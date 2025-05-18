我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巧到不能再巧 威州這家醫院14名護理師同時懷孕

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

料理功夫／親子共煮最合適 30分鐘馬鈴薯燒肉

巴爾虎蜜兒
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬鈴薯燒肉蓋飯
馬鈴薯燒肉蓋飯

餐廳吃到馬鈴薯燒肉，回家後我也如法炮製一番。有別國民美食馬鈴薯燉肉，這個是利用火鍋的薄肉片烹調而成，我覺得很適合忙碌的職業婦女，因為過程比較快速。加上搭配的洋蔥、馬鈴薯、胡蘿蔔等都是營養的蔬菜，讓一餐飯吃下來有菜有肉，當然也可以煎一顆荷包蛋配上更豐盛。

我覺得如果家中有比較大的孩子，可以讓孩子準備食材，或是幫忙煎顆蛋，減輕職業婦女的負擔，可以在烹煮的過程，親子間互動閒聊，讓煮飯不是忙忙碌碌的。訓練孩子做家事，讓孩子知道：要完成烹調，必須要付出行動力，這樣吃起來會更美味可口，達到親子間的和諧，讓餐桌氛圍良好，共同創造飲食回憶。

材料：

火鍋肉片3盒（五花肉2盒、梅花肉1盒的比例）、馬鈴薯中2顆、胡蘿蔔適量、洋蔥半顆、白醬油適量（任何醬油皆可）、鹽巴適量、糖些許、清水適量。（三人份）

做法：

1.馬鈴薯（不要切太大）、胡蘿蔔去皮切洗後切塊狀，洋蔥去皮切絲備用。

2.鍋中倒入清水，加入作法1，接著用中火煮約20分鐘，關火讓它燜著。

3.平底鍋燒熱，把肉片加入大火翻炒約2分鐘後撈起，因為五花肉本身帶油花，所以不用加油。

4.平底鍋不洗，利用五花肉的油炒熟洋蔥，接著把煮好的馬鈴薯、胡蘿蔔加入，大火煮約2分鐘，稍微收乾水後，在把炒好的肉倒進鍋中一起煮開，蓋上蓋子煮約5分鐘即可。

PS：此次用的豬肉片太多，建議可以用2盒剛好，如果不喜歡肥油太多者，可改買梅花肉，洋蔥自帶甜味，可以不需要加入糖，此餐點大約30分鐘即可上桌。

馬鈴薯燒肉
馬鈴薯燒肉
重點材料
重點材料

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

親子

上一則

理財百科／銀行出現6跡象 該換了

下一則

旅遊／西江石板沙 一島一村一世界

延伸閱讀

Trader Joe's 2.99元茄子罐頭 匆忙備餐最佳「救援」

Trader Joe's 2.99元茄子罐頭 匆忙備餐最佳「救援」
什麼都放冰箱？營養師示警：白飯、蜂蜜都不行

什麼都放冰箱？營養師示警：白飯、蜂蜜都不行
雞蛋、洋蔥去年都出事 10種需謹慎購買烹調的日常食材

雞蛋、洋蔥去年都出事 10種需謹慎購買烹調的日常食材
「金馬影后」鍾雪瑩苦學手語藏洋蔥 親提行李拒大排場

「金馬影后」鍾雪瑩苦學手語藏洋蔥 親提行李拒大排場

熱門新聞

性學專家指性欲低落是當今十分常見的問題，而背後的原因五花八門。(圖／123RF)

封面故事／無欲？無性？原因多 川普被扯上

2025-05-11 02:28
運動追蹤器，適合媽媽嗎？(圖／123RF)

這5種母親節禮物 媽媽可能不想收到

2025-05-11 11:56
根據「聯邦存款保險公司」(FDIC)的最新數據，有高達96%的美國人擁有銀行或信用合作社(credit union)的帳戶，但不是每個人都會長時間使用同一家銀行。示意圖。（美聯社）

理財百科／銀行出現6跡象 該換了

2025-05-11 14:00
許多男性表示「希望妻子把家庭放在工作之上」，這對部分女性來說，是件沮喪的事。(圖／123RF)

封面故事／單身？結婚？妳選哪條路

2025-05-11 02:30
夫妻兩人分開生活，有空才見面相處，這種「分居婚」(Living Apart Together 簡稱 L.A.T.) 的婚姻模式，愈來愈獲得接受，(圖／123RF)

封面故事／無奈？合意？分居婚愈來愈獲認可

2025-05-11 02:29
有些Z世代不再抱著隨意談戀愛的態度，開始願意與對方認真交往。(圖／123RF)

封面故事／曖昧關係褪色 Z世代醒悟願認真交往

2025-05-11 11:41

超人氣

更多 >
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬
好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味

好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味
廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃

廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃