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封面故事／無奈？合意？分居婚愈來愈獲認可

編譯盧炯燊
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夫妻兩人分開生活，有空才見面相處，這種「分居婚」(Living Apart Together 簡稱 L.A.T.) 的婚姻模式，愈來愈獲得接受，(圖／123RF)
夫妻兩人分開生活，有空才見面相處，這種「分居婚」(Living Apart Together 簡稱 L.A.T.) 的婚姻模式，愈來愈獲得接受，(圖／123RF)

在傳統觀念裡，夫妻結婚後共同生活是理所當然的事。然而，隨著現實與經濟等各方面的考量，一個新的婚姻模式已經出現。夫妻兩人分開生活，有空才見面相處，這種「分居婚」(Living Apart Together 簡稱 L.A.T.) 愈來愈獲得接受，顧名思義，L.A.T. 是既在一起但又過著分居的生活。

一直以來夫妻分手的主要原因，主要涉及經濟、如何維持性親密關係以及怎樣承擔家庭和家庭責任，一旦存在重大分歧，自然難免分手收場。

至於分居婚則是一種有意為之的決定，透過分開的生活安排，為一段關係注入更多的獨立性。盡管這種婚姻模式並不適合所有人，但它可以解決戀愛乃至婚姻關係中涉及金錢、性及家庭等最基本的問題。

根據2021年人口普查數據，在過去20年裡，美國分居的夫婦數字一直不斷增加，目前估計有 389萬美國人是過著分居生活。當中有不少是因為感情等原因而分居(separate) ，這是為了挽救關係的無奈之舉，但也有不少是故意作出分居婚選擇。

「分居婚」為現代女性提供一種既能維持婚姻關係，又能保留個人獨立性的選擇，再也不必...
「分居婚」為現代女性提供一種既能維持婚姻關係，又能保留個人獨立性的選擇，再也不必為了傳統的婚姻角色而作出妥協。(圖／123RF)

個人生活需求 放在首位

現代女性在職場上愈來愈取得成就，不再願意為了婚姻而放棄自己的事業和夢想。分居婚為這些女性提供了一種既能維持婚姻關係，又能保留個人獨立性的選擇，再也不必為了傳統的婚姻角色而作出妥協。

有不少分居的情侶、夫妻，是將個人的生活方式需求放在首位，因為從長遠來看，這會讓他們成為更好的伴侶。

從男威爾史密斯 (Will Smith) 跟老婆潔達史密斯 (Jada Smith) 到女星女星葛妮絲派特 (Gwyneth Paltrow) 與電視監製老公費查克 (Brad Falchuk) 等名人夫婦為例，都過著這種分居婚生活，且得益不淺。

除了主觀意願，分居婚的選擇也受到一些現實因素的影響。例如工作原因導致的異地分居、照顧長輩的責任、孩子的教育等，都可能成為這個選擇的理由。在這些情況下，分居婚不僅是夫妻關係的一種調整方式，也是應對現實挑戰的一種策略。

從性方面來說，分居婚也會帶來更親密關係，所謂「小別勝新婚」即是如此。

小別勝新婚 延長保鮮期

距離產生美感，就像小別勝新婚，分居婚能夠延長感情的保鮮期。夫妻分開居住可以讓彼此保持一定的神秘感和新鮮感，偶爾見面反而更能感受到戀愛的甜蜜。這種方式可以避免因過度熟悉而逐漸厭倦、放大對方缺點的情況，有助於維持婚姻關系的長久和穩定。

性治療師兼作家佩芮爾( (Esther Perel) 在她的「囚禁中的交配」(Mating In Captivity) 一書中，深刻描述了現代關係如何常常抑制伴侶之間的情欲連結。

夫妻關係往往被視為終極關係，他們應該是最好的朋友、經濟夥伴、主要情感支持來源。(...
夫妻關係往往被視為終極關係，他們應該是最好的朋友、經濟夥伴、主要情感支持來源。(圖／123RF)

夫妻關係往往被視為終極關係，而婚姻被視為愛情的最高表現，所以普遍傾向於將另一半的伴侶視作為整個世界。他們應該是最好的朋友、經濟夥伴、共同撫養人以及主要情感支持來源。

然而在現實上，這些角色在日復一日的「柴米油鹽」裡，愈來愈變得平凡乏味，並不那麼性感了，因而在配偶之間建立的深度依賴，就難以從他們身上獲得性興奮。

分居的夫妻可以利用思念伴侶的情緒，加上渴望再次見到伴侶的期待，這兩種體驗都可以增加對性的興趣。

當然選擇分居的夫妻可能傾向於爭取更多的獨立的同時，他們必須意識到，這種關係需要大量的信任、溝通及規畫，在維持自由與責任之間要取得平衡，也是對感情的一個考驗。

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