我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巧到不能再巧 威州這家醫院14名護理師同時懷孕

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

娛樂／「阿諾拉」導演嘆獨立影人苦：窮到生不起小孩

娛樂新聞組
聽新聞
test
0:00 /0:00
「阿諾拉」導演西恩貝克（左）與妻子薩曼莎關（右）2024年9月一起出席西班牙聖賽巴斯提安國際影展。（取材自IMDb）
「阿諾拉」導演西恩貝克（左）與妻子薩曼莎關（右）2024年9月一起出席西班牙聖賽巴斯提安國際影展。（取材自IMDb）

獨立電影「阿諾拉」（Anora）無疑是今年頒獎季的最大贏家，該片是歷史上少數同時獲得坎城金棕櫚獎和奧斯卡最佳影片的口碑之作，然而，其票房表現卻不盡理想，全球總票房僅約5500萬美元，對耗費三年心血的導演西恩貝克（Sean Baker）而言，他能從中分得多少報酬，目前仍是未知數。

藝術片夫妻檔 幾乎零收入苦撐3年

事實上，早在「阿諾拉」宣傳期間，現年54歲的西恩貝克就不只一次公開抱怨自己的低收入，多次表示像他這樣的獨立電影導演，幾乎是在貧困線上掙扎，許多時候只能「用愛發電」。更艱難的是，獨立導演的另一半往往也是合作夥伴，這種低收入不僅影響個人，還波及整個家庭。

在2月底舉辦的獨立精神獎（Independent Spirit Awards）頒獎典禮上，西恩貝克以一句反問濃縮自己的經濟困境：「對電影人來說，你要如何在幾乎零收入的情況下撐過三年？」他在台上表示：「我的答案是，我能做到這一點，是因為我們沒有孩子；否則，從現實角度來看，這種職業與生活方式根本無法持續。」

西恩貝克口中的「我們」，指的是他與現年49歲的妻子、加拿大華裔演員薩曼莎關（Samantha Quan）。兩人相識於2017年「歡迎光臨奇幻城堡」（The Florida Project，又譯「佛羅里達樂園」）拍攝期間，當時薩曼莎關擔任女主角布莉亞文奈特（Bria Vinaite）的表演指導。隨後，他們從合作夥伴升級為人生伴侶，在「火紅大箭男」（Red Rocket，又譯「紅色火箭」）與「阿諾拉」中，薩曼莎關皆擔任聯合製片人，並參與「阿諾拉」的選角與主題曲挑選工作，她也在「阿諾拉」榮獲今年奧斯卡最佳影片時，拿到屬於自己的小金人。

奪大獎看似光鮮 實則快付不出房租

無獨有偶，另一部在頒獎季表現不俗的電影「粗獷派建築師」（The Brutalist，又譯「粗野派」），製作成本不到1000萬美元，目前全球票房約4900萬美元。36歲的導演布萊迪寇貝特（Brady Corbet）也在宣傳期間大吐苦水。他在接受一檔podcast節目採訪時表示：「我和許多獨立電影同行聊過，他們今年也獲得不少獎項提名，看似風光，但私底下連房租都快付不出。」

「粗獷派建築師」導演布萊迪寇貝特（中）與男女主角合影。（取材自IMDb）
「粗獷派建築師」導演布萊迪寇貝特（中）與男女主角合影。（取材自IMDb）

布萊迪寇貝特提到，他與搭檔拍完「逆光天后」（Vox Lux，又譯「光之聲」）與「孩子王」（The Childhood of a Leader，又譯「戰前童年」）後，收入幾乎為零，這幾年只能靠過去積蓄度日。「逆光天后」全球票房僅144萬美元，「孩子王」更只有24萬美元。布萊迪寇貝特的搭檔，即「粗獷派建築師」的聯合編劇，也是他生活中的伴侶莫娜法斯特沃（Mona Fastvold），兩人育有一女。

早前，曾為西恩貝克的「歡迎光臨奇幻城堡」與「火紅大箭男」擔任製片的亞歷克絲薩克斯（Alex Saks）接受採訪，以具體數字揭露好萊塢獨立文藝片電影人的經濟現況，也解釋了像西恩貝克與布萊迪寇貝特這樣已功成名就的獨立導演，可能難以維持生計的原因。

電影出售版權收益 主創入袋不到2%

亞歷克絲薩克斯近年也參與製作「到我們為止」（It Ends with Us，又譯「愛情，到此為止」）與「珍愛硬起來」（No Hard Feelings，又譯「不要見怪」）等商業片。她透露，如今好萊塢獨立電影的投資方資金有限，製作成本多仰賴股權投資。她以一部成本500萬美元、賣出版權後獲700萬美元的電影為例，說明創作者實際能分到的金額。

亞歷克絲薩克斯曾為西恩貝克的「歡迎光臨奇幻城堡」與「火紅大箭男」擔任製片。（取材...
亞歷克絲薩克斯曾為西恩貝克的「歡迎光臨奇幻城堡」與「火紅大箭男」擔任製片。（取材自IMDb）

在這700萬美元中，股權投資人會先收回500萬美元本金，外加20%獎金（即100萬美元），剩下100萬美元。接著，負責銷售的代理公司抽取10%費用（即70萬美元），最終僅剩30萬美元由投資方與電影人平分。創作團隊能拿到的僅15萬美元，這筆錢才分給導演、製片人、編劇等。

亞歷克絲薩克斯解釋：「在一部500萬美元預算的電影中，導演收入可能介於7.5萬到幾十萬美元，但幾十萬美元的情況只適用於那些拍過多部電影的資深導演，其他人通常只有十幾萬美元，甚至不到十萬美元。問題在於，一部電影的製作往往不是一年能完成，可能耗時數年。如果這部500萬美元預算的電影製作期長達三年，導演平均年收入可能連美國最低工資標準都達不到。」

以500萬美元預算的電影為例，導演最終可能只拿到7.5萬美元，卻需涵蓋三年的創作、籌備、拍攝與後製時間。此外，許多獨立導演會將部分酬勞提前投入電影預算，以補足資源不足，實際到手的金額更少。因此，不少獨立導演轉向迪士尼等好萊塢大廠，執導他們並不擅長的漫改超級英雄大片，實屬迫於生計。

亞歷克絲薩克斯也強調，500萬美元的預算在當今美國獨立電影界並非小數目。事實上，西恩貝克的第八部長片「阿諾拉」以600萬美元製作預算，已是他從影以來最高的一筆，且這還是建立在他過去幾部作品連續成功的基礎上。據了解，發行商霓虹影業（Neon）在頒獎季投入1800萬美元的公關費用，外界預估最終仍應能小幅獲利。

榮膺五項奧斯卡獎的「阿諾拉」並未帶給導演西恩貝克可觀的收入。（取材自IMDb）
榮膺五項奧斯卡獎的「阿諾拉」並未帶給導演西恩貝克可觀的收入。（取材自IMDb）

一般民眾不熟悉好萊塢獨立電影現況，可能認為隨著串流平台興起，獨立導演除了固定酬勞與可能的票房分成外，還能透過出售串流版權賺取額外收入。

想賣版權給串流平台 沒想像中容易

但亞歷克絲薩克斯指出，目前僅少數獨立片商與串流平台有固定協議，例如A24影業與Max平台、霓虹影業與Hulu平台簽有賣片協議。「除此之外，其他獨立發行商要與Netflix、亞馬遜等平台達成串流版權交易，難度相當高。」

她最後表示：「我完全相信西恩貝克所說，他能堅持拍攝獨立電影，是因為沒有孩子的負擔。這純粹是出於創作熱情與意志力，也可能是因為他想不出除了拍電影還能做什麼。總之，這是獨立電影當前面臨的大難題：拍電影的人，如何才能活下去？如果情況不改善，他們真的可能撐不下去。」

（取材自澎湃新聞）

好萊塢 低收入 奧斯卡

上一則

娛樂／Apple TV+明星大牌光芒卻弱 被爆年虧10億美元

下一則

養生／果皮莖葉入菜 營養更多元

延伸閱讀

楚門人

楚門人
最強準二寶媽林依晨雙喜臨門 新作「失明」再獲獎　

最強準二寶媽林依晨雙喜臨門 新作「失明」再獲獎　
1張餐券150萬元 川普高檔籌款活動惹利益輸送質疑

1張餐券150萬元 川普高檔籌款活動惹利益輸送質疑
「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

熱門新聞

性學專家指性欲低落是當今十分常見的問題，而背後的原因五花八門。(圖／123RF)

封面故事／無欲？無性？原因多 川普被扯上

2025-05-11 02:28
運動追蹤器，適合媽媽嗎？(圖／123RF)

這5種母親節禮物 媽媽可能不想收到

2025-05-11 11:56
根據「聯邦存款保險公司」(FDIC)的最新數據，有高達96%的美國人擁有銀行或信用合作社(credit union)的帳戶，但不是每個人都會長時間使用同一家銀行。示意圖。（美聯社）

理財百科／銀行出現6跡象 該換了

2025-05-11 14:00
許多男性表示「希望妻子把家庭放在工作之上」，這對部分女性來說，是件沮喪的事。(圖／123RF)

封面故事／單身？結婚？妳選哪條路

2025-05-11 02:30
夫妻兩人分開生活，有空才見面相處，這種「分居婚」(Living Apart Together 簡稱 L.A.T.) 的婚姻模式，愈來愈獲得接受，(圖／123RF)

封面故事／無奈？合意？分居婚愈來愈獲認可

2025-05-11 02:29
有些Z世代不再抱著隨意談戀愛的態度，開始願意與對方認真交往。(圖／123RF)

封面故事／曖昧關係褪色 Z世代醒悟願認真交往

2025-05-11 11:41

超人氣

更多 >
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬
好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味

好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味
廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃

廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃