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美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

移民專頁／I-485表格問題 須如實回答

鄭毅律師主答
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讀者問：

我準備擔保父母綠卡，但是父親是中共黨員，而且在部隊入的黨，不過已經退休七年了，沒有參加過共產黨組織的活動，也沒有擔任過任何共產黨內職務。如果如實上報這些，是否會觸發面試或其他更複雜的程序？如果不如實上報，他已經退休多年，而且一直都是普通工人，沒有擔任過單位內的任何領導職務，移民局會查到他這些過往嗎？另外聽說，申請美國簽證時DS-160有同樣的問題，I-485要和DS-160一致，但那已經是10年前的事了，都記不得那時是怎麼填的。我該怎麼辦呢？

答：

I-485上面的問題：你是否曾經是共產黨或其他極權主義政黨的成員，或以任何其他方式與之有關聯， 申請人必須如實回答。如被發現有虛假陳述，將不得移民，除非符合條件申請豁免並且豁免被批准。 根據美國移民法第212(a)(3)(D)(i)條的規定，移民簽證申請人如目前或曾經是共產黨員或與共產黨組織有關聯，則被禁止入境。這條規定也適用於在美國國內申請調整身分。

但是，法律以及聯邦法院的判例也規定或確認了幾種例外，符合這幾種例外情形的，仍可移民或調整身分。

 a.在遞交移民申請的時候，已經退黨或終止關聯已超過兩年或五年（假如該黨派在申請人的國家控制政權的話）； b.參加共產黨組織或與其關聯是非自願的，如參加這樣的組織是為了就業或獲得食品分配或其他生活必需品的需要，或參加的時候不滿16周歲，並在16歲之前終止申請人的政治意義；如申請人不符合上述的例外情形，但是美國公民的父母、配偶、子女或兄弟姊妹，或是美國永久居民的配偶或子女，則可以申請人道豁免。

共產黨 移民 退休

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