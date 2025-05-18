料理功夫／香煎蝦豆腐
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這道溫香鮮嫩的蝦豆腐，結合豆腐的綿密與鮮蝦的甜美，不僅色澤誘人，做法也非常簡單，豆腐吸收了蝦子的海洋鮮味，每一口都讓人回味無窮。
材料：
豆腐1盒、鮮蝦6至10隻、蒜末2湯匙、薑末1湯匙、黑胡椒適量、鹽適量、料理酒1湯匙、橄欖油2湯匙、醬油1茶匙。
做法：
1.鮮蝦去頭（留用）、去腸泥，保留蝦殼，用鹽和料理酒稍微醃製10分鐘。
2.豆腐切成方塊，用廚房紙巾輕輕吸乾表面水分。
3.平底鍋中加入1湯匙橄欖油，中火加熱。
4.放入蝦頭，煎出香氣之後加入一點水，再放入豆腐塊，一邊讓豆腐吸滿湯汁至收乾，一邊小心翻面煎至六面上色，取出盛盤來備用。
5.同一鍋中加入剩餘橄欖油，放入蒜末和薑末炒香。
6.加入處理好的鮮蝦，以中火煎至蝦身變色呈現漂亮的粉紅色。
7.加入醬油和黑胡椒調味，翻炒均勻。
8.將煎好的鮮蝦放到豆腐上，即可上桌享用。
小叮嚀：
1.煎豆腐時須耐心等待表面金黃，才能避免翻面時破碎。
2.蝦子不要煎太久，以免肉質變老。
3.若家中有小朋友，可將蝦子去殼後再烹調，方便食用。
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