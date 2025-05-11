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星座／5月11日至5月17日 巨蟹座勇敢示愛 處女座壓力消散

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2025年5月11日至5月17日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

本周你就像一個自私的小孩，任性、撒嬌、賣萌，但你會發現沒幾個人買你的帳。若不想讓自己給別人的印象打折，就別凡事只考慮自己。

幸運色彩：象牙白

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★☆☆☆

這周情緒有點低落，一些不喜歡處理的事務偏偏在這周找上門來，想趕都趕不走。逃避完全沒有用，只有跟它面對面開戰，並找有經驗者幫忙，才能讓你不再懷抱畏懼的去處理它。

幸運色彩：雲母白

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

與時間賽跑的一周，凡事都應注意其時效性，能往前趕的事情最好提前做好準備，否則愈往後走事情會變得愈棘手。

幸運色彩：香檳金

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

愛情找不到退路，不要逃避自己的心，勇敢向前才是唯一的出路；工作可以有彈性，別給自己太多壓力就好；求財之路走得有些慢，放長線釣大魚才是正確方法。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

沉甸甸的擔子將毫不留情地落在你肩上。家人對你的依賴、上司交託你的使命將一併來找你討債，你只能以「分期還款」的方式，慢慢卸下這些擔子。

幸運色彩：生態綠

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★★

壓力漸漸消散，身心在這周會得到很好的釋放。你將會有更多的時間和精力去做自己感興趣的事情，歡喜連連。

幸運色彩：草根白

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

本周你一旦投入某一件事就會變得特別熱中，凝聚力也特別強，在團隊中表現會異常活躍。宜進行團隊活動，可取得好成績。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

你把自己的情緒調校得很穩定，雖然生活的步調愈來愈快，讓你感覺有幾分茫然，但你能夠靜下心來，不急不躁，應對自如。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

運勢高漲，愛情可望迎來新的春天，溫馨浪漫的約會將會促進你們的戀情發展。事業進入發奮圖強的狀態，難題都將被你排除。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

自我倔強情緒瀰漫，讓你的人緣出現滑坡。愛情中會有諸多不順，工作中的助力也明顯不足，但財運方面你倒是有力量躲避一些風險。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★☆☆☆

未來這一周總有一些大小麻煩使你忍不住要發牢騷，但發完牢騷後你便能釋然。只是要注意，別對著無辜的對象抱怨個不停，否則會引起對方不滿。

幸運色彩：古銅青

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你會感覺到「衝動」這個魔鬼在你身邊陰魂不散，讓你衰運連連。偶然的不順過去就算了；而衝動卻會讓你總是做錯事情。凡事建議三思而後行，可以降低出錯率。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

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