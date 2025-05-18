娛樂／「阿諾拉」導演嘆獨立影人苦：窮到生不起小孩

「阿諾拉」導演西恩貝克（左）與妻子薩曼莎關（右）2024年9月一起出席西班牙聖賽巴斯提安國際影展。（取材自IMDb）

獨立電影「阿諾拉」（Anora）無疑是今年頒獎季的最大贏家，該片是歷史上少數同時獲得坎城金棕櫚獎和奧斯卡 最佳影片的口碑之作，然而，其票房表現卻不盡理想，全球總票房僅約5500萬美元，對耗費三年心血的導演西恩貝克（Sean Baker）而言，他能從中分得多少報酬，目前仍是未知數。

藝術片夫妻檔 幾乎零收入苦撐3年

事實上，早在「阿諾拉」宣傳期間，現年54歲的西恩貝克就不只一次公開抱怨自己的低收入 ，多次表示像他這樣的獨立電影導演，幾乎是在貧困線上掙扎，許多時候只能「用愛發電」。更艱難的是，獨立導演的另一半往往也是合作夥伴，這種低收入不僅影響個人，還波及整個家庭。

在2月底舉辦的獨立精神獎（Independent Spirit Awards）頒獎典禮上，西恩貝克以一句反問濃縮自己的經濟困境：「對電影人來說，你要如何在幾乎零收入的情況下撐過三年？」他在台上表示：「我的答案是，我能做到這一點，是因為我們沒有孩子；否則，從現實角度來看，這種職業與生活方式根本無法持續。」

西恩貝克口中的「我們」，指的是他與現年49歲的妻子、加拿大華裔演員薩曼莎關（Samantha Quan）。兩人相識於2017年「歡迎光臨奇幻城堡」（The Florida Project，又譯「佛羅里達樂園」）拍攝期間，當時薩曼莎關擔任女主角布莉亞文奈特（Bria Vinaite）的表演指導。隨後，他們從合作夥伴升級為人生伴侶，在「火紅大箭男」（Red Rocket，又譯「紅色火箭」）與「阿諾拉」中，薩曼莎關皆擔任聯合製片人，並參與「阿諾拉」的選角與主題曲挑選工作，她也在「阿諾拉」榮獲今年奧斯卡最佳影片時，拿到屬於自己的小金人。

奪大獎看似光鮮 實則快付不出房租

無獨有偶，另一部在頒獎季表現不俗的電影「粗獷派建築師」（The Brutalist，又譯「粗野派」），製作成本不到1000萬美元，目前全球票房約4900萬美元。36歲的導演布萊迪寇貝特（Brady Corbet）也在宣傳期間大吐苦水。他在接受一檔podcast節目採訪時表示：「我和許多獨立電影同行聊過，他們今年也獲得不少獎項提名，看似風光，但私底下連房租都快付不出。」

「粗獷派建築師」導演布萊迪寇貝特（中）與男女主角合影。（取材自IMDb）

布萊迪寇貝特提到，他與搭檔拍完「逆光天后」（Vox Lux，又譯「光之聲」）與「孩子王」（The Childhood of a Leader，又譯「戰前童年」）後，收入幾乎為零，這幾年只能靠過去積蓄度日。「逆光天后」全球票房僅144萬美元，「孩子王」更只有24萬美元。布萊迪寇貝特的搭檔，即「粗獷派建築師」的聯合編劇，也是他生活中的伴侶莫娜法斯特沃（Mona Fastvold），兩人育有一女。

早前，曾為西恩貝克的「歡迎光臨奇幻城堡」與「火紅大箭男」擔任製片的亞歷克絲薩克斯（Alex Saks）接受採訪，以具體數字揭露好萊塢 獨立文藝片電影人的經濟現況，也解釋了像西恩貝克與布萊迪寇貝特這樣已功成名就的獨立導演，可能難以維持生計的原因。

電影出售版權收益 主創入袋不到2%

亞歷克絲薩克斯近年也參與製作「到我們為止」（It Ends with Us，又譯「愛情，到此為止」）與「珍愛硬起來」（No Hard Feelings，又譯「不要見怪」）等商業片。她透露，如今好萊塢獨立電影的投資方資金有限，製作成本多仰賴股權投資。她以一部成本500萬美元、賣出版權後獲700萬美元的電影為例，說明創作者實際能分到的金額。

亞歷克絲薩克斯曾為西恩貝克的「歡迎光臨奇幻城堡」與「火紅大箭男」擔任製片。（取材自IMDb）

在這700萬美元中，股權投資人會先收回500萬美元本金，外加20%獎金（即100萬美元），剩下100萬美元。接著，負責銷售的代理公司抽取10%費用（即70萬美元），最終僅剩30萬美元由投資方與電影人平分。創作團隊能拿到的僅15萬美元，這筆錢才分給導演、製片人、編劇等。

亞歷克絲薩克斯解釋：「在一部500萬美元預算的電影中，導演收入可能介於7.5萬到幾十萬美元，但幾十萬美元的情況只適用於那些拍過多部電影的資深導演，其他人通常只有十幾萬美元，甚至不到十萬美元。問題在於，一部電影的製作往往不是一年能完成，可能耗時數年。如果這部500萬美元預算的電影製作期長達三年，導演平均年收入可能連美國最低工資標準都達不到。」

以500萬美元預算的電影為例，導演最終可能只拿到7.5萬美元，卻需涵蓋三年的創作、籌備、拍攝與後製時間。此外，許多獨立導演會將部分酬勞提前投入電影預算，以補足資源不足，實際到手的金額更少。因此，不少獨立導演轉向迪士尼等好萊塢大廠，執導他們並不擅長的漫改超級英雄大片，實屬迫於生計。

亞歷克絲薩克斯也強調，500萬美元的預算在當今美國獨立電影界並非小數目。事實上，西恩貝克的第八部長片「阿諾拉」以600萬美元製作預算，已是他從影以來最高的一筆，且這還是建立在他過去幾部作品連續成功的基礎上。據了解，發行商霓虹影業（Neon）在頒獎季投入1800萬美元的公關費用，外界預估最終仍應能小幅獲利。

榮膺五項奧斯卡獎的「阿諾拉」並未帶給導演西恩貝克可觀的收入。（取材自IMDb）

一般民眾不熟悉好萊塢獨立電影現況，可能認為隨著串流平台興起，獨立導演除了固定酬勞與可能的票房分成外，還能透過出售串流版權賺取額外收入。

想賣版權給串流平台 沒想像中容易

但亞歷克絲薩克斯指出，目前僅少數獨立片商與串流平台有固定協議，例如A24影業與Max平台、霓虹影業與Hulu平台簽有賣片協議。「除此之外，其他獨立發行商要與Netflix、亞馬遜等平台達成串流版權交易，難度相當高。」

她最後表示：「我完全相信西恩貝克所說，他能堅持拍攝獨立電影，是因為沒有孩子的負擔。這純粹是出於創作熱情與意志力，也可能是因為他想不出除了拍電影還能做什麼。總之，這是獨立電影當前面臨的大難題：拍電影的人，如何才能活下去？如果情況不改善，他們真的可能撐不下去。」

（取材自澎湃新聞）