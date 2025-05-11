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母親節禮物／比鮮花實在？經典史丹利杯推「度假花卉」限量版

編譯周靜芝
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2025年母親節限量版Quencher隨行杯。(圖取自史丹利網站)
2025年母親節限量版Quencher隨行杯。(圖取自史丹利網站)

美國擁有百年歷史的保溫杯品牌史丹利(Stanley)深受消費者喜愛，每個母親應該也不例外。雅虎生活網站報導，數字會說話，Quencher隨行杯是史丹利所有商品中最暢銷的；而全新的粉紅、粉藍條紋設計，更在「最受歡迎母親節禮物精選」中掀起話題。但現在，它有了競爭對手，因為該品牌剛推出了2025年母親節限量版Quencher隨行杯，繽紛亮眼的色彩，可讓媽媽擁有度假般的好心情。

史丹利在推出一系列粉嫩色彩Quencher隨行杯僅數星期後，又推出了專為媽媽(或任何喜愛收集季節性商品者)而設計的限量新商品。奶油白的底色搭配奔放的紅色花朵，復古的設計散發濃濃度假風格，被貼切地命名為「度假花卉」(Resort Floral)。雖然只有一種顏色可供選擇，但這也算是好消息，不用花時間來決定挑選哪個顏色送給媽媽。

這款限量版隨行杯容量分30與40盎司兩種，可視母親喝水習慣選擇適合的尺寸。30盎司的可保冷9小時，冰飲可保持40小時；而40盎司則可保冷11小時，冰飲可保持兩天。這款產品具備史丹利保溫杯所有經典功能，兩種尺寸都與杯架相容，並可放入洗碗機清洗。

雅虎生活網站指出，史丹利去年的母親節隨行杯很快便銷售一空，如果歷史重演，這些綻放花朵的美麗杯子也不會賣太久，不妨現在就將它放入購物車。

母親節 雅虎

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