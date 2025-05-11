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母親節禮物／送媽什麼花？37州首選玫瑰

編譯周靜芝
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母親節期間的花卉訂單數據，玫瑰是住在加州等37州居民的首選。(美聯社)
母親節期間的花卉訂單數據，玫瑰是住在加州等37州居民的首選。(美聯社)

母親節到來，還有什麼比送媽媽一束美麗的花更能表達愛與關懷呢！但困難的是，市面上花卉種類繁多，令人難以抉擇。幸好外送平台優食(Uber Eats)整理了各州最受歡迎的花卉，可以參考做為最合適的母親節禮物。

根據該公司去年母親節期間的花卉訂單數據，玫瑰是住在加州、德州、佛羅里達州、伊利諾州、維吉尼亞州、亞利桑納州、內華達州、賓州、喬治亞州、北卡羅來納州、科羅拉多州、華盛頓州、田納西州、俄勒岡州、夏威夷州、明尼蘇達州、肯塔基州、馬里蘭州、南卡羅來納州、康乃狄克州、密蘇里州、阿拉巴馬州、路易斯安納州、愛達荷州、愛荷華州、內布拉斯加州、蒙大拿州、阿肯色州、猶他州、羅德島州、密西西比州、堪薩斯州、南達科他州、緬因州、德拉瓦州、懷俄明州和北達科他州等37州居民的首選。

在密西根州、俄亥俄州、印第安納州和威斯康辛州，玫瑰與百合的組合最受歡迎，而鬱金香則是去年紐約母親節最暢銷的花卉。此外，在新澤西州、麻州、俄克拉荷馬州、新罕布夏州、新墨西哥州、阿拉斯加州西維吉尼亞州，則以混合花束最受青睞。

如果不想送花，甜點也是母親節熱門禮物，根據優食的數據，去年母親節最受歡迎的甜點禮物包括草莓裹巧克力、Tru Fru的覆盆莓裹黑白巧克力、巧克力布朗尼、慕斯蛋糕與草莓蛋糕。

對於想為母親選購美妝或個人護理用品的人，不妨考慮香水，因為優食的報告稱，香水是去年母親節最受歡迎的美妝產品。

Versace的淡香水噴霧、Santal 33的淡香水、Another 13的淡香水、Dolce & Gabbana的淡藍淡香水噴霧與THE NOIR 29的淡香水都是其中最受歡迎的。

優食還分析了去年母親節期間的平均訂單金額或禮物數量，列出了最慷慨的州。其中加州居民在母親節上花費最多，平均金額為95元；紐約州排名第二，為75元，麻州排名第三，約為73元。接下來是德州，平均母親節平均花費約69元，內華達州以67元緊隨其後。

但孩子們在母親節與父親節花費的金額存在明顯差異。去年，全美零售聯合會的一項調查估計，2024年母親節消費總額預計將達到335億元，消費者平均預計在母親節禮物和慶祝活動上花費約254元。

然而該組織的另一項調查發現，2024年父親節的消費總額預計僅為224億元，比母親節少110億元；消費者預計在父親節禮物和慶祝活動上的平均支出為190元，也低於母親節的金額。

母親節 阿拉斯加州 西維吉尼亞州

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