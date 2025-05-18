料理功夫／親子共煮最合適 30分鐘馬鈴薯燒肉

馬鈴薯燒肉蓋飯

餐廳吃到馬鈴薯燒肉，回家後我也如法炮製一番。有別國民美食馬鈴薯燉肉，這個是利用火鍋的薄肉片烹調而成，我覺得很適合忙碌的職業婦女，因為過程比較快速。加上搭配的洋蔥、馬鈴薯、胡蘿蔔等都是營養的蔬菜，讓一餐飯吃下來有菜有肉，當然也可以煎一顆荷包蛋配上更豐盛。

我覺得如果家中有比較大的孩子，可以讓孩子準備食材，或是幫忙煎顆蛋，減輕職業婦女的負擔，可以在烹煮的過程，親子 間互動閒聊，讓煮飯不是忙忙碌碌的。訓練孩子做家事，讓孩子知道：要完成烹調，必須要付出行動力，這樣吃起來會更美味可口，達到親子間的和諧，讓餐桌氛圍良好，共同創造飲食回憶。

材料：

火鍋肉片3盒（五花肉2盒、梅花肉1盒的比例）、馬鈴薯中2顆、胡蘿蔔適量、洋蔥半顆、白醬油適量（任何醬油皆可）、鹽巴適量、糖些許、清水適量。（三人份）

做法：

1.馬鈴薯（不要切太大）、胡蘿蔔去皮切洗後切塊狀，洋蔥去皮切絲備用。

2.鍋中倒入清水，加入作法1，接著用中火煮約20分鐘，關火讓它燜著。

3.平底鍋燒熱，把肉片加入大火翻炒約2分鐘後撈起，因為五花肉本身帶油花，所以不用加油。

4.平底鍋不洗，利用五花肉的油炒熟洋蔥，接著把煮好的馬鈴薯、胡蘿蔔加入，大火煮約2分鐘，稍微收乾水後，在把炒好的肉倒進鍋中一起煮開，蓋上蓋子煮約5分鐘即可。

PS：此次用的豬肉片太多，建議可以用2盒剛好，如果不喜歡肥油太多者，可改買梅花肉，洋蔥自帶甜味，可以不需要加入糖，此餐點大約30分鐘即可上桌。 馬鈴薯燒肉 重點材料

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