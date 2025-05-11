封面故事／妊娠死亡率增 女性陰影

美國妊娠相關的死亡人數在近五年內增加了27.7%。(圖／123RF)

根據一項最新研究，美國妊娠相關的死亡人數在近五年內增加了27.7%，研究人員稱這是「緊急公共衛生優先事項」。

在4月9日發表於「美國醫學會期刊網路開放版」(JAMA Network Open)的分析，利用聯邦疾病防治中心 (CDC)2018年至2022年產後死亡數據，仔細研究了長期孕產婦健康問題。

在此期間內，美國共有6283起懷孕相關的死亡事件，其中的1891起死亡事件，被歸類為「孕產晚期死亡」，也就是發生在產後六周到一年內的死亡。

研究聯合作者、哈佛醫學院(Harvard Medical School)莫利納(Rose Molina)告訴STAT News，說「現在不是個公布這結果的好時間點」。

莫利納指出：「我們現在不能忽視孕產婦健康，而且，我們不僅需要保持關注，還需要實際上增加對孕產婦健康的投資，好降低我們所看到的與懷孕有關的死亡率的上升，以及種族和民族之間的不平等現象。」

女性在「從受孕那一刻開始，到產後整整一年內，都需有高品質的照護」。(圖／123RF)

莫利納在接受「紐約時報」(The New York Times)採訪時補充指出，女性需要在「從受孕那一刻開始，到產後整整一年內，取得高品質的照護」。

研究還發現，心血管疾病是「整體妊娠相關死亡」的主要原因，平均每10萬起活產(live birth)中共有4.7起死亡，其他被列為「孕產晚期死亡的重要因素」的還包括癌症 、精神和行為障礙以及藥物引起和酒精引起的死亡。

而死亡率增幅最高的，則是落在25歲至39歲之間的女性，達36.8%；美國印第安人和阿拉斯加原住民 女性則是死亡率最高的種族和民族，比白人女性高出3.8倍，而非裔女性死亡率則是位居地二，是白人女性的2.8倍。

至於在2018年至2022年的27%成長，則是意味著每10萬起活產中的死亡人數，從2018年的25.3人增加到2022年的32.6人；妊娠相關死亡人數也先在2021年增加到每10萬活產中有44.1人，隨後才在2022年減少到每10萬活產中有32.6人死亡。