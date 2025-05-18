我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巧到不能再巧 威州這家醫院14名護理師同時懷孕

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

亞裔傳統月／服務斷糧…削減8000億 哪些項目縮水

記者楊青
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯華埠服務中西口腔義診。(華埠服務中心提供)
洛杉磯華埠服務中西口腔義診。(華埠服務中心提供)

聯邦政府推動8000億元醫療補助預算削減計畫，未來半年將進入資金削減細分落實階段。服務轄區涵南加州蓋聖蓋博谷華人聚居城市的洛杉磯華埠服務中心表示，迄今正規的醫療健保補助申請案並未受到影響，但多年來幫助無證移民和LGBTQ人士的項目、以及部分與大學合作的民間調查項目已經叫停和斷糧，經費不續。

洛杉磯華埠服務中心執行長伍競群(Peter Ng)表示，加州長期以來對新移民和無證移民特別照顧，包括很多沒有合法居住身分者。獲得包括醫療健保在內的多種福利並不困難，這些錢一般從加州收支盈餘中獲得，但聯邦政府對加州的財政補助，常常也用在低收入和老年的補助上，加州人口眾多，比其他州使用聯邦資金的規模和數量更大，此次聯邦醫療健保削減對加州影響不小。

聯邦醫療健保削減目標為8000億元，分十年進行，意味每年減少800億元。按2023年的數據，來自聯邦的醫療健保資金補助占各州健保補助總數69%。作為全國人口第一大州，加州到底被削減的多少份額，目前還在進一步細分，預計在今年9月有一個明確的大餅圖。

華埠服務中心運營長鄭嘉皓(Jack Cheng)表示，旗下八個辦公室每年總經費4000萬元，超過50%來自聯邦政府；如果聯邦撥款減少，直接的影響將是裁員和減少服務。洛杉磯華埠服務中心現有員工300人，2024年在洛杉磯郡上千個服務中心獲評「最佳服務第一名」，服務的病人將近2萬人。

伍競群表示，今年2月，洛杉磯華埠服務中心行之多年的為無證移民提供翻譯服務和申請福利的項目已被叫停，聯邦政府停供經費。

鄭嘉皓補充說，華埠服務中心與洛杉磯加大(UCLA)和南加大(USC)合作多年的對一些亞裔多發病的民間調查經費也已叫停。

不過伍競群認為，聯邦政府對於合法居民中65歲年長者、殘障人士以及低收入家庭的醫保不會取消，聯邦健保對這些人群至關重要，相信聯邦政府在此一方面的處理會非常謹慎，考慮周全。他認為，此次聯邦醫保補助大規模削減主要是針對非法來美無證移民，而非合法移民。

伍競群認為，與西語裔等其他社區相比，華人社區受此次聯邦醫保補助削減的影響要小很多。鄭嘉皓則表示，他非常理解部分民眾支持政府以減少無證移民福利為主要目標的醫療健保改革。但這些人如果沒有基本的醫療保障，一旦大病急病入院治療，花費動輒數萬，絕非日常保健花費所能相比。

洛杉磯華埠服務中心義診。(華埠服務中心提供)
洛杉磯華埠服務中心義診。(華埠服務中心提供)

健保 加州 移民

上一則

亞裔傳統月／服務斷糧…華人持有白卡者：相信川普

下一則

亞裔傳統月／加州聲音…加州築堤 撥28億補缺口

延伸閱讀

川普大砍藥價 美原廠藥恐漲價 可能退出台灣健保

川普大砍藥價 美原廠藥恐漲價 可能退出台灣健保
加州「保護瀕危野花」 塢德賽開發住房受阻

加州「保護瀕危野花」 塢德賽開發住房受阻
洛杉磯動物園將象移往狹小空間 愛象人士提告

洛杉磯動物園將象移往狹小空間 愛象人士提告
川普政府司法勝利 聯邦法官允國稅局與ICE共享稅務資料

川普政府司法勝利 聯邦法官允國稅局與ICE共享稅務資料

熱門新聞

性學專家指性欲低落是當今十分常見的問題，而背後的原因五花八門。(圖／123RF)

封面故事／無欲？無性？原因多 川普被扯上

2025-05-11 02:28
運動追蹤器，適合媽媽嗎？(圖／123RF)

這5種母親節禮物 媽媽可能不想收到

2025-05-11 11:56
根據「聯邦存款保險公司」(FDIC)的最新數據，有高達96%的美國人擁有銀行或信用合作社(credit union)的帳戶，但不是每個人都會長時間使用同一家銀行。示意圖。（美聯社）

理財百科／銀行出現6跡象 該換了

2025-05-11 14:00
許多男性表示「希望妻子把家庭放在工作之上」，這對部分女性來說，是件沮喪的事。(圖／123RF)

封面故事／單身？結婚？妳選哪條路

2025-05-11 02:30
夫妻兩人分開生活，有空才見面相處，這種「分居婚」(Living Apart Together 簡稱 L.A.T.) 的婚姻模式，愈來愈獲得接受，(圖／123RF)

封面故事／無奈？合意？分居婚愈來愈獲認可

2025-05-11 02:29
有些Z世代不再抱著隨意談戀愛的態度，開始願意與對方認真交往。(圖／123RF)

封面故事／曖昧關係褪色 Z世代醒悟願認真交往

2025-05-11 11:41

超人氣

更多 >
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬
好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味

好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味
廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃

廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃