亞裔傳統月／就是挺川…小商家讚川 敢說敢動手

舊金山東灣聯合市市長王耀明(右)稱讚川普是代領美國政治與經濟變革的偉大總統。(受訪者供圖)

川普 重返白宮已逾百日，在一片喧囂與爭議聲中，北加州部分支持川普的民眾給予他正面評價，尤其亞裔與小商業社群更對他稱讚有加。

位於舊金山 東灣聯合市(Union City)市長王耀明在接受採訪時盛讚川普的經濟政策，尤其是加徵關稅的舉措。他表示，「加徵關稅是為了保護美國在全球貿易中的公平地位。媒體指控這導致通膨根本是子虛烏有。政策都還沒落地，怎麼會有影響。」市長指出，自川普上任以來，美國通膨數據從2.8%下降到2.4%，「這說明他在經濟治理上是有效的」。

他並指出，川普削減聯邦預算並非削弱政府，而是打擊官僚腐敗與浪費。「很多錢過去都不知流到哪裡去了，現在終於有人敢動手整頓體制。川普是一位在政治和經濟上都大膽推動改革的領袖」。

在舊金山華埠，開設服飾店逾20年的店主林佑生則關注治安與稅賦。她說，「我不是很懂政治，但這幾年生意很難做，市裡只知道開罰單、加稅，川普講的話聽起來比較實在。他說要保護小商家，讓我覺得有一點希望」。

她認為，雖然川普的語言風格讓人評價不一，但他敢說、敢做，是美國需要的領導人。「做生意的人要的是一個穩定的環境，有人幫我們爭取公平，而不是只顧大型企業」。

說到做到 不怕得罪人

在東灣的費利蒙市(Fremont)，退休的華裔工程師李飛穎則表示，他支持川普「說到做到」的態度。「他第一任時就不怕得罪人，現在重掌白宮還是那個樣子。很多人說他分裂國家，可我覺得他其實讓人們重新注意到自己的權利」。

李飛穎特別讚賞川普移民政策，「不是每個人都支持非法移民 。我們是合法來的，看著邊界混亂，我們當然希望有個強硬的政府來整頓」。

雖然加州整體仍以自由派民意為主，且民主黨的支持度即深藍程度超過75%，但這些來自北加社區的不同聲音顯示，川普在部分亞裔與地方基層民眾中，仍擁有穩固的支持基礎。在川普強勢回歸政壇之際，這些聲音可能代表了他在全國範圍內重建政治能量的關鍵一環。

「世界上浪費如此多公共資源的國家只有美國，但也只有美國有能力浪費這麼多而不垮臺。」居住在北加南灣的徐女士並非政治狂熱者，她透露在上屆總統大選中並未投票，但她贊成川普建立「政府效率部」，並賦予其領導者馬斯克(Elon Musk)權力，以對聯邦政府開支加以約束。

「這是符合常理的事情，與兩黨的政治宣傳無關。」徐女士表示，自己每一年都要拿出超過20%的收入上繳聯邦稅，而自己看到動輒幾十億元的聯邦撥款用於一些對普羅大眾並不直接受益的領域，這讓她感到氣憤。

舊金山日落區周末的夜市街會很受歡迎。（記者李怡／攝影）

徐女士說：「支持全民醫保等社會福祉當然沒問題，納稅是公民的責任，但當發生如疫情期間紓困金詐騙、非盈利組織貪汙等事件時，我認為建立強有力的政府監督部門是正確的事」。

舊金山日落區居民Roy Chen表示，舊金山曾是一座美麗的城市，而疫情爆發這四、五年，滿街的毒販和流浪漢讓這座城市淪為全美的笑柄。「究其原因，正在於本地政府不作為、能力不足，以及聯邦政府對於非法遊民的錯誤政策。」Roy Chen說。

政策強硬 驅趕非法移民

他表示，如 ICE、IRS等聯邦執法機構的強力介入，抓捕擾亂舊金山公共安全的非法移民，是川普總統對非法移民強硬政策的具體實施，只有這樣，才能防止舊金山繼續衰落。