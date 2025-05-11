星座／5月11日至5月17日 巨蟹座勇敢示愛 處女座壓力消散
2025年5月11日至5月17日，12星座運勢如何？
牡羊座 3月21日~4月19日
總運指數：★★☆☆☆
本周你就像一個自私的小孩，任性、撒嬌、賣萌，但你會發現沒幾個人買你的帳。若不想讓自己給別人的印象打折，就別凡事只考慮自己。
幸運色彩：象牙白
速配星座：射手座
貴人星座：水瓶座
金牛座 4月20日~5月20日
總運指數：★★☆☆☆
這周情緒有點低落，一些不喜歡處理的事務偏偏在這周找上門來，想趕都趕不走。逃避完全沒有用，只有跟它面對面開戰，並找有經驗者幫忙，才能讓你不再懷抱畏懼的去處理它。
幸運色彩：雲母白
速配星座：牡羊座
貴人星座：金牛座
雙子座 5月21日~6月21日
總運指數：★★★☆☆
與時間賽跑的一周，凡事都應注意其時效性，能往前趕的事情最好提前做好準備，否則愈往後走事情會變得愈棘手。
幸運色彩：香檳金
速配星座：天秤座
貴人星座：摩羯座
巨蟹座 6月22日~7月22日
總運指數：★★★★☆
愛情找不到退路，不要逃避自己的心，勇敢向前才是唯一的出路；工作可以有彈性，別給自己太多壓力就好；求財之路走得有些慢，放長線釣大魚才是正確方法。
幸運色彩：珍珠白
速配星座：摩羯座
貴人星座：雙魚座
獅子座 7月23日~8月22日
總運指數：★★☆☆☆
沉甸甸的擔子將毫不留情地落在你肩上。家人對你的依賴、上司交託你的使命將一併來找你討債，你只能以「分期還款」的方式，慢慢卸下這些擔子。
幸運色彩：生態綠
速配星座：射手座
貴人星座：水瓶座
處女座 8月23日~9月22日
總運指數：★★★★★
壓力漸漸消散，身心在這周會得到很好的釋放。你將會有更多的時間和精力去做自己感興趣的事情，歡喜連連。
幸運色彩：草根白
速配星座：牡羊座
貴人星座：水瓶座
天秤座 9月23日~10月23日
總運指數：★★★★☆
本周你一旦投入某一件事就會變得特別熱中，凝聚力也特別強，在團隊中表現會異常活躍。宜進行團隊活動，可取得好成績。
幸運色彩：玉米黃
速配星座：雙子座
貴人星座：天秤座
天蠍座 10月24日~11月21日
總運指數：★★★☆☆
你把自己的情緒調校得很穩定，雖然生活的步調愈來愈快，讓你感覺有幾分茫然，但你能夠靜下心來，不急不躁，應對自如。
幸運色彩：玳瑁棕
速配星座：天秤座
貴人星座：水瓶座
射手座 11月22日~12月20日
總運指數：★★★★☆
運勢高漲，愛情可望迎來新的春天，溫馨浪漫的約會將會促進你們的戀情發展。事業進入發奮圖強的狀態，難題都將被你排除。
幸運色彩：琥珀橙
速配星座：巨蟹座
貴人星座：獅子座
摩羯座 12月21日~1月20日
總運指數：★★★☆☆
自我倔強情緒瀰漫，讓你的人緣出現滑坡。愛情中會有諸多不順，工作中的助力也明顯不足，但財運方面你倒是有力量躲避一些風險。
幸運色彩：玉米黃
速配星座：巨蟹座
貴人星座：雙魚座
水瓶座 1月21日~2月19日
總運指數：★★☆☆☆
未來這一周總有一些大小麻煩使你忍不住要發牢騷，但發完牢騷後你便能釋然。只是要注意，別對著無辜的對象抱怨個不停，否則會引起對方不滿。
幸運色彩：古銅青
速配星座：雙子座
貴人星座：處女座
雙魚座 2月20日~3月20日
總運指數：★☆☆☆☆
本周你會感覺到「衝動」這個魔鬼在你身邊陰魂不散，讓你衰運連連。偶然的不順過去就算了；而衝動卻會讓你總是做錯事情。凡事建議三思而後行，可以降低出錯率。
幸運色彩：玳瑁棕
速配星座：巨蟹座
貴人星座：水瓶座
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