小船悠然淌水而過，真的就如蘇杭的水上人家無異。郭美大驚小叫喚我快去看那棵掛滿紅線的大榕樹，「有兩、三百年歷史了，雖還無法與小鳥天堂的大榕樹媲美，卻是很靈驗」，她又指著右邊的渡口篤定說，「漁民出海總會來拜拜的」。

石板沙因為是離岸獨島，保持著良好的生態環境，水質條件良好，黃沙蜆、黃魚、河蝦等河鮮產品豐富，其中黃沙蜆被譽為「西江鮑魚」；典型的疍家建築與特有風俗習慣，形成了富有濃厚鄉土風情的疍家文化，是現代人所追尋的質樸與真誠。

印象石板沙。(圖為作者提供)

臨江而坐，紅彤彤的太陽斜掛在對岸高高的電線塔上，被映紅的不止我們興奮的臉容，還有滿餐桌的海鮮。紅色的大蟹被捆綁得像粽子，郭美拿起來正要演講，我立馬搶先簡單扼要地說，「別小瞧這根禾管草，它是廣東三寶之一，用作食材去腥化騷，清香怡然」，我講完就拿起奶茶來喝，一是為我兒子爽約負責，二是它實在香滑可口。

「我弟弟大學畢業只教了兩年書，就積極響應村的開發建設，創立自己的品牌奶茶店，因為存放超過半小時後囗感就變了，所以很多中山和珠海人專門開車來喝，他三年就買了幾間大屋」。郭美說，「飯後帶你們去吃馳名的水果撈」。

紅棉不夜天 越晚越精采

擔心夜晚無過渡船，我們餐後就直接導航要回城裡。還以為石板沙是一個沒啥人煙的離岸小島，可是我們的車卻被堵在一個右拐彎處，所有車輛和人都湧入左邊的大拱形建築去，裡面高射燈來回掃射，幾個攤檔爭著入場，故而擋住我們去路。郭美也尾隨而至，笑稱這是天意，要我們參加這個露天大派對。

「這拱形建築物是30年前，鄉府建給我爸做加油站 的，我小時候就住上面這間房，弟弟住那邊」，美美喋喋不休地講解著。真牛，到哪都是她的地盤，而且比黃蓉的桃花島更吸引人、更豐富多采。

大拱門右邊橫七豎八擺滿了小方桌，高舉著的酒瓶和燒烤串，令你真正體會無立足之地的尷尬。

我直入，乘著習習涼風順坡而下，是去紅衛島的渡口，一閃一閃的漁燈，把漆黑的西江點綴成了天上的銀河。

美美說去吃水果撈，拉著我往左邊的檔攤擠，結果還是被長長的人龍折服了。我好不容易才擠出人群，來到最高點的「我愛紅棉島」霓虹燈大平台觀光 。美美興奮地說她小時候在這裡玩的趣事。

浪漫紅棉。(圖為作者提供)

天上人間指的就是這裡，讓人飄飄然覺得已入仙境，兩耳卻滿是酒曲俗事；剛慶幸取得了制高點，卻跟著被人擺放了幾張桌子上來，值得欣慰的是，按擺放風格來說，可能是有藝術表演吧。紅棉，越夜越精彩。石板沙的世界，不僅擁有著蘇杭一樣柔美的小橋流水和自然風光，還有比上海外灘更燈紅酒綠的一面。