亞裔傳統月／斷了醫路…華人憂「斷了白卡 會出人命」

加州38%的人口、總計1490萬人使用白卡。(本報檔案照)

有關削減白卡 計畫(Medicaid，加州 名為Medi-Cal)的傳言不斷，加州華人Brad表示，自己和母親、兄妹都在使用該計畫，「白卡是我們一家的生命線。母親患了糖尿病，必須每天吃藥，如果真的削減，看不了病，是要出人命的」。

白卡計畫是一項聯邦和州政府聯合實施的醫療保險計畫，為超過7000萬低收入成年人、兒童和殘疾人提供醫療服務。加州38%的人口、總計1490萬人使用白卡。哥倫比亞廣播公司(CBS)報導說，為抵消川普總統減稅的成本，共和黨控制的國會眾院面臨艱巨任務，需要削減1兆5000億元支出。目前眾院領導層否認削減白卡計畫。川普國內議程的核心法案，不考慮削減聯邦醫療保險 紅藍卡(Medicare)，那麼減少白卡支出最有可能實現削減目標。

盡管有醫保提供者說，有病人因為害怕惹來麻煩而不尋求醫療護理或取消預約，但記者詢問的多位華人表示，暫時不會猶豫川普政策影響而不去看病。

華人李先生說，父母剛移民來美國不到半年，已拿到社安號碼。猶豫再三，仍決定去申請白卡。至於原因，兩位老人年事已高，身體有些病痛實屬平常，避免不了去醫院看病。若無醫療保險，看病的費用是天文數字。「有時一次門診近600元。做個小手術，費用上萬元也不稀奇。」無論從老人健康角度，還是從花費的角度，都應該去申請白卡。

李先生說，在申請前也有所疑慮，已經申請的朋友表示，加州政府有撥款給白卡，相信政府會保證百姓的基本福利。網上查詢信息也發現，國土安全部(DHS)和公民及移民服務局(USCIS)不將醫療、食品和住房服務視為公共負擔(public charge)評估的組成部分。這意味著許多由政府資助的福利和服務，包括白卡可以安全使用。

考慮到上述因素，李先生在前不久還是給父母遞交了白卡申請表格。預計在45個工作日收到消息。「有了醫療保險，我心中也放下一塊大石頭，不用擔心父母看不上病的問題」。